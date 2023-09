Rapid-Fans: „Kein Vorwurf an die Mannschaft“

Der SK Rapid verlor gestern nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung mit 0:2 gegen die Fiorentina und wird damit in keiner internationalen Gruppenphase vertreten sein. Wir...

Der SK Rapid verlor gestern nach einer umstrittenen Elfmeter-Entscheidung mit 0:2 gegen die Fiorentina und wird damit in keiner internationalen Gruppenphase vertreten sein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Das Ärgerliche ist, dass die Fiorentina heute zu biegen war. Rapid zu unerfahren, zu ungeschickt und letztendlich auch mit zu wenig Qualität in Momenten, in denen man so ein Spiel für sich entscheiden kann. Ein horrender Fehler von Oswald vor dem 0:1 und ein skandalöser Elfer zum 0:2. Brav gekämpft, schämen muss man sich nicht. Am Ende bleibt das alles aber leider brotlos.“

narf: „Extrem schade, dass wir uns am Ende nicht belohnt haben. Einzelne Kicker will ich gar nicht hervorheben, weder positiv noch negativ. Das war großteils eine gute, kämpferische Leistung, aber eben glücklos. In Summe geht der Aufstieg von Fiorentina in Ordnung, aber wir waren verdammt nah an der Sonne.“

Birdy90: „Wir haben eine geile Mannschaft. Niemand hat damit gerechnet. Am Ende schmerzt dieser Elfer.“

TomTom90: „Stolz auf diese Truppe! Riesiges Potenzial vorhanden. Schade um den Europacup, aber nun volle Attacke auf die Top 3.“

Hugo_Maradona: „Top engagierter Auftritt von uns. Mutig, voller Präsenz, obwohl ersatzgeschwächt. Unglücklich und vielleicht ein wenig feucht hinter den Ohren. Aber definitiv ein Grund brutal stolz auf die Jungs zu sein.“

Fox Mulder: „Schade. Das hätte man auch schaffen können. Unbesiegbar waren die nicht.“

valderama: „Natürlich haben einige unserer Burschen in wenigen, leider spielentscheidenden, Szenen Fehler gemacht. Aber der Druck war immens groß und es war gefühlt nie Ruhe im Spiel und dafür haben sie es grandios gemacht. Sie haben dutzende richtige Entscheidungen getroffen und ihr Herz auf dem Toskana-Rasen gelassen. Als ich nach dem Spiel den geknickten Satti gesehen habe, wollte ich ihm per Bildschirm zurufen, dass er ein grandioser Typ ist und es keine, aber wirklich gar keine Veranlassung gibt, den Kopf hängen zu lassen. Der Aufstieg von Fiorentina war insgesamt durchaus verdient, aber es hat echt gar nicht viel gefehlt um sie rauszuwerfen. Fally hat mir übrigens trotz seiner vergebenen Chancen gut gefallen, da er sich mehrfach durchsetzen konnte und definitiv Torgefahr ausgestrahlt hat. Ich sehe Potenzial. Der junge Mundi war übrigens wie immer grandios. Jetzt Vollgas in Meisterschaft und Cup. Ich hoffe, sie verlieren nicht den Mut und die Zuversicht, denn der Weg stimmt."

Billie: „No Burgi, no party. Für mich unbegreiflich, wie fahrlässig wir mit unseren guten Chancen umgegangen sind.“

Adversus: „Bitter so auszuscheiden. Man hätte eine der Chancen in der ersten Halbzeit nutzen müssen.“

Rapid_Wien: „Keinen Vorwurf an die Mannschaft heute! Brav gekämpft Rapidler!“

Doena: „Richtig böse kann man den Jungs nicht sein, die haben sich schon wacker und ganz gut geschlagen. Trotzdem bleibt halt irgendwie das Restgefühl, dass da heute eindeutig mehr drin war ..“

Mecki: „Schade drum aber der Kader ist klar nicht breit genug für Doppelbelastung. Sehr schade halt wegen den Finanzen und der Punkte für die Setzung, gegen viele andere Lose reicht so eine Leistung über zwei Spiele. Den Jungen mach ich keinen Vorwurf, da war schon viel Unerfahrenheit am Platz heute und das hat man gesehen. Aber auch viel Potential.“

bfmv19: „Eigentlich kann man der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen, wir sind noch nicht soweit, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir trotzdem am richtigen Weg sind. Der Kader muss noch Adaptiert werden, sodass man auch mal von der Bank was gutes nachlegen kann. Glaube mit Burgi und Schick hätten wir das gewonnen. Voller Fokus nun auf die Meisterschaft und Cup.“

