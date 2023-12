Faktencheck zur 17. Bundesliga-Runde 2023

Die 17. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit die letzte Runde des Jahres. Am Samstag kommt es dabei u.a. zu...

Die 17. Runde der österreichischen Bundesliga steht vor der Tür und damit die letzte Runde des Jahres. Am Samstag kommt es dabei u.a. zu einer spannenden Begegnung zwischen dem SK Rapid und Meister Red Bull Salzburg. Am Sonntag geht es dann mit den restlichen Begegnungen weiter, wo u.a. im Abendspiel der SK Sturm den SCR Altach empfängt.

SK Rapid Wien – FC Red Bull Salzburg

Samstag 14:30, Allianz Stadion, Schiedsrichter: Walter Altmann

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 17 Spielen gegen den SK Rapid ungeschlagen (14S 3U) – gegen kein anderes Team blieb Rapid in der Bundesliga-Historie in so vielen BL-Spielen in Folge sieglos.

– Der FC Red Bull Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der letzten 17 Spiele gegen den SK Rapid (41 Tore) – das gelang zuvor keinem Team gegen die Hütteldorfer. Salzburg hat aktuell sonst nur gegen den SCR Altach (19 Spiele) eine derartige Serie.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit acht Auswärtsspielen gegen den SK Rapid ungeschlagen und verlor nur eines der letzten 17 BL-Auswärtsspiele bei Rapid (0:2 am 24.2.2019, dazu 11S 5U). Im letzten Heimspiel (1:1 im April) punktete Rapid erstmals wieder nach vier Heim-Niederlagen in Folge.

– Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit 23 Auswärtsspielen ungeschlagen (18S 5U) und egalisierte in der 14. Runde beim 0:0 in Wien gegen den FK Austria Wien den diesbezüglichen Bundesliga-Rekord des FC Wacker Innsbruck (23 von Oktober 1988 bis Februar 1990 unter Trainer-Legende Ernst Happel).

– Der FC Red Bull Salzburg erzielte in dieser Saison in der Bundesliga mit 33 Toren die meisten, der SK Rapid mit 30 Toren die zweitmeisten. Bei den Expected Goals liegt Rapid mit 36 xG vor Salzburg mit 29.8 an der Spitze des Rankings. Im Kalenderjahr 2023 erzielte Salzburg mit 67 Toren ebenfalls die meisten in der Bundesliga, Rapid mit 55 die drittmeisten (SK Sturm 58).

Letztes Duell:

Salzburg 2:0 Rapid

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 199 (75 Siege Rapid, 50 Remis, 74 Salzburg)

Verletzt: Hofmann, Cvetkovic, Oswald / Koita, Fernando, Okoh, Kameri, Terzic, Omoregie, Wallner, Solet, Kjaergaard

Gesperrt: Kongolo / Niemand

Gefährdet: Querfeld / Konate

Nächstes Spiel: WAC-Rapid / Salzburg-Sturm

SC Austria Lustenau – LASK

Samstag 17:00, ImmoAgentur Stadion, Schiedsrichter: Harald Lechner

– Der LASK ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen den SC Austria Lustenau ungeschlagen (8S 3U) und verlor nur zwei der 15 BL-Duelle – gegen kein anderes Team bei so vielen Spielen weniger.

– Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der 15 Spiele gegen den SC Austria Lustenau – das gelang dem LASK in den ersten 15 BL-Duellen gegen kein anderes Team. Der LASK erzielte in den ersten 15 BL-Duellen 29 Tore – so viele wie sonst nur gegen den WAC in den ersten 15 BL-Spielen.

– Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga die ersten zwei Heimspiele gegen den LASK in der Saison 1997/98, ist aber seither fünf BL-Heimspiele in Folge gegen die Linzer Athletiker sieglos(3U 2N). Der LASK traf auswärts in BL-Spielen gegen Lustenau immer (11 Tore in 7 Spiele).

– Der LASK holte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga 29 Punkte – zwei mehr als in der Vorsaison zu diesem Zeitpunkt und zuletzt 2020/21 so viele (damals 30). Die Linzer kassierten 13 Gegentore – so wenige wie zuletzt 2019/20 nach 16 Spielen (damals 12).

– Der SC Austria Lustenau könnte als viertes Team in der Historie der Bundesliga nach dem SC Neusiedl/See im Herbst 1983 (16 Spiele), Salzburger AK im Herbst 1985 (22 Spiele) und Vorwärts Steyr im Herbst 1995 (18 Spiele) in einer gesamten Herbstsaison sieglos bleiben.

Letztes Duell:

LASK 2:0 Lustenau

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (2 Siege ALU, 3 Remis, 10 Siege LASK)

Verletzt/Angeschlagen: Maak, Devisate, Surdanovic, Fridrikas / Ziereis, Taoui, Wiesinger, Mustapha, Ljubic

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Rhein / Jovicic, Stojkovic, Talovierov

Nächstes Spiel: WSG-Lustenau / LASK-Klagenfurt

SK Austria Klagenfurt – FK Austria Wien

Samstag 17:00, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

– Der FK Austria Wien verlor in der Bundesliga nur eines der neun Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, im April 2023 in einem Heimspiel (1-2) – bei zwei Siegen und sechs Remis. Sechs Remis in den ersten neun BL-Duellen gab es sonst nur bei GAK-Wiener Sport-Club (7) sowie Innsbruck-Lustenau und Innsbruck-Steyr (je 6).

– Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga in Auswärtsspielen gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (1S 3U) – wie zuletzt gegen den WAC in den ersten vier BL-Auswärtsspielen.

– Der SK Austria Klagenfurt holte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga 25 Punkte – erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison. Zuvor waren es für die Klagenfurter nach 16 Spielen nie mehr als 22 Punkte. Auch die nur 21 Gegentore in den ersten 16 BL-Spielen sind ein neuer Bestwert.

– Der FK Austria Wien erzielte nur 14 Tore in den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga – erstmals so wenige zum Vergleichszeitpunkt. Der FK Austria Wien kassierte aber auch nur 14 Gegentore in den ersten 16 BL-Spielen – zuletzt in der Meistersaison 2012/13 so wenige (damals sogar nur 11).

– Klagenfurt-Trainer Peter Pacult beendete seine Spielerkarriere nach der Saison 1995/96 im Trikot des FK Austria Wien. Direkt nach seiner Spielerkarriere wechselte er im Sommer 1996 in den Trainerstab des TSV 1860 München, wo von 1996 bis 1999 Austria-Wien-Trainer Michael Wimmer in der Jugend spielte – aber ohne Einsatz bei den Profis.

Letztes Duell:

Austria 1:0 Klagenfurt

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 9 (1 Sieg Klagenfurt, 6 Remis, 2 Siege Klagenufrt)

Verletzt/Angeschlagen: Knaller, Binder, May, Arweiler, Gezos, Soto, Straudi, Cvetko / Raguz, El Sheiwi, Wustinger, Plavotic, Fitz, Schmidt, Martins

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gemicibasi / Jukic, Handl

Nächstes Spiel: LASK-Klagenfurt / Austria-Hartberg

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

Sonntag 14:30, Personal Hofmann Stadion, Schiedsrichter: Arnes Talic

– Der FC Blau Weiß Linz feierte im Hinspiel (4:2) im sechsten Spiel der Klubhistorie in der Bundesliga den ersten Sieg – so spät wie zuletzt Kapfenberg 2008 (erst im 8. Spiel). Blau Weiß erzielte bei diesem Sieg vier Tore – so viele wie in keinem anderen BL-Spiel der noch jungen Klubhistorie.

– Der FC Blau Weiß Linz gewann vier der ersten 16 Spiele (5U 7N) in dieser Saison in der Bundesliga – von den Aufsteigern seit der Ligareform nur der TSV Hartberg 2018 (7) und der SK Austria Klagenfurt 2021 (5) mehr. Die Linzer kassierten dabei 28 Gegentore – von den Aufsteigern seit der Ligareform nur Innsbruck 2018 und Klagenfurt 2021 weniger (je 24).

– Die WSG Tirol beendete das Kalenderjahr 2022 in der Bundesliga mit einem Sieg (2:0 gegen Ried), nachdem die Tiroler in den drei Jahren zuvor das BL-Kalenderjahr immer mit einer Niederlage abschlossen – 2019 gegen Mattersburg, 2020 gegen Ried und 2021 in Salzburg. Die Pflichtspiel-Bilanz des FC Blau Weiß Linz seit 2016 im letzten Spiel des Jahres lautet: je ein Sieg (2022) und Remis (2021) bei fünf Niederlagen.

– Der FC Blau Weiß Linz ist in der Bundesliga seit sechs Heimspielen ungeschlagen (2S 4U) und verlor nur eines der ersten acht BL-Heimspiele – das gelang von den Aufsteigern der vorangegangenen 10 BL-Saisonen sonst nur dem SK Austria Klagenfurt 2021/22 (3S 5U).

– Der FC Blau Weiß Linz kassierte in der Bundesliga in den letzten sechs Heimspielen nur zwei Gegentore (je 1:1 gg. Sturm und Altach), nachdem die Linzer in den ersten zwei BL-Heimspielen noch acht Gegentore kassierten.

Letztes Duell:

WSG 2:4 BW Linz

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 1 (1 Sieg BW Linz)

Verletzt/Angeschlagen: Tursch, Pasic, Ronivaldo / Oswald, Müller

Gesperrt: Niemand / Ertlthaler

Gefährdet: Koch / Taferner, Üstündag

Nächstes Spiel: Altach-BW Linz / WSG-Lustenau

TSV Hartberg – Wolfsberger AC

Sonntag 14:30, Profetil Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

– Der TSV Hartberg gewann das Hinspiel dieser Saison der Bundesliga (3-0 A). In 15 Duellen dieser beiden Teams in der Bundesliga gelang es erst einmal, dass ein Team zwei Siege in Folge feierte – der WAC im Grunddurchgang 2019/20.

– Der TSV Hartberg spielt mit 26 Punkten nach den ersten 16 Spielen die beste Saison der Klubhistorie. Zuvor waren es nach 16 Spielen in einer Saison der Bundesliga nie mehr als 24 Punkte (2019/20). Auch die vier Niederlagen nach 16 BL-Spielen stellen einen neuen Klubbestwert für die Oststeirer dar (zuvor immer mind. 6).

– Der WAC holte aus den ersten 16 Spielen dieser Saison der Bundesliga 23 Punkte und damit um sechs Punkte mehr als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison (17). Die Kärntner kassierten in den ersten 16 BL-Spielen fünf Niederlagen – nur 2019/20 weniger (4).

– Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga zum Jahresabschluss nur eines seiner fünf Spiele (2U 2N). Der WAC ist im letzten BL-Spiel des Kalenderjahres seit fünf Spielen ungeschlagen (2S 3U) – in den ersten sechs Saisonen punktete der WAC nur einmal zum Jahresabschluss (1U 2013), bei fünf Niederlagen.

– Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen ungeschlagen (4S 1U) – nur von Februar bis Mai 2021 länger (9 – 5S 4U). Die Oststeirer gewannen zuletzt drei BL-Heimspiele in Folge – nur von Mai bis August 2019 mehr (4).

Letztes Duell:

WAC 0:3 Hartberg

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 15 (5 Siege, Hartberg, 5 Remis, 5 Siege WAC)

Verletzt/Angeschlagen: Ehmann / Sabitzer

Gesperrt: Heil / Niemand

Gefährdet: Prokop, Diaktie / Bamba, Veratschnig

Nächstes Spiel: Austria-Hartberg / WAC-Rapid

SK Sturm Graz – SCR Altach

Sonntag 17:00, Merkur Arena, Schiedsrichter: Achim Untergasser

– Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga 24 Duelle gegen den SCR Altach – nur der FC Red Bull Salzburg (28) mehr. 15 dieser 24 Siege holte Sturm in Heimspielen – auch da nur Salzburg (16) mehr gegen die Altacher.

– Der SK Sturm Graz holte 34 Punkte aus den ersten 16 Spielen und gewann 10 der ersten 16 Spiele dieser Saison der Bundesliga – jeweils erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform. Weniger als zwei Niederlagen in den ersten 16 BL-Spielen – wie in dieser Saison – kassierte der SK Sturm nur in der vergangenen Saison und 1997/98 (je 1).

– Der SCR Altach erzielte in Runde 16 beim 3:0 gegen den SC Austria Lustenau so viele Tore wie in den vorangegangenen acht Spielen in der Bundesliga Altach holte dennoch 16 Punkte aus den ersten 16 BL-Spielen und damit erstmals so viele zum Vergleichszeitpunkt seit der Ligareform.

– Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit fünf Spielen im letzten Spiel eines Kalenderjahres ungeschlagen (3S 2U). Eine Niederlage im letzten BL-Spiel des Jahres kassierte Sturm zuletzt 2017 (0:1 beim FK Austria Wien).

– Der SK Sturm Graz (158) hatte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Hohen Ballgewinne (innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor). Der SCR Altach gab 23 Schüsse nach Hohen Ballgewinnen ab – nur der FC Red Bull Salzburg (25) mehr.

Letztes Duell:

Altach 1:2 Sturm

Direkter Vergleich seit 74/75:

Spiele insgesamt: 39 (24 Siege Sturm, 9 Remis, 6 Siege Altach)

Verletzt/Angeschlagen: Jatta, Wüthrich / Prietl, Butka

Gesperrt: Niemand

Gefährdet: Gorenc-Stankovic / Gugganig,

Nächstes Spiel: Salzburg-Sturm / Altach-BW Linz