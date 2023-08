Rapid-Fans: „Wir MÜSSEN Cvetkovic adäquat ersetzen!“

Die Top-Woche des SK Rapid wurde durch die Verletzung von Innenverteidiger Nenad Cvetkovic mehr als nur getrübt. Der Serbe fällt mit einem Kreuzbandriss für...

Die Top-Woche des SK Rapid wurde durch die Verletzung von Innenverteidiger Nenad Cvetkovic mehr als nur getrübt. Der Serbe fällt mit einem Kreuzbandriss für ein halbes Jahr aus. Wir haben die Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

b3n0$: „Holst einen verheißungsvollen Spieler, der sofort einschlägt und deine Defensive stabilisiert; und dann verletzt sich dieser nach einer handvoll Partien auswärts beim Abstiegskandidaten bei souveräner Führung, ausgerechnet unmittelbar vor einem der richtungsweisendsten Saisonspiele und fällt über Monate hinweg aus…“

Patrax Jesus: „Da gewinnt man mal ein Auswärtsspiel gegen den Außenseiter in beachtlicher Manier und dann fühlt es sich durch die Verletzung von Cvetkovic trotzdem wie eine Niederlage an.“

schleicha: „Sein Leben lang topfit und keine 3 Monate bei uns ist dann das Knie hin. Das ist schon brutal bitter sowohl für den Spieler als auch den Verein. Aus meiner Sicht, war es das auch mit den großartigen Leistungen – bin bei sowas extrem pessimistisch. Mir fällt kein Spieler ein der nach so einem Ding bei Rapid stärker zurückkam (oder ansatzweise gleich stark). Das war eigentlich immer der Anfang vom Ende. Greiml, Velimirovic, Petrovic, Kuen, Dibon, Schobesberger, usw.“

Wuifal: „Beschissen. Einfach beschissen. Gute Besserung und komm noch stärker zurück! Ersatz ist meiner Meinung nach unabdingbar.“

FloRyan: „Ein sehr bitterer Ausfall mit dem wir nichtsdestotrotz umgehen müssen. Ich hoffe, er erholt sich sehr gut und wir sehen ihn danach in alter Stärke am Feld!“

bfmv19: „So eine Scheisse, endlich ein Spieler der wirklich unsere Verteidigung stabilisiert hat und dann das…“

hyks: „Seine Einstellung ist absolut Top. Er ist ein Kämpfer. Er wird stark zurück kommen. Da bin ich mir sicher.“

Huanghe: „Für mich war Nenad die wichtigste Personalie (neben Seidl) im Kader. Insbesondere gegen die Topteams wird er uns schmerzlich fehlen. Das kann uns in Wahrheit die ganze Saison zamhauen. Falls wir noch irgendwie einen adäquaten Ersatz verpflichten können, bitte her damit. Jedenfalls gute Besserung!“

davelegend: „Die Verletzung von Nenad schmerzt richtig! Nicht nur seine fußballerischen Qualitäten werden fehlen, er scheint auch ein Typ zu sein der seine Mitspieler „mitreißen“ kann, gerade für unsere jungen Spieler immens wertvoll. Ich wünsche ihm alles Gute und eine baldige Rückkehr!“

Green_White Anfield Devil: „Es ist einfach nur noch brutal! Da geht es endlich halbwegs aufwärts, es kristallisiert sich ein super Innenverteidiger-Paar raus und dann erwischt’s ihn gleich mit so einer Verletzung. Und schon steht Hofmann oder Sollbauer wieder am Platz.“

Lucifer: „Auch wenn Barisic an seine Spieler glaubt, ist es meiner Meinung nach unbedingt notwendig einen Innenverteidiger zu leihen, vor allem dem Hintergrund geschuldet das auch Hofmann erst wieder in die Spur kommen muss, da er selbst lange Zeit ausgefallen ist und bei Querfeld die Belastungen im Laufe der Saison zu hoch werden könnten.“

fuck forever: „Bitte nicht mit Solbauer oder Hofmann herumwurschtln. Jetzt hätte sich unsere Verteidigung endlich mit Cvetkovic stabilisiert, passiert uns der Worst Case. Bin ganz klar dafür das Mecki hier auf die Suche gehen muss. Eine Leihe mit oder ohne Kaufoption wäre wohl das Beste.“

schleicha: „Aus der Leidensgeschichte Rapids mit dieser Verletzung muss man damit rechnen, dass Cvetkovic eher nicht mehr diese Stabilität an den Tag legen wird und man sowieso einen neuen Abwehrchef braucht, selbst wenn Cvetkovic nächstes Jahr wieder fit sein sollte und annähernd auf dem Level agiert. Das Restrisiko, dass das Knie nicht hält bleibt dann weiterhin. Hat man heuer noch einen auf dem Zettel kann man den daher meiner Meinung nach auch ruhig kaufen – wenn nicht, dann muss es eh eine Leihe richten. Nur Hofmann alleine ist sehr dünn. Wobei immer noch besser als Sollbauer.“

Juli93scr: „Grundsätzlich bin ich der Meinung , dass Hofmann / Querfeld absolut reicht für die Bundesliga , aber nachdem Querfeld nächsten Sommer ein wahrscheinlicher Abgang ist , könnte man jetzt schon vorsorgen.“

MaSTeRLuK1899: „Cvetkovic ist neben Seidl und Burgi meiner Meinung nach unser wichtigster Spieler. Dieses Paket, das er mitbringt, hat sonst niemand im Kader auch nur ansatzweise. Ich bin klar der Meinung dass man hier handeln muss. Der Qualitätsverlust wäre enorm, wenn man jetzt einfach mit derselben Innenverteidigung wie im letzten Jahr weiterspielt.“

weizi72: „Man müsste eigentlich einen neuen Innenverteidiger holen. Am besten auf Leihe mit Kaufoption. Für mich ist es ein zu großes Risiko mit Hofmann, was seinen Körper angeht. Dann bleiben nur noch Sollbauer und Querfeld. Moormann könnte es, macht aber zu viele Fehler.“

TheMichii: „Cvetkovic war neben Seidl die wichtigste und stärkste Verstärkung im gesamten Kader. Die anderen Varianten aus der letzten Saison braucht man nicht nochmal auf Krampf versuchen. Gab ja schon genug Gründe, warum es mit Cvetkovic schon auf Anhieb sehr gut funktioniert hat. Daher wird Katzer schon den Markt sondieren und einen ähnlichen Spielertypen leihen.“

Berbatov: „Man muss hier einen neuen Spieler holen. Diese Position hat nun oberste Priorität. Denn spätestens nächstes Jahr ist Querfeld weg, wenn der so weiter spielt. Und Cvetkovic wird auch ein Fragezeichen sein.“

Lucifer: „Alles andere als eine Nachjustierung ist Harakiri mit Anlauf! Sehen wir uns den Status quo mal genauer an: Wir haben mit Querfeld einen Gesetzten, dahinter mit Hofmann jemanden der selbst von einer schweren Verletzung zurückkommt und noch nicht über längeren Zeitraum voll belastbar ist. Dann haben wir mit Moormann jemanden, der einfach zu wenig Kontinuität in seinen Leistungen hat und Sollbauer will man eigentlich abgeben. Wir bewegen uns eigentlich seit Anbeginn des Transferfensters auf sehr dünnem Eis, das gerade unser Abwehrchef nun schwer verletzt ist, kommt da noch erschwerend hinzu. Sprich es muss Ersatz kommen, alles andere ist und dabei egal ob Europacup oder nicht, einfach nicht machbar!“

DAN: „Ich würde niemanden für die Innenverteidigung holen. Maxi kann das sechs Monate spielen und dahinter haben wir mit Sollbauer und Moormann weitere Möglichkeiten. Und aus meiner Sicht wäre auch Tambwe-Kasengele durchaus weit genug, um den einen oder anderen Einsatz zu bekommen.“

SVR-SCR: „Cvetkovic wurde ja geholt, da man die vorhandene Innenverteidigung zurecht als nicht ausreichend befunden hat. Jetzt fällt dieser vermutlich/wahrscheinlich (fast) die restliche Saison aus. Da kann es keine zwei Meinungen geben, dass man hier noch einen Qualitätsspieler dazuholen muss. Klar ist das auch eine finanzielle Sache, aber hier muss man einfach handeln, schon auch vorausschauend, da ja Querfeld kommenden Sommer auch ziemlich sicher weg sein wird.“

