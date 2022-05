Expected-Goal-Werte zum 29. Spieltag 2021/22

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten...

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a.

WSG Tirol – LASK 4:0 (xG=3.23:2.67)

Die WSG Tirol gewann nach einer starken Leistung das Meisterschaftsspiel gegen den LASK mit 4:0 und steht nun alleine an der Spitze der Qualifikationsgruppe. Vrioni erzielte drei Treffer und bemängelte anschließend seine Chancenauswertung, was eigentlich schon sehr viel über das Spiel verrät. Allerdings fiel das Ergebnis dennoch zu hoch aus, da auch der LASK zu guten Chancen kam. Die Oberösterreicher kamen auf 24 Schussversuche und damit auf doppelt so viele wie der Gegner. Bei den xG-Werten liegen trotzdem die Hausherren mit 3.23:2.67 vorne.

TSV Hartberg – SCR Altach 4:0 (xG=2.41:0.25)

Für die Altacher wird es nun langsam so richtig brenzlig, denn nach der 0:4-Niederlage gegen Hartberg beträgt der Rückstand auf den vorletzten Platz vier Punkte. Die Hausherren waren auch in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft, erzielten allerdings alle vier Treffer im zweiten Durchgang. Der Knackpunkt der Partie war die 61. Minute, als Strauß einen Elfmeter verschuldete und die gelb-rote Karte sah. Auch wenn alle Tore in Überzahl fielen war es ein absolut verdienter Sieg, was auch die xG-Werte von 2.41:0.25 belegen. Die Gäste brachten nur einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor.

SV Ried – Admira Wacker 1:1 (xG=1.32:1.30)

Die Rieder gingen im Spiel gegen die Admira in der 70. Minute in Führung, konnten aber die drei Punkte nicht über die Zielgerade bringen, da in der Nachspielzeit Mustapha per Elfmeter der Ausgleich gelang. Die Punkteteilung ist angesichts der xH-Werte von 1.32:1.30 auch keineswegs ungerecht. Die Rieder stehen nun vor der kuriosen Situation, dass sie einerseits mitten im Abstiegskampf stecken, andererseits heute einen Titel gewinnen können, auch wenn Gegner Red Bull Salzburg natürlich der ganz große Favorit ist.

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt 2:2 (xG=1.44:1.33)

Nach einer durchwachsenen Partie musste sich der SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit einer Punkteteilung begnügen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit nahm die Partie erst in den letzten 20 Minuten richtig an Fahrt auf und die Fans sahen vier Tore, wobei Druijf einen Doppelpack für die Hausherren erzielte und mit einem Fallrückzieher in der 88. Minute zumindest einen Punkt sicherte. Acht Minuten zuvor wurde Hedl nach einer Tätlichkeit ausgeschlossen. Die rote Karte geht auch in Ordnung, allerdings wurde den Gästen fälschlicher Weise ein Elfmeter zugesprochen. Die xG-Werte von 1.44:1.33 fallen ausgeglichen aus.

Wolfsberger AC – FK Austria Wien 1:1 (xG=1.06:1.59)

Auch das Duell zwischen dem Wolfsberger AC und der Wiener Austria endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei die Gäste das spielerisch bessere Team waren und auch bei den xG-Werten von 1.06:1.59 etwas vorne liegen. Die Hausherren kamen aber tatsächlich nur zu einer sehr guten Chance, als in der 64. Minute zunächst Liendl scheiterte (xG: 0.42) und der eingewechselte Vizinger den Nachschuss versenkte (0.45). Von den 1.06 xG-Punkten fallen demnach 0.87 auf den Ausgleich. Das Unentschieden ist zudem doppelt bitter für die Veilchen, da sich Martel eine Sperre und Braunöder eine Verletzung einfingen.

SK Sturm Graz – Red Bull Salzburg 2:1 (xG=0.60:1.88)

Der SK Sturm gewann etwas überraschend zuhause mit 2:1 gegen den frischgebackenen Meister aus Salzburg und fixierte damit drei Runden vor Schluss den zweiten Platz. Beide Mannschaften mussten einige Spieler vorgeben, so fielen bei den Hausherren Höjlund, Gorenc-Stankovic, Wüthrich und Kiteishvili aus. Die Ersatzspieler, allen voran Jäger, zeigten aber eine sehr starke Leistung. Gegen Salzburg die österreichischen Mannschaften selten bessere xG-Werte und auch diesmal ist der Meister trotz der Niederlage mit 0.6:1.88 deutlich vorne. Sturm war jedoch letzten Mittwoch die effektivere Mannschaft.

