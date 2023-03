Expected-Goal-Werte zum 21. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

LASK – RB Salzburg 0:2 (xG=0.87:2.49)

Der LASK musste sich zum ersten Mal in seiner neuen Heimstätte geschlagen geben und verlor verdient gegen souveräne Salzburger mit 0:2. Die Fans sahen aber eine flotte Partie auf einem durchaus hohen Niveau, in der beide Treffer in der zweiten Halbzeit fielen. Neben Stürmer Koita traf auch Mittelfeldmotor Seiwald, der sich nicht oft in die Schützenliste einträgt. Die Expected Goals fallen mit 0.87:2.49 zugunsten der Gäste aus, die in allen relevanten Kategorien die Nase vorne haben. Der LASK brachte von sechs Schussversuchen nur einen auf das gegnerische Tor.

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau 0:1 (xG=1.04:1.69)

So hatte sich Manfred Schmid sein Debüt beim Wolfsberger AC nicht erhofft. Die Kärntner setzten ihre miese Heimbilanz auch unter dem neuen Coach fort und verloren mit 0:1, auch weil die Hausherren nach einer roten Karte von Piesinger rund 70 Minuten in Unterzahl agieren mussten. Die xG-Werte fallen mit 1.04:1.69 trotz der langen Zeit in Unterzahl recht ausgeglichen aus.

SK Sturm Graz – FK Austria Wien 3:1 (xG=3.36:0.18)

Der SK Sturm gewann mehr als verdient gegen die Wiener Austria mit 3:1, was auch die starken xG-werte von 3.36:0.18 unter Beweis stellten. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zu dieser Partie.

SK Austria Klagenfurt – TSV Hartberg 1:0 (xG=1.31:1.44)

Austria Klagenfurt kletterte nach dem 1:0-Heimsieg auf Platz 5 und hat es eine Runde vor der Punkteteilung damit selbst in der Hand im oberen Playoff zu bleiben. Vater des Siegs war wieder einmal Goalgetter Markus Pink, der seinen bereits 15. Treffer erzielte und weiterhin die Torschützenliste anführt. Die xG-Werte von 1.31:1.44 weisen auf eine ausgeglichene Partie hin und tatsächlich wäre eine Punkteteilung nicht unverdient gewesen, da die Gäste insbesondere in Schlussphase hochkarätige Chancen vorfanden.

SK Rapid Wien – WSG Tirol 2:0 (xG=2.19:0.12)

Der SK Rapid zeigte einen insgesamt starken Auftritt gegen die WSG Tirol und gewann verdient mit 2:0. Lediglich die Chancenauswertung kann man kritisieren, denn die Hütteldorfer hätten das Spiel durchaus schon früher entscheiden können. So dauerte es bis zur 74. Minute bis Joker Strunz seine Mannschaft erlöste. Guido Burgstaller, der wie oft einer der besten Spieler am Platz war, erzielte in der 86. Minute den zweiten und letzten Treffer der Partie. Der Stürmer kam insgesamt auf starke 10 Schussversuche und trieb über die 90 Minuten hinweg seine Mitspieler an. Die xG-Werte fallen mit 2.19:0.12 dem Ergebnis entsprechend aus. Die Grün-Weißen ließen nur drei gegnerische Schussversuche zu.

SCR Altach – SV Ried 1:2 (xG=0.77:1.94)

Die SV Ried lag gegen Altach mit 0:1 hinten, schaffte es aber dennoch im Kellerduell den Spieß umzudrehen und gewann nicht unverdient mit 2:1, was auch die xG-Zahlen von 0.77:1.94 zeigen. Die Gäste aus dem Innviertel kamen auf doppelt so viele Schussversuche wie der Gegner (14:7).