Expected-Goal-Werte zum 25. Spieltag 2019/20

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

WSG Tirol – SV Mattersburg 1:1

Die WSG Tirol darf laut dem Expected-Goal-Modell von 0.96:2.24 durchaus mit dem Punktegewinn zufrieden sein. Interessant ist, dass die Hausherren einen recht niedrigen xG-Wert haben, obwohl sie 18 Schüsse abgaben und damit vier Mal öfters auf gegnerische Tor schossen als die Gäste, die aber insgesamt die besseren Chancen vorfanden.

SKN St. Pölten – Admira 0:3

Der 3:0-Auswärtssieg der Admira geht laut dem Expected-Goal-Modell von 0.53:2.50 durchaus in Ordnung. Der SKN St. Pölten brachte gegen die Südstädter trotz rund 60% Ballbesitz von den sieben Schüssen nur einen einzigen auf das Tor der Admira. Drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf für die Südstädter.

FK Austria Wien – SCR Altach 0:2

Vergangene Runde durfte sich die Wiener Austria im Spiel gegen den SKN St. Pölten mit einem Punkt mehr als glücklich schätzen, da die xG-Werte von 0.22:1.27 aus Sicht der Violetten ganz schwach aussahen. Auch vergangene Runde zeigte sich gegen Altach ein eher erschreckendes Bild. Bei der 0:2-Niederlage lauteten die xG-Werte aus Sicht der Hausherren 0.71:2.29. Die Wiener brachten nur einen ihrer neun Schüsse auf das gegnerische Tor und kamen zuhause nur auf 37,6% Ballbesitz, wobei natürlich nach dem Ausschluss von Sax lange in Unterzahl agiert wurde. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse der Partie sowie Spielerbewertungen.

Wolfsberger AC – TSV Hartberg 2:4

Der Auswärtssieg der Hartberger gegen den Wolfsberger AC war diesmal unsere Überraschung des Tages. Insbesondere nach der 2:0-Führung der Hausherren hätte wohl kaum noch jemand einen Euro auf die Gäste aus der Steiermark gesetzt. Die Wende brachte die 47. Minute, als Nemanja Rnic einen Elfmeter verschuldete und die gelb-rote Karte sah. Danach übernahmen die Hartberger das Kommando, was man schön an folgender Grafik sehen kann:

Dank der zweiten Hälfte war der Sieg nicht einmal unverdient und auch das Expected-Goal-Modell von 1.5:2.03 sah Vorteile für die Gäste, die die Überzahl gut auszunutzen wussten.

LASK – SK Rapid Wien 0:1

Dass der LASK gegen den SK Rapid zwar die spielbestimmende und bessere Mannschaft war, dennoch aber nicht viele brauchbare Chancen herausspielen konnten, zeigen die Expected-Goal-Werte von 0.65:0.68, die sicherlich ein wenig überraschend ausfallen. Der SK Rapid gab zwar nur vier Torschüsse ab, von denen drei auf das gegnerische Tor gingen, aber die Chance vom Fountas zum 1:0 und der Kopfball von Leo Greiml in der 27. Minute aus aussichtsreicher Position weisen beide recht hohe xG-Werte auf. Die Linzer kamen auf knappe 59% Ballbesitz und hatten die deutlich bessere Passquote (67.4%:53%). Auch wenn die xG-Werte ausgeglichen sind, war der Sieg des SK Rapid natürlich trotzdem glücklich, da man bis auf die Schlussphase kaum zählbare Chancen herausspielen konnte und insbesondere in der zweiten Hälfte teilweise stark unter Druck kam.

SK Sturm Graz – RB Salzburg 1:5

Dass der SK Sturm im Spiel gegen die Salzburger in der Offensive so gut wie gar nicht vorhanden war, zeigen die Expected-Goal-Werte von 0.07:2.56. Die Salzburger gingen nach einem Doppelpack von Dominik Szoboszlai rasch in Führung und agierten später in Überzahl, da bei Sturm die Abwehrspieler Spendlhofer und Donkor ausgeschlossen wurden. Die Grazer verloren nach der Corona-Pause alle ihre Pflichtspiele und befinden sich nun mit vier Punkten Rückstand auf Hartberg auf dem sechsten Tabellenplatz.

