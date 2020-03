Kraetschmer: „Verschiebung ist vernünftige Entscheidung“

Basierend auf den Entwicklungen der vergangenen Stunden und zur heute von der Bundesregierung verhängten Maßnahme zur Eindämmung des...

[ Presseinfo FK Austria Wien ]

Basierend auf den Entwicklungen der vergangenen Stunden und zur heute von der Bundesregierung verhängten Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus, Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen zu untersagen, gibt es auch Auswirkungen auf die Bewerbe der Österreichischen Fußball-Bundesliga.

Die Spiele der Tipico Bundesliga und der HPYBET 2. Liga werden vorerst ausgesetzt. Dies betrifft in einem ersten Schritt die 23. und 24. Runde der Tipico Bundesliga sowie die 20. und 21. Runde der HPYBET 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.

Statement des Vorstandvorsitzenden Markus KraetschmerMarkus Kraetschmer: „Wir haben diese Thematik ja bereits vergangene Woche in der Klubkonferenz sehr ausführlich besprochen. Natürlich ist die Gesundheit immer das Wichtigste und deswegen ist die Verschiebung eine sehr vernünftige Entscheidung. Alles stellt natürlich eine große Herausforderung dar, aber es ist besser so, denn es gibt jetzt ja noch terminliche Möglichkeiten, um diese Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Und das dann hoffentlich wieder mit Zuschauern in den Stadien.“

Für Mittwochvormittag ist eine interne Klubbesprechung angesetzt, in der nach Rücksprache mit der Bundesliga und den zuständigen Behörden sämtliche Fragen rund um diese weitreichende Entscheidung zusammengetragen und zeitnah beantwortet werden.