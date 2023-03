Expected-Goal-Werte zum 20. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

SV Ried – FK Austria Wien 1:3 (xG=0.36:1.90)

Zum 3:1-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen die SV Ried verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, die sich unter anderem mit dem starken In-game-Coaching von Trainer Wimmer beschäftigt. Wir wollen aber noch die xG-Werte nachliefern, die mit 0.36:1.90 zugunsten der Wiener Austria ausfallen.

SC Austria Lustenau – SK Sturm Graz 0:2 (xG=0.39:3.66)

Dass der Auswärtssieg der Grazer in Lustenau mehr als verdient war, stellen die xG-Werte von 0.39:3.66 eindrucksvoll unter Beweis. Im Abschluss könnte die Ilzer-Elf jedoch ein wenig präziser agieren. Von 22 Schussversuchen gingen nur vier Stück auf das gegnerische Tor.

TSV Hartberg – Wolfsberger AC 2:1 (xG=1.59:1.28)

Nach dem 2:1-Heimsieg der Hartberger gegen den WAC ist klar, dass die Kärntner zum ersten Mal nicht in der Meistergruppe vertreten sein werden. Nach Toren von Prokop und Baribo erzielte Ruben Providence in der 90. Minute den Siegtreffer, der auch WAC-Coach Robin Dutt seinen Job kostete. Die Expected Goals fielen mit 1.59:1.28 recht ausgeglichen aus. Dutts Nachfolger steht auch schon fest, denn der Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid stand beim gestrigen Training schon an der Seitenlinie.

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 3:0 (xG=1.74:0.92)

Austria Klagenfurt gewann nach dem überraschenden Sieg gegen den SK Sturm auch die darauffolgende Partie gegen den SCR Altach und hatte dabei nicht allzu große Schwierigkeiten, da Florian Rieder innerhalb der ersten 26 Minuten einen Doppelpack erzielte. Altach wirkte unsicher und die Niederlage war sicherlich verdient, auch wenn die xG-Werte mit 1.74:0.92 nicht ganz so deutlich wie das Endergebnis ausfallen.

WSG Tirol – LASK 2:3 (xG=0.67:3.34)

Der LASK mühte sich gegen die WSG Tirol zu einem knappen Auswärtssieg, der erst durch ein Last-Minute-Goal von Zulj zustande kam. Die Linzer führten bereits mit 2:0, ehe Justin Forst mit einem sehenswerten Fallrückziehertor und Müller eine Minute vor und nach der Halbzeit die Partie wieder offenhielten. Auch nachdem Felix Bacher seine gelb-rote Karte sah, brauchte die Kühbauer-Elf bis zur letzten Minute, ehe der Abwehrriegel der Hausherren zum dritten Mal in dieser Partie geknackt werden konnte. Die xG-Zahlen von 0.67:3.34 sprechen von einem klaren Sieg.

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg 2:4 (xG=0.95:1.75)

Der SK Rapid hielt das Spiel gegen RB Salzburg bis zur 80. Minute offen und hatte sogar die Möglichkeit auf das zwischenzeitliche 2:1, das Tormann Köhn mit einer exzellenten Parade verhinderte. Im Gegenzug zeigte sich der eingewechselte Sesko humorloser und schoss sich mit drei Treffern in sieben Minuten den Frust vom Leib. Die xG-Zahlen fallen mit 0.95:1.75 keineswegs hoch für die Salzburger aus und waren bis zum Sesko-Auftritt etwa ausgeglichen. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zum Spiel.