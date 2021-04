Rapid-Fans: „Extrem magere Kost“

Der SK Rapid kam gegen den SK Sturm nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Grün-Weißen über weite Strecken der Partie mit einem Mann...

Der SK Rapid kam gegen den SK Sturm nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus, obwohl die Grün-Weißen über weite Strecken der Partie mit einem Mann mehr agierten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen und haben uns für euch wieder im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum umgehört.

rabbitmountain: „Puh, das war eine magere Kost. Mehr als 50 Minuten in Überzahl und mehr als 90 Minuten kein Mittel gegen die Grazer gefunden. So wie die Salzburger wirkten auch die Grazer physisch deutlich präsenter als wir. Und auch ohne Yeboah wäre ein Grazer Sieg nicht unverdient gewesen – vom möglicherweise nicht gegebenen Elfer erst gar nicht zu reden. Der Kampf um Platz 2 wird noch ein harter und ich hoffe, dass die Mannschaft schleunigst in die Spur findet. Gegen den LASK muss eine deutliche Leistungssteigerung her.“

Ipoua #24: „Sieg wäre heute nicht wirklich verdient gewesen. Wenn du nicht in der Lage bist 45 Minuten in Überzahl den Gegner unter Druck zu setzen, dann musst du mit dem X leben. Ich behaupte ohne Ausschluss wäre Sturm sogar näher am Sieg dran gewesen.“

AntiPessimist: „Grottige, unfassbare schwache und inspirationslose Partie von uns. Wir können froh sein, dass Ebner Sturm aus dem Spiel genommen hat. Selbst in Unterzahl waren die Grazer die bessere Mannschaft. Was war denn das bitte für ein Standfußball? Da rennt immer nur der, der den Ball hat, wirklich zum Wegschauen. Bis auf Kelvin waren eigentlich fast alle Akteure am Platz unter ihrer Form, da zähle ich jetzt auch mal Yussi dazu der teilweise haarsträubende Entscheidungen im Passspiel getroffen hat. Alles in allem viel zu wenig und eigentlich sogar ein glücklicher Punktgewinn.“

Adversus: „Wieder mal ein extrem ideenloses Spiel gegen eine Mannschaft, die einen Mann weniger war. Wie überraschend das doch nicht ist.“

steveme: „Die Situation ist im Moment sehr heikel, ich erwarte mir, dass Didi der Mannschaft die Zähne zeigt und nach Leistung und Wille aufstellt für den Verein alles zu geben. Dazu gehört auch mehr Konzentration vor dem Tor.“

Fox Mulder: „Kein Tempo, kein Einsatz, kein Wille. Heute hat nur Sturm unsere Tugenden gezeigt. Was soll das? Nach den letzten beiden Darbietungen kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Da muss der gesamten Mannschaft der Kopf gewaschen werden. Wenn wir so weiterspielen, kommen wir fix nicht unter die Top 3. Ohne den Schiri verlieren wir das heute fix. Gratulation nach Graz. Nicht nur zum erkämpften Punkt, sondern zu einer Top-Mannschaft.“

harry1312: „Wird spannend nächste Saison ohne Ljubicic im Mittelfeld. Komplett blutleere Vorstellung, man hat keine Minute gemerkt, dass die Grazer einen weniger waren.“

Ernesto: „Schwache Leistung heute – man hat das Fehlen von den beiden Innenverteidigern sehr gemerkt und vor allem, dass Ljubicic nicht im Mittelfeld spielen konnte. Aber auch alle anderen waren sehr schwach. Egal ob Kara und Fountas, aber ebenso die Wechselspieler wie Demir und Knasmüllner. Durch die Bank war das heute eine schwache Vorstellung. Sturm war sehr ambitioniert. Das beste am Spiel heute war der Punkt, denn der ist eher ein gewonnener und damit muss man zufrieden sein.“

Boidi: „Ganz peinlich von uns und zum wiederholten Mal peinlich gegen zehn Mann. Da trägt auch Kühbauer mit seinen Wechseln dazu bei. Alles in allem ein fast glücklicher Punkt, die Grazer viel giftiger in den Zweikämpfen.“

ContractChiller: „Schwache Darbietung von uns. Da hat wenig gepasst heute, zu fehleranfällig und defensiv auch sehr unsicher. Denke auch, dass Kühbauer heute weder die richtige Aufstellung noch die richtige Taktik gewählt hat. Gratulation an Sturm, die haben sich heute den Punt verdient. Wir müssen uns steigern, so wirds schwierig mit Platz 2. Denke aber das wir mit Barac und Hoffmann wieder mehr Sicherheit im Aufbauspiel und in der Defensive bekommen und uns wieder mehr auf unsere Stärken besinnen können. Ljubicic hat uns halt leider auch im Mittelfeld gefehlt, im Moment kann den leider keiner adäquat ersetzen.“

StepDoWn: „Das war die grässlichste Leistung seit langer Zeit. Der Gegner war nicht das ach so reiche Red Bull, sondern von einem indiskutabel schlechten Schiedsrichter benachteiligte Grazer. Mit Glück hat Rapid da heute einen Punkt geholt, und dieser eine Punkt ist unverdient. Es hat einfach alles gefehlt: Plan, Leidenschaft, Cleverness, Leistungsbereitschaft.“

wunderkind: „Das wievielte Spiel in Überzahl war das jetzt diese Saison, welches wir nicht gewinnen konnten?“

Fox Mulder: „Ich schäme mich heute regelrecht. Die zweite Arbeitsverweigerung in Folge. So kann es nicht weiter gehen.“

schleicha: „Vielleicht lernen wir bis Mittwoch das Laufen – die Partie in Linz ist jetzt dann schon eine Partie, wo wir heftig unter Druck sind, sonst geht es rucki-zucki Richtung Platz 4. Und wie schon vor dem Spiel erwähnt – der wäre für den Verein eine kleine Katastrophe.“

AC58: „Ein Königreich für eine Führungsfigur. Wir treiben herrenlos am weiten Ozean mit zwei, drei anderen Kuttern in den Bugwellen des 25-geschoßigen Luxus-Liners. Natürlich hat uns die (in meinen Augen eher ungerechtfertigte) rote Karte geschadet. Zum x-ten Mal heuer. Fragt eigentlich irgendwer danach, warum das so ist? Gibt es darauf wirklich keine fruchtbringende Antwort? Warum geht uns immer wieder so ein wichtiges Attribut wie spür- und sichtbarer Siegeswille abhanden? Gerade wenn der Gegner geschwächt ist. Wir haben mehr Angst zu verlieren als Mut zu gewinnen. Immer wieder schlechte Kopfarbeit.“

Mici: „Das ganze Spiel über waren wir immer einen Schritt zu spät bzw. zu langsam im Kopf. Teilweise nahmen es einige zu locker, was da für Pässe gespielt wurden. Je länger das Spiel gedauert hat desto langsamer wurden die Aktionen, teilweise ein Standkick. Wir haben leider eine Chance ausgelassen Platz zwei abzusichern. Jetzt geht es zum Fischteich wo wir Pingpong spielen und hoffentlich siegen.“

