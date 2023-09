Sensationstransfer: Austria Lustenau holt Baden Frederiksen!

Am letzten Tag der Transferzeit landete der SC Austria Lustenau einen wahren Transfercoup: Die Vorarlberger leihen Nikolai Baden Frederiksen von Vitesse Arnheim aus. Nach...

Der mittlerweile 23-jährige Däne wechselte bereits vor drei Jahren nach Österreich. Damals wurde er von Juventus Turin an die WSG Tirol verliehen, für die er in 32 Spielen 18 Tore und vier Assists beisteuerte. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Turin nach dem Leihjahr wurde er von Juventus an den Eredivisie-Klub Vitesse Arnheim verkauft. Die Niederländer bezahlten knapp 1,8 Millionen Euro Ablöse.

In Arnheim spielte Baden Frederiksen anfänglich stark, wurde aber nach und nach zur Ersatzkraft. Unterm Strich kam er in 58 Spielen auf 13 Tore und drei Assists. Im letzten halben Jahr war er bereits an den ungarischen Meister Ferencvaros verliehen, wo er aber ebenfalls nie zum Stammspieler avancierte. In Budapest kam er in acht Pflichtspielen gerade mal auf einen Assist.

Nun schlugen die Lustenauer völlig überraschend zu, leihen den 179cm großen Dänen und halten zudem eine Kaufoption. Ob dieser Transfer ein Vorbote für einen Abgang von Top-Stürmer Lukas Fridrikas sein könnte, wird sich wohl noch heute – am letzten Tag der Transferzeit – weisen.

Lustenaus Sportkoordinator Alexander Schneider zum Transfer:

„Wir sind sehr glücklich mit Nikolai einen echten Torjäger bei uns begrüßen zu dürfen, der unsere Offensive weiter verstärken wird. Er hat bei nahezu allen seiner Stationen nachgewiesen, welche großen Qualitäten er besitzt und dass er einer Mannschaft in der Offensive viel geben kann. Seitdem sich vor einiger Zeit die Tür für eine potenzielle Leihe einen Spalt geöffnet hat, haben wir alles dafür getan diesen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür war es uns auch wert bis zum letzten Tag Geduld zu haben, um diese Leihe zu realisieren. Wir haben von Beginn der Gespräche gemerkt, dass Nikolai unbedingt diesen Schritt zu uns gehen will, um gemeinsam mit uns – nach einer eher unglücklichen Zeit in Ungarn – in Österreich wieder zurück zu alter Stärke zu finden. Wir danken ihm für sein Vertrauen in uns und sind uns sicher, dass alle Seiten von diesem Schritt profitieren werden.“

Statement von Nikolai Baden Frederiksen: