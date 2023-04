Expected-Goal-Werte zum 23. Spieltag 2022/23

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten udn Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und Overlyzer.

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau 0:1 (xG=2.33:0.93)

Die Gäste aus Lustenau kamen beim TSV Hartberg zu einem etwas glücklichen Sieg, was man auch anhand der xG-Werte von 2.33:0.93 sieht. Eine Standardsituation brachte den Führungstreffer, der zum Auftakt der Qualifikationsgruppe Trainer Mader drei wichtige Punkte brachte. Trainer Schopp bemängelte die Chancenauswertung seiner Mannschaft, die immer wieder Möglichkeiten kreierte, allerdings nicht präzise im Abschluss war. Das sieht man auch am Torschussverhältnis. Von 13 Schussversuchen der Hausherren ging nur ein einziger auf das Tor.

SCR Altach – WSG Tirol 1:0 (xG=0.82:1.98)

Die Gäste aus Tirol waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und hatten mehrere Möglichkeiten in Führung zu gehen. Den einzigen Treffer der Partie erzielten aber die Vorarlberger, denn Bischof erzielte nach einem Eckball das einzige Tor. Bei den Hausherren merkte man dennoch das Fehlen des gelbgesperrten Nuhiu, aber auch bei den Gästen saß Stürmer Prica etwas überraschend bis zur 60. Minute nur auf der Bank. Die xG-Zahlen von 0.82:1.98 zeigen durchaus, dass der Sieg der Heimmannschaft etwas glücklich war.

Wolfsberger AC – SV Ried 1:0 (xG=0.43:1.05)

Auch im dritten Spiel des unteren Playoffs fiel nur ein Treffer und abermals gewann die Mannschaft mit den etwas schlechteren xG-Werten. Aus Sicht der Hausherren fallen die Expected Goals mit 0.43:1.05 aus. Und auch hier gilt, dass die unterlegene Mannschaft mehr aus ihren Chancen hätte machen müssen, da von elf Schussversuchen nur einer auf das gegnerische Tor ging. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Malone, der in der 75. Minute eine Vorlage von Röcher verwertete.

FK Austria Wien – LASK 2:2 (xG=0.67:1.18)

Zum 2:2-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und dem LASK verfassten wir bereits eine ausführliche Analyse, sodass wir nur die xG-Zahlen nachliefern wollen, die mit 0.67:1.18 etwas zugunsten des LASK ausfielen.

So sahen das Wett- und Statistiktool Overlyzer die Druckverhältnisse der beiden Mannschaften

SK Austria Klagenfurt – RB Salzburg 0:3 (xG=0.60:1.71)

Der Führende der Torschützenliste, Markus Pink, nahm an der Partie gegen RB Salzburg nicht mehr teil, da er für seine guten Leistungen mit einem Vertrag in der chinesische Super League belohnt wurde. RB Salzburg begann extrem dominant und traf nach 16 Minuten durch Gloukh zum 1:0. Die Hausherren kamen danach etwas auf, doch zwischen der 63. und 69. Minute machte der Tabellenführer mit einem Doppelschlag alles klar. Jaissle sprach nach dem Spiel davon, dass der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht, wobei die xG-Zahlen von 0.6:1.71 da ein wenig anderes Bild vermitteln.

SK Sturm Graz – SK Rapid Wien 3:1 (xG=2.56:1.91)

Zum 3:1-Sieg des SK Sturm gegen den SK Rapid verfasste Kollege Daniel Mandl bereits eine interessante Analyse, die sich speziell mit Rapids Problemen im Zentrum und im Spielaufbau auseinandersetzt. Die xG-Werte fallen allerdings mit 2.56:1.91 etwas knapper als gedacht aus. Ein Teil der xG-Zahlen geht auf die Doppelchance von Grüll, bei der beide Schüsse geblockt wurden und auf den Schuss von Sollbauer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Der SK Rapid hatte nur in der Schlussphase beim Stand von 1:3 eine dominante Phase, die aber nichts mehr einbrachte. Anhand der Grafik sieht man auch gut, dass Sturm praktisch in der gesamten ersten Halbzeit die Oberhand hatte.