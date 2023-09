Mit Sturm und LASK: Das ist die Topfeinteilung zur EL-Gruppenphase!

Heute um 13 Uhr wird in Monaco die Gruppenphase der UEFA Europa League ausgelost. Mit dabei in den Lostöpfen sind auch Sturm Graz und...

Heute um 13 Uhr wird in Monaco die Gruppenphase der UEFA Europa League ausgelost. Mit dabei in den Lostöpfen sind auch Sturm Graz und der LASK.

Der LASK befindet sich im zweiten Lostopf und ist dort mit Top-Mannschaften wie beispielsweise Sporting Lissabon, Stade Rennes oder Marseille in bester Gesellschaft.

Sturm rutschte gerade noch in den dritten Topf und wird sich aus diesem unter anderem große Kaliber wie Brighton & Hove Albion und den SC Freiburg ersparen.

Das ist die Topfeinteilung zur heutigen Auslosung:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 West Ham United

Liverpool FC

AS Roma

Ajax Amsterdam

Villarreal CF

Bayer 04 Leverkusen

Atalanta BC

Glasgow Rangers Sporting CP

Slavia Prag

Stade Rennes

Olympiakos

Betis Sevilla

LASK

Olympique Marseille

Qarabag FK Molde FK

Brighton

Sheriff Tiraspol

Union Saint-Gilloise

SC Freiburg

Sparta Prag

Maccabi Haifa

SK Sturm Graz Toulouse FC

AEK Athen

TSC Backa Topola

Servette Genf

Panathinaikos

Rakow Czestochowa

Aris Limassol

BK Häcken

Wie schon in den letzten Jahren ist die Europa League also hochkarätig besetzt. In Topf 1 gibt es praktisch nur Hammergegner, wobei speziell Liverpool, Vorjahresfinalist Roma, Villarreal, Atalanta und das in der neuen Saison bärenstarke Bayer 04 Leverkusen herausstechen.

Mannschaften aus denselben Ländern können bekanntlich nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. Ein Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und Sturm ist demnach nicht möglich.

Die wahrscheinlich stärksten Mannschaften aus den einzelnen Töpfen sind wohl Liverpool, Marseille, Brighton und Toulouse.

Das glücklichste Los, das man aus den vier Töpfen ziehen könnte, wären die Glasgow Rangers, Qarabag, Sheriff Tiraspol und Häcken.

Etwa um 13:30 Uhr werden wir die Gegner der österreichischen Vertreter kennen und umgehend über die Gruppen berichten.