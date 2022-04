Fans vor OÖ-Derby: „Alles angerichtet für eine richtige Derby-Schlacht“

Heute findet das Spitzenspiel im Qualifikationsplayoff statt, das gleichzeitig das Oberösterreich-Derby zwischen LASK und der SV Ried ist. Wir wollen uns ansehen, was sich...

Heute findet das Spitzenspiel im Qualifikationsplayoff statt, das gleichzeitig das Oberösterreich-Derby zwischen LASK und der SV Ried ist. Wir wollen uns ansehen, was sich die Fans beider Mannschaften von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir starten mit den Fans der Heimmannschaft:

King-Lask: „Alles angerichtet für eine richtige Derby-Schlacht, bin echt gespannt was für uns möglich ist. Ried ist die letzten paar Spiele sicher nicht im Aufwind. Gerade gegen uns wird die Motivation aber natürlich wieder sehr groß sein. Denke aber, dass wie die spielerischen Mittel haben um Ried weh zu tun, aufpassen müssen wir auf alle Fälle auf die schnellen Bajic und Nene.“

LASK_92: „Hoffe zwar auf eine überzeugende Leistung, wäre aber, den bisherigen Saisonverlauf zugrunde legend, nicht allzu sehr verwundert, wenn uns ein Spielverlauf wie zuletzt gegen den WAC oder im Auswärtsspiel im Grunddurchgang blühen würde. Man wird’s sehen, hoffe auf eine hitzige und umkämpfte Angelegenheit auf dem grünen Rasen, die dann gerne in der gebotenen Deutlichkeit an den Glorreichen geben darf!“

Much1: „Bin noch immer extrem unschlüssig, was die bessere Option ist: Balic oder Schmidt? Balic hatte durchaus gute Partien auf der Position, allerdings wirkt er auch oft sehr planlos und besetzt den Strafraum schlecht, sodass wir kaum durch Stanglpässe oder Flanken gefährlich werden können. Außerdem ist er schlechter mit dem Rücken zum Tor als Schmidt, der zuletzt doch immer besser in die Gänge kam. Andererseits ist Schmidt extrem unspritzig und für seine Größe auch wenig robust. Da allerdings gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner Balic immer gut ausgeschaut hat, würde ich es auch diesmal mit ihm vorne drin probieren. Wenn’s gar nicht funktioniert kann man das ja umstellen.

Zweite „Baustelle“ für mich (eh schon das ganze Jahr) die RV-Position. Flecker war dort im Herbst ein absoluter Schwachpunkt im Team und agiert auf der offensiven Flügelposition wesentlich besser. Potzmann startete echt solide ins Frühjahr, fiel dann aber wieder etwas ab. Alternativen sehe ich hier allerdings keine, daher wirds eh auf ihn rauslaufen. Nakamura würde ich den Vorzug vor Goiginger geben, der nicht mehr so richtig zündet in letzter Zeit. Der Rest stellt sich eigentlich von selbst auf. Einzig über Holland könnte man diskutieren, aber Michorl wurde zuletzt wieder stärker und Jovicic ist für mich ohnehin gesetzt, wenn fit. Bin schon gespannt, wie Wieland das sieht.

Sehen wir uns nun die Kommentare der Ried-Fans an:

Hatcher: „Mit einem Sieg könnten wir die Tabellenführung übernehmen, sofern die Admira in Altach Punkte liegen lässt. Das (bei unseren Verläufen) realistischere Horrorszenario ist aber, dass wir gegen den LASK verlieren, Altach drei Punkte holt und wir nur mehr einen Punkt dem Tabellenende nahe sind.

Was spricht für einen Sieg –> gegen stärkere Gegner ist die Mannschaft geschlossener, wachsamer, bissiger. Gerade beim Derby dürfte jeder doppelt motiviert sein um die letzten Spiele vergessen zu machen.

Was spricht gegen einen Sieg –> die letzten zwei Spiele. Die Ideenlosigkeit. Der Glaube, als wäre es ein Selbstläufer. Das plötzliche, offensichtliche Formtief von Schlüsselspielern wie Bajic, Nutz. Unsicherheiten in der Defensive.

Denk nicht mal, dass wir wochenlang über dem Zenit gespielt haben. Zweifle mehr die Motivationsfähigkeiten des Trainers an. Das erübrigt hoffentlich beim Derby von selbst, dann ist alles drin.“

westbesucher: „Ich erwarte mir ein intensives Spiel, welches aber in der zweiten Halbzeit durch ein bis zwei Eigenfehler an den LASK geht. Zum Schluss machen wir noch ein Tor und es wird nochmal spannend werden. Im Endeffekt verlieren wir aber trotzdem 3:1. Unsere Spirale dreht sich weiter und wir sind spätestens nach diesem Wochenende im harten, bitteren und umkämpfen Abstiegskampf angekommen. Die Stimmung wird gut sein und das Stadion randvoll. Tippe auf 400-500 Rieder Fans im Sektor. Hoffe das alles friedlich abläuft und es zu keinen Ausschreitungen kommen wird.“

Pharao: „Aufgrund der Leistungen in den letzten beiden Spielen erwarte ich mir genau gar nix. Leider.“

