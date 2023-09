LASK-Fans: „Mit biederer Leistung das Ziel erreicht“

Der LASK verteidigte den Vorsprung aus dem Hinspiel im Playoff-Rückspiel gegen HSK Zrinjski Mostar und steht nach dem 1:1-Unentschieden in der Europa-League-Gruppenphase. Wir wollen...

Der LASK verteidigte den Vorsprung aus dem Hinspiel im Playoff-Rückspiel gegen HSK Zrinjski Mostar und steht nach dem 1:1-Unentschieden in der Europa-League-Gruppenphase. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ibinsneta: „Ich freu mich auf die Europa League. Aber das war heute harte Kost – mit so einer Leistung holen wir dort keinen Punkt.“

Strafraumkobra: „Mit der biedersten Minimalleistung das Ziel erreicht. Gegen sehr viele Gegner reicht das nicht. Dennoch freue ich mich auf die Auslosung und hoffe auf eine geile Gruppe.“

piranha023: „Leistung sehr überschaubar, Aufstieg aber ganz wichtig!“

LASK1965: „Danke an die Losfee, dass sie uns Mostar beschert hat. Das hätte wohl gegen alle anderen Gegner nicht gereicht.“

111ASK: „Mostar konnte nicht, unsere wollten nicht. Wirkte wie ein Freundschaftsspiel am Ende der Vorbereitung und ja nicht weh tun.“

Urfahraner: „Ein schrecklicher Auftritt aber Minimalziel irgendwie erquält. Die 45 Minuten gegen die Austria waren anscheinend ein Ausreißer, heute wieder das Spiegelbild der Saison. Für mich unfassbar wie man in allen Bereichen, innerhalb weniger Monate abgebaut hat.“

LittleDreamer: „Vermutlich die schwächste Mannschaft gegen die wir das ganze Jahr spielen dürfen – von den ersten Cuprunden mal abgesehen. Da ist so eine Rotz-Leistung einfach peinlich. Nach dem Austria-Spiel hatte ich kurz Hoffnung, aber da fehlts echt an allen Ecken und Enden. Das Sageder-Experiment lieber heute als morgen beenden.“

ferchi: „Ich kann es grundsätzlich nie nachvollziehen, wenn Fußballspieler nicht 90 Minuten plus Nachspielzeit und unabhängig vom Spielstand und Gegner das Ziel verfolgen, ein Tor zu erzielen. Aber beim Spielstand von 1:1 gegen einen unterklassigen Gegner so viel Desinteresse zu zeigen, ein Tor zu erzielen und anzufangen, das Ergebnis zu verwalten, ist eine klare Arbeitsverweigerung. Dann nach dem Schlusspfiff auch noch zu jubeln, setzt dem Ganzen die Krone auf.“

—13—: „Mittlerweile kann man über die letzten zwei bis drei Spiele zumindest langsam so etwas wie eine Spielanlage erkennen – das war in den ersten Spielen dieser Saison noch überhaupt nicht der Fall. Ich würde in jedem Fall noch die Länderspielpause abwarten, hier gibt es dann doch nochmal die Möglichkeit intensiver mit der Mannschaft zu arbeiten.“

UdoH: „Auch wenn ich auf die Leistung nicht stolz bin, freue ich mich. Vor 10 Jahre hießen die Gegner noch Kalsdorf, Allerheiligen und Kapfenberg Amateure!“

LASK_Fan1: „Zahn- und lustlose Partie. Kein Feuer, kein gegenseitiges Pushen, kein Zug zum Tor. Keine Leidenschaft, kein Wille nur einen Meter mehr zu laufen als notwendig.“

