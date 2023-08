Rapid-Fans: „An solchen Gegnern wächst man“

Der SK Rapid trifft heute im Playoff um die Conference League auf die Fiorentina und ist in den kommenden beiden Begegnungen gegen den Serie...

Der SK Rapid trifft heute im Playoff um die Conference League auf die Fiorentina und ist in den kommenden beiden Begegnungen gegen den Serie A Verein der klare Außenseiter. Wir wollen uns ansehen was die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Trauen sie dem SK Rapid eine Überraschung gegen den großen Favoriten zu? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lucifer: „Schöne Partie, endlich wieder mal ein großer Name welcher uns vor eine schier unüberwindbare Aufgabe stellt. Bitte nur nicht schon im Vorfeld alles abschenken, auch wenn die Aussicht auf ein Weiterkommen sehr gering ist, an solchen Spielen wächst man.“

Phil96: „Wir haben nix zu verlieren, die Hütte wird hoffentlich ordentlich brennen, aber natürlich ist die Fiorentina der haushohe Favorit. Glaube aber, dass wir da daheim schon eine Chance haben, zumindest mit einem X rauszukommen, auch wenn ich bezweifle, dass uns das dann fürs Gesamtduell irgendwas bringt. Aufstellung sollte eigentlich klar sein, eigentlich geht’s nur um die Frage Oswald/Kühn, falls Kühn fit ist.“

LiamG: „Ich erwarte mir eine disziplinierte und aufopferungsvolle Rapid … falls das auch nicht reicht, wird aber aufgrund der beiden Tugenden ein geiler Abend garantiert sein. Habe mich schon lange nicht mehr so auf ein Spiel gefreut.“

FloRyan: „Bin auf das Spiel gespannt. Kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns ein Unentschieden oder gar einen knappen Sieg erarbeiten. Wir brauchen einen absoluten Sahnetag, aber warum sollte uns der am Donnerstag nicht gelingen? Jedes Spiel beginnt bei 0:0 und es gab in dieser Saison in den Qualifikationen bereits einige Überraschungen.“

Kormoran: „Also ich wünsch mir lediglich, dass man den Platz mit erhobenem Haupt verlassen kann. Ganz ehrlich, Fiorentina spielte vor nicht allzu langer Zeit im Conference League Finale und, so sehr es mich schmerzt das zu sagen, haben sie auch besser gespielt als meine Hammers. Das ist schon ein ganz anderer Qualitätslevel der da auf uns zukommt. Aber uns liegt es ja der Underdog in europäischen Spielen zu sein, trotzdem kann man mehr als einen Achtungserfolg nicht erwarten!“

Mecki: „Ich wünsche mir eine spannende Partie mit knappem Ausgang und am besten noch einem geilen Torjubel von uns. Einen Aufstieg kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nach der Verletzung von Cvetkovic noch weniger. Aber realistisch kann man schon auf ein geiles Heimspiel-Erlebnis hoffen, wo man danach vielleicht sogar noch eine Woche lang doch über einen Aufstieg träumen darf.“

derfalke35: „Riesige Vorfreude auf dieses Spiel, weil es einfach leiwand ist sich mit so einem Gegner messen zu können, in der Gruppenphase wärs mir halt lieber gewesen, aber man muss es nehmen wie es kommt.“

schleicha: „Aus meiner Sicht ist es wie immer im Europacup bei solchen Partien – es gibt einen klaren Favoriten, der abliefern muss. Rapid heißt er in diesem Fall nicht. Wir können nur positiv überraschen. Die individuelle Qualität bei Fiorentina ist extrem hoch und sogar noch ein Stück höher als bei der hochgelobten PSV Eindhoven die Sturm heftig an die Wand spielten. Generell sehe ich den Kader von der Fiorentina in Sachen individueller Qualität als extrem gut an. Spieler wie der Weltmeister Nico Gonzalez sind in Sphären wo die Luft extrem dünn ist und es wahrlich nicht viele gibt die da mithalten können. Auch Bonaventura ist mMn. ein Weltklassekicker und das seit vielen Jahren. Arthur war einst ein Megatalent, auch wenn seine Karriere ein wenig ins Stocken geriet… Die sind meiner Meinung nach vom Level in der Stufe nach den Topklubs und auf Augenhöhe mit Vereinen wie FC Sevilla & Co.“

