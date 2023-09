Sturm-Gegner: Sporting mit Pech nur Remis, Atalanta und Rakow siegten

Die Gegner des SK Sturm Graz in der Europa League haben am vergangenen Wochenende souveräne Partien abgeliefert. Einzig Sporting Lissabon trauert einem Sieg in...

Die Gegner des SK Sturm Graz in der Europa League haben am vergangenen Wochenende souveräne Partien abgeliefert. Einzig Sporting Lissabon trauert einem Sieg in Braga nach. Wir haben die Leistungen der Sturm-Gegner für euch zusammengefasst.

SC Braga – Sporting CP 1:1 (0:1) – xG 0.69 : 0.77

In einer weitgehend ausgeglichenen Partie kam Sporting auswärts gegen den SC Braga nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei führten die Grün-Weißen zur Pause noch mit 1:0, weil Pedro Goncalves nach 25 Minuten für die Führung sorgte. Der 25-jährige Starspieler spielte als Rechtsaußen in einem offensiv ausgerichteten 3-4-3-System. Den Mittelstürmer gab übrigens die schwedischen Neuverpflichtung Viktor Gyökeres. Der Ex-Admiraner Morten Hjulmand, Neuzugang von Lecce, startete im defensiven Mittelfeld.

In der 78. Minute folgte schließlich aber eine kalte Dusche, weil der eingewechselte Álvaro Djaló einen direkten Freistoß zum Ausgleich versenkte. Nach drei knappen Siegen an den ersten drei Spieltagen gegen Vizela, Casa Pia und Famalicao war es der erste Punktverlust für Sporting in der neuen Saison. Die echten „Big Games“ folgen für den Vorjahresvierten aber erst im Winter. Sturm eröffnet die Gruppe am 21. September mit dem Heimspiel gegen Sporting.

Atalanta BC – AC Monza 3:0 (2:0) – xG 1.91 : 0.48

Atalanta befindet sich nach den zahlreichen Änderungen am Kader ein wenig im Umbruch. Nachdem man sich in der ersten Runde auswärts bei Sassuolo noch zu einem spät fixierten 2:0-Auswärtssieg zitterte und in der zweiten Runde bei Aufsteiger Frosinone verlor, konnte man nun gegen den AC Monza erstmals wirklich überzeugen.

Gegen Monza stürmte der Ex-Klub von Rasmus Höjlund in einem 3-4-1-2-System mit Scamacca und De Ketalaere auf den Stürmerpositionen. Neuzugang Scamacca war es schließlich auch, der die Partie zugunsten von Atalanta entschied: Zunächst sorgte Éderson nach 35 Minuten für die Führung, aber dann sorgte der einstige West-Ham-Stürmer für ein erstes Ausrufezeichen im Atalanta-Dress. In der 42. Minute versenkte er einen Kopfball, in der 62. Minute sorgte er mit seinem zweiten Tor fürs 3:0.

Die Atalanta ist der letzte Gruppengegner von Sturm Graz. In Oktober und November werden die Grazer im Rahmen der Doppelrunde auf die Italiener treffen.

Rakow Czestochowa – Puszcza Niepolomice 2:0 (2:0) – xG 2.06 : 0.80

Der polnische Meister Rakow ist weiterhin in der Ekstraklasa im Plansoll. Nachdem zwei Spiele des Klubs aufgrund der CL-Quali verschoben wurden, hat das Team erst fünfmal gespielt, hält bei soliden zehn Punkten und einer Tordifferenz von 10:4. Tabellenführer ist aktuell Austria-Bezwinger Legia Warschau, der ebenfalls erst bei fünf Spielen hält, aber nur drei Punkte Vorsprung auf den ambitionierten Newcomer aus Czestochowa hat.

Gegen den Aufsteiger Puszcza Niepolomice gab es am vergangenen Wochenende einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Rakow spielte dabei im 3-4-2-1-System und die beiden offensiven Mittelfeldspieler sorgten für die Tore. Der Deutsche Sonny Kittel besorgte per Kopf nach 19 Minuten das 1:0, sieben Minuten später war es Bartosz Nowak, der den Endstand herstellte.

Und das obwohl die Mannschaft derzeit sechs Ausfälle zu verkraften hat und den einen oder anderen Spieler mit Startelfambitionen auf der Bank ließ.