Rapid-Fans: „Drei ungeplante Punkte holen…“

Der SK Rapid trifft heute auf Red Bull Salzburg und hofft nach zwei Siegen in Serie auf einen Punktegewinn. Die Bilanz sieht aber ganz schlecht aus, denn in den letzten 20 Spielen setzte es 17 Niederlagen und drei Unentschieden für die Grün-Weißen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Spiel gegen die Salzburger erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bw_sektionsbg: „Diesmal muss es einfach ein Sieg werden. Wäre ein absolut versöhnlicher Abschluss vor der Pause und ein Traumstart unseres Trainers. Samstag, 14.30 Uhr ist sowieso bester Termin. Erwarte 20.000+ mit endlich auch mal geiler Stimmung, wenn das Stadion voll ist. Die Hütte muss brennen.“

Schwemmlandla3: „Gewinnen und damit drei ungeplante Punkte holen, die man zigfach in anderen Partien verschenkt hat im Herbst. Dann wäre es ein versöhnlicher Abschluss und ein herausragender Start des neuen Trainers. Das wünsche ich ihm, den Spielern und allen Fans in grün-weiß.“

Huanghe: „Hoffe, diesmal ist zumindest ein X drinnen. Auch wenn uns Kongolo fehlen wird. Prognose aktuell: 34 Punkte im Grunddurchgang, oberes Playoff wird leicht erreicht.“

baeckerbua: „in den Topspielen fehlt uns regelmäßig die Einser-Panier in der Innenverteidigung … so ärgerlich.“

eeelias: „Wenn mit Cvetkovic, Kongolo und Hofmann drei Innenverteidiger ausfallen und man dann immer noch einen Sollbauer aufbieten kann – der sich bei uns nie was zu Schulden hat kommen lassen – dann würde ich nicht von schlechten Optionen in der Innenverteidigung sprechen. Ja er ist langsam, ja er ist nicht der beste im Spielaufbau. Aber man kann sich immer darauf verlassen, dass er einem eine solide trockene Partie runterspielen wird, egal wie lange sein letzter Einsatz davor her ist.“

Indurus: „Gar nicht erst mit dem Bonuspunkte-Blabla anfangen. Diesen Mist gar nicht erst aufkommen lassen. Den hat BW Linz ohnehin bereits ausgehebelt. Mit der Einstellung wirds wieder nur ein gut mitgespielt, aber verloren. Wir gehen in die Partie mit der Einstellung sie zu gewinnen. Es ist ohnehin überfällig.“

miffy23: „Ein Punktgewinn hier zum Abschluss würde die Herbstsaison schon etwas besser aussehen lassen. Aktuell nur fünf Punkte Rückstand auf Platz 3, es wird aber noch ein Gemetzel werden im Frühjahr. Weiterarbeiten, let’s go.“

HarryDunne: „Bitte kein negatives Geschwafel vor dieser Partie. Salzburg ist ein starker Gegner, keine Frage. Aber diese Saison bei Gott nicht unschlagbar. Hier gehts nicht um Bonuspunkte, sondern um wichtige Punkte in mehrerer Hinsicht. Und ich hoffe, das neue Trainerteam stellt die Mannschaft mental auch so ein. Nicht so halbsteif, wie es unter Barisic immer den Eindruck machte.“

Hugo_Maradona: „Die sechs Punkte waren extrem wichtig. Jetzt können wir am Samstag mit Vollgas, aber dennoch halbwegs entspannt, in die Partie gehen. Das wird uns helfen und ich bin sicher, dass wir einen sehr guten Auftritt von uns sehen werden. Mit ein wenig Spielglück gibt es sogar etwas Zählbares für die Tabelle.“

DonAndres: „Klassisch. Vor zwei Wochen war noch vom ultimativen Untergang die Rede, nach Siegen gegen BW Linz und Wattens ist die Brust groß und man erwartet 3 Punkte am Samstag. Sag niemals nie, aber bleiben wir doch auf dem Boden. Die Mannschaft ist die gleiche wie seit Saisonbeginn, da muss schon alles ganz ideal laufen.“

Gargamel_1899: „Hab ein gutes Gefühl vor der Partie und ein Sieg ist im Bereich des Möglichen. Sollte es zum Schluss ein X werden, bin ich aber auch nicht enttäuscht (je nach Spielverlauf). Ich habe noch nicht einmal Bedenken wegen der Innenverteidigung, die werden das schon schupfen. Wenn morgen tatsächlich ein Sieg eingefahren wird, dann wäre der Einstand perfekt und vieles wieder gut gemacht.“

ultrawisi69: „Morgen wird der Counter ohne Sieg gegen die Dosen auf null gesetzt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid.