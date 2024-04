Gerhard Struber: „LASK-Trainerwechsel ändert nichts für uns“

Der FC Red Bull Salzburg eröffnet am kommenden Wochenende die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Spiel in Linz. Dort treffen die Roten...

Der FC Red Bull Salzburg eröffnet am kommenden Wochenende die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem Spiel in Linz. Dort treffen die Roten Bullen am Freitag, den 12. April 2024 um 19:30 Uhr in der Raiffeisen Arena auf den LASK. Das Spiel wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet.

Die Roten Bullen sind in der Meistergruppe seit 16 Spielen ungeschlagen (10 Siege, 6 Remis).

sind in der Meistergruppe seit (10 Siege, 6 Remis). Der FC Red Bull Salzburg ist in der ADMIRAL Bundesliga in Spielen der Meistergruppe gegen den LASK noch ohne Niederlage und gewann sieben der acht Duelle.

ist in der ADMIRAL Bundesliga in Spielen der Meistergruppe gegen den LASK noch und gewann sieben der acht Duelle. Der Serienmeister ist seit 27 Auswärtsmatches unbesiegt und baute damit den Bundesliga-Rekord weiter aus.

ist seit unbesiegt und baute damit den Bundesliga-Rekord weiter aus. Die Roten Bullen blieben in den letzten zwei Meisterschafts-Auswärtsspielen ohne Gegentor und damit in sieben der ersten zwölf Auswärtsspiele dieser Saison.

blieben in den letzten und damit in sieben der ersten zwölf Auswärtsspiele dieser Saison. Salzburgs Alexander Schlager wehrte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 81 % der Schüsse ab – Topwert.

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knie), Timo Horn (Bauchmuskel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent). Fernando hat im Match gegen Rapid eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und fällt für den Rest der Saison aus.

Ob Amar Dedic (Knöchel) dabei sein kann, ist noch offen.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Duell mit den Linzern:

„In der Meistergruppe gibt es fast nur schwierige Spiele, das Auswärtsmatch beim LASK ist definitiv eines davon. Wir haben unter der Woche gut trainiert und auch viel gesprochen, um unsere Themen aus den letzten beiden Spielen bestmöglich aufzuarbeiten. Unser Fokus liegt ganz bei uns. Die Verletzungen von Fernando und Kjaergaard sind natürlich alles andere als positiv, aber wir haben andere Spieler, die unser volles Vertrauen genießen und mit denen wir drei Punkte holen wollen.

Der Trainerwechsel beim LASK ändert für uns nichts, es geht auch so gegen elf Spieler, die ihre Aufgaben kennen und uns besiegen wollen. Deshalb bleiben wir voll auf unsere Themen konzentriert. Wir werden uns optimal auf das Duell vorbereiten und wollen auch unter ein wenig geänderten Umständen einen Sieg einfahren.“

Strahinja Pavlovic über …

… das Spiel beim Tabellenvierten:

„Wir stehen an der Spitze der Tabelle und möchten diesen Vorsprung mit einem Erfolg in Linz sichern. Dafür braucht es eine konzentrierte und konsequente Leistung über die gesamte Spielzeit hinweg. Die letzten Duelle mit dem LASK waren eng und hart umkämpft. Das wird am Freitag sicherlich wieder so sein.“

Die letzten Bundesliga-Spiele gegen den LASK

09.03.2024 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

21.10.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:1 (0:1)

14.05.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

16.04.2023 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

12.03.2023 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

01.10.2022 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1 (0:0)

02.03.2022 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:0

03.10.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

16.05.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:5 (1:3)

18.04.2021 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:0 (0:0)

20.03.2021 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

13.12.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (0:1)

05.07.2020 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:0)

14.06.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (2:0)

14.02.2020 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:3 (1:2)

22.09.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 2:2 (2:1)

12.05.2019 FC Red Bull Salzburg – LASK 2:1 (2:0)

07.04.2019 LASK – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

28.10.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 3:3 (2:2)

29.07.2018 FC Red Bull Salzburg – LASK 3:1 (3:0)

08.04.2018 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:0 (0:0)

16.12.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0

14.10.2017 LASK – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:1)

29.07.2017 FC Red Bull Salzburg – LASK 1:1 (1:0)