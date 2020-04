Kein Meisterschaftsabbruch: Regierung ermöglicht Geisterspiele

Sportminister Werner Kogler skizzierte heute im Rahmen einer Pressekonferenz den weiteren Fahrplan für den österreichischen Spitzen- und Breitensport und stellte Geisterspiele für die österreichischen...

Sportminister Werner Kogler skizzierte heute im Rahmen einer Pressekonferenz den weiteren Fahrplan für den österreichischen Spitzen- und Breitensport und stellte Geisterspiele für die österreichischen Bundesligisten in Aussicht. Wir fassen die neuen Informationen für euch zusammen.

Am meisten interessiert es die heimischen Fußballfans, wie es mit der österreichischen Bundesliga weitergehen wird. Während etwa die belgische Liga die Meisterschaft zum Ärger der UEFA bereits vorzeitig abbrach, ließ man sich in Österreich, wie auch in den meisten anderen Ligen Europas, einen Handlungsspielraum offen. Nun sieht es danach aus, dass der Spielbetrieb unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt werden kann.

Laut Kogler sollen die Bundesligisten ab kommender Woche in Kleingruppen bestehend aus fünf bis sechs Personen trainieren dürfen, sofern die Bundesliga die notwendigen Testvoraussetzungen vornehmen kann. Hier folgt man den Deutschen Bundesligaklubs, die ihr Training bereits wieder aufnehmen durften.

Nach einer zweiwöchigen Trainingsphase dürften die zwölf Bundesligisten den Spielbetrieb wieder aufnehmen – demnach ist es gut möglich, dass bereits im Mai die Meisterschaft ihre Fortsetzung finden wird. Austria Lustenau bekommt übrigens ebenfalls eine Trainingserlaubnis, da die Vorarlberger im Cup-Finale vertreten sind, wo sie auf RB Salzburg treffen werden. Es ist allerdings noch unklar, wann das Finalspiel stattfinden wird. Vor den Pflichtspielen sollen die Spieler möglichst zeitnah antivirale Schnelltests ablegen, wobei die jeweiligen Vereine die Organisation vornehmen und die Kosten tragen müssen.

Ein Meisterschaftsabbruch scheint damit nicht mehr zu drohen, allerdings lässt es sich noch nicht absehen, wann die Fans wieder in die Stadien dürfen. Auch Hobby-Kicker werden sich noch lange gedulden müssen, denn die ab 1. Mai bestätigte Öffnung von Outdoor-Sportanlagen betrifft nur die Sportarten, die ohne Körperkontakt auskommen. Es ist gut möglich, dass der Rest der sportbegeisterten Fans auf die Fertigstellung eines Impfstoffs warten muss.

Hier die gesamte Pressekonferenz zum Thema Hochleistungs- und Freizeitsport: