Sturm-Fans: „Wieder einmal die erste Halbzeit in den Sand gesetzt“

Der SK Sturm verlor etwas überraschend das Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg mit 2:3 und kassierte damit die erste Niederlage in der Bundesliga seit dem ersten Spieltag, wo mit mit 1:3 gegen RB Salzburg verlor. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jacobssen: „Die Niederlage geht heute völlig in Ordnung. Angesichts unserer Leistung hätten wir uns auch keinen Punkt verdient. Ich bin es ja inzwischen schon gewöhnt, dass wir in der ersten Halbzeit lasch auftreten, aber das heute war schon richtig schlecht von allen Spielern. Aber der Unterschied zu den letzten Spielen lag darin, dass wir auch nach der Pause kaum was zusammengebracht haben. Da habe ich heute von vielen Spielern den Willen vermisst, das Spiel auch wirklich gewinnen zu wollen. Vielleicht kommt die Niederlage aber gerade zu einem guten Zeitpunkt, so dass sich alle mal wieder bewusstwerden, dass, wenn Einsatz und Wille nicht stimmen, es auch schnell mal nach hinten losgehen kann.“

Jaisinho: „Eine völlig unnötige, vermeidbare und vor allem saudumme Niederlage gegen eine, und das mit allem Respekt vor der kämpferischen Leistung der Hartberger, schlagbare Mannschaft, die ohne den Sturm-Schreck Tadic antrat und nach zehn Minuten schon den Stammtorwart tauschen musste. Da bist für den Rest des Sonntags bedient, weil das die mit Abstand die schmerzhaftesten Niederlagen sind. Das war aber jetzt das dritte Mal, dass wir die 1. Halbzeit komplett in den Sand gesetzt haben. Und dieses Mal konnte man nichts mehr „ausbessern“, obwohl Chancen genug da waren. So gesehen wurde man am Ende verdient „bestraft“.

wayfarer1501: „Ohne Otar fehlt die spielerische Linie. Hat man gegen den FAK und die Admira auch gesehen.“

Gainfarner: „Tja, sollte zwar nicht passieren, aber wenn dem Gegner alles aufgeht und quasi jeder Schuss ins Tor geht, kannst so eine Partie auch mal verlieren. Erste Halbzeit schwach, zweite dann etwas besser, Punkt wäre verdient gewesen.“

GraveDigger: „Absolut katastrophale Leistung in Halbzeit 1, gekrönt mit einer absolut lächerlichen Schirientscheidung in Halbzeit 2 und viel zu wenig Kreativität im Offensivspiel. Wirklich schlimm, wie sehr wir da offensichtlich von Otar abhängig sind. Zudem – und auch das muss man heute mal erwähnen – gewinnt man das Spiel wahrscheinlich halt auch, wenn Yeboah zumindest einen von den zwei 100%igen macht.“

Lobboo: „Alles in allem muss man sagen Hartberg hat das gut gemacht, nachdem sie wie die Jungfrau zum Kind zu einer 2:0-Führung gekommen sind. Auch wenn mich diese feige Mauerei voll anzipft. Aber ich sag Hut ab! Genauso musst spielen wennst gegen einen stärkeren Gegner vorne bist, da war halt für uns in Halbzeit 2 bis auf Standards nicht durchzukommen.“

MrColl: „So wichtig Yeboah oft ist, wenn er vor dem Tor dann doch auch besser sein würde hätte er schon vermutlich 10 Tore oder mehr und dann würden ihn denke ich auch größere Vereine wollen, so ist das halt oft teilweise stümperhaft vor dem Tor. Macht er natürlich nicht absichtlich aber da sieht man halt den Unterschied zwischen einem guten Spieler für unsere Liga und einen wirklich guten Spieler, der auch in stärkeren Ligen bestehen kann.“

wama: „Man hat wohl gedacht, dass die individuelle klasse, ein paar gut getretene Standards und hohe Bälle auf Yeboah easy ausreichen, zumal bei denen auch Tadic fehlte und man sich wohl auf einen Abwehrriegel eingestellt hat. Wennst dann aber so pomadig und langsam spielst, auch noch teilweise so verteidigst, sich Yeboah vorne zu wenig bewegt, keine räume aufreißt, Sarkaria, Kuen ganz schwach auftreten, Jantscher, Hierländer auch insgesamt zu wenig Leadership zeigen, machst einen im Vergleich zu uns doch limitierten Gegner, der unsere „Schläfrigkeit“ allerdings perfekt ausnutzen konnte, der toll fightete, versuchte die Räume eng zu halten, eben stark, mutiger. Am Ende haben die Hartberger den Sieg durch eben diese Eigenschaften irgendwie sogar verdient, wofür ihnen ein großes Kompliment gebührt.“

SteirAIR: „Es war mau heute. Vielleicht gut, wenn es auch mal Dämpfer gibt. War teilweise schon etwas überheblich. Oder wirklich müde und langsam. Dass wir nicht alles gewinnen war aber auch klar. Ergo. Wurscht.“

