Der SK Rapid steht vor der Verpflichtung des senegalesischen U20-Nationalspielers Mouhamed Guèye. Der defensive Mittelfeldspieler soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben und vorerst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Ost spielen.

Der 19-Jährige aus der senegalesischen Hauptstadt Dakar soll einer der Testspieler sein, die Rapid in Spielberichten der zweiten Mannschaft als solche aufführte, aber nicht namentlich nannte. Das senegalesische Sportmedium wiwsport.com berichtet nun, dass der Sechser von der US Gorée nun fix zu Rapid wechseln wird.

Der 185cm große Rechtsfuß spielte bisher ausschließlich in seiner Heimat, wo er auch in der U20-Nationalelf zum Einsatz kommt und dort eher auf den Kaderplätzen 12 bis 18 angesiedelt ist. Im vergangenen Februar gewann er mit Senegal den U20-Afrikacup, wobei er in fünf von sechs Spielen eingewechselt wurde. Senegal kassierte im Zuge des Turniers kein einziges Gegentor. Auch bei der darauffolgenden U20-Weltmeisterschaft im Mai in Argentinien kam Guèye zu einem zehnminütigen Einsatz. Hier schied Senegal allerdings in der Vorrunde aus.

Rapid suchte (auch) für seine zweite Mannschaft noch für Verstärkungen im zentralen Mittelfeld. Nicolas Bajlicz ist mittelfristig wohl für die Kampfmannschaft eingeplant und mit Mücahit Ibrahimoglu (18) und Lorenz Szladits (16) sind zwei weitere Sechser noch nicht soweit. Zuletzt hatte Almer Softic, ein etatmäßiger Achter, auf der Sechs gespielt.

Die Hütteldorfer haben in ihrer Kaderplanung für die zweite Mannschaft bis dato Mut für Experimente. So kamen etwa der Lette Kristaps Grabovskis von RB Leipzig, der Franzose Ismail Seydi von Mauerwerk und Jean de Chatrie Doegl aus Kiel.