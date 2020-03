Fans vor Cup-Kracher: „Das wichtigste Spiel des Jahrhunderts“

Heute Abend kommt es im Cup zum Duell zwischen RB Salzburg und dem LASK! Die beiden Klubs dominieren seit Monaten den österreichischen Fußball, sodass...

Heute Abend kommt es im Cup zum Duell zwischen RB Salzburg und dem LASK! Die beiden Klubs dominieren seit Monaten den österreichischen Fußball, sodass man ohne Weiteres von einem vorweggenommenen Finale sprechen kann. Der Sieger dieser Partie trifft im Endspiel Austria Lustenau, das sich gegen den FC Wacker Innsbruck mit 1:0 durchsetzen konnte. Wir wollen uns nun ansehen was die Fans der beiden Mannschaften vor diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir fangen mit den Fans der Heimmannschaft aus Salzburg an:

Verteidiger: „Sieg wäre enorm wichtig, nicht nur wegen dem Aufstieg. Es gilt dem LASK den momentanen Status der Unbesiegbarkeit zu nehmen. Die müssen jetzt wieder von der Wolke runter, der Lauf gestoppt werden. Wegen der Psyche wär es halt.“

Einsteiger: „Die Mannschaft braucht am Donnerstag unsere Unterstützung. Von mir wird sie diese lautstark bekommen. Es gab schon schlimmere Krisen als das was wir momentan haben. Ich bleib dabei, sowohl Marsch als auch die Mannschaft passt, es fehlt nicht viel damit es wieder ins Laufen kommt.“

mtbulle: „Denke wir gewinnen das heute, hatte in letzter Zeit ein gutes Gefühl mit unseren Ergebnissen, sowohl dass wir gegen Frankfurt ausscheiden, als auch dass wir in Altach verlieren…morgen gewinnen wir, weil es eben keiner erwartet.“

detlef: „Dieses Spiel könnte ein richtungsweisendes Spiel werden. In die eine oder andere Richtung. Verlieren wir, dann sind wir noch tiefer in der Krise. Gewinnen wir, könnte es „Klick“ machen und es fallen die Dinge wieder leichter. Unsere Jungs haben sicherlich nicht das Kicken verlernt. Die Leichtigkeit ist eben weg und Fußball ist sehr viel Kopfsache.“

Spiderman: „Ähnlicher Spielverlauf wie gegen Frankfurt wahrscheinlich. Mit dem Unterschied, dass der LASK nicht so viele Chancen liegen lässt, wie die Deutschen.“

Kiwi_Bob: „Alle freuen sich aktuell auf uns als Gegner… Und das können sie zurecht wenn wir weiter so spielen, als ob wir da vorne einen Haaland hätten, der magischer Weise jeden Ball behauptet, den er da unkoordiniert bekommt. Also anstatt „Ball schnell nach vorne“ wäre es aktuell vielleicht mal ganz gut, wenn sich unsere Schlüsselspieler aufeinander abstimmen würden. Schluss mit dem Schönwetter-Kick…jetzt wird’s dreckig!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Salzburg-Fans

Sehen wir uns nun die Kommentare der LASK-Fans an:

Ibinsneta: „Klar, die Spiele gegen Manchester United werden unglaubliche Highlights, auf die sich alle LASKler zurecht freuen. Aber das Spiel am Donnerstag ist allein schon deswegen das Wichtigste, weil es das nächste ist. Und sollten wir tatsächlich über Red Bull drüberkommen, hätten wir eine realistische Chance auf den ersten Titel seit 55 Jahren. Das ist zwar wie Äpfel und Birnen zu vergleichen, aber für mich hätte ein Titel eine noch höhere Bedeutung als gute Leistungen (da werden uns unsere Jungs nicht enttäuschen), oder ein gutes Ergebnis gegen Manchester.“

Much1: „Dafür, dass das heute eigentlich nach wie vor DAS Spiel des Jahres um die größte Titelchance ist, kribbelt es noch gar nicht bei mir. Hoffe das kommt noch. Langsam werden solche Highlights ja wirklich zur Gewohnheit.“

lasso: „Bin schon sehr nervös. Für mich das wichtigste Spiel in diesem Jahrhundert. Glaub heute müssen wir büßen.“

hariASK: „Heute ist eigentlich das Spiel der bisherigen Saison. Gewinnt man ist man so nah dran an einem Titel wie zuletzt 1998. Also alle nach Salzburg und 1908% Support. Ich traue es den Jungs absolut zu in Salzburg auch ein zweites Mal zu gewinnen.“

neunzehnhundertacht: „Unsere Auswärtsstärke wird morgen der Trumpf gegen Red Bull und wir werden wider Erwarten ins Finale des ÖFB Cups einziehen!“

Hier geht es zu weiteren Fanmeinungen der LASK-Fans

So schätzt unser Kooperationspartner tipp3 die Chancen ein: