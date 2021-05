LASK-Fans: „Bezeichnendes Spiel für unsere aktuelle Situation“

Der LASK und die WSG Tirol trennten sich gestern mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden, wobei die Gäste aus Wattens mit zwei Elfmeterentscheidungen zu ihren Gunsten...

Der LASK und die WSG Tirol trennten sich gestern mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden, wobei die Gäste aus Wattens mit zwei Elfmeterentscheidungen zu ihren Gunsten einiges an Glück hatten. Was sagen die LASK-Anhänger zu diesem verrückten Spiel? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Der Mannschaft kann man bis auf Filipovic heute keinen Vorwurf machen, man hatte ja auch in Unterzahl noch die große Chance. Dieses Schiedsrichterteam braucht sich aber jedenfalls niemals mehr blicken lassen!“

GH78: „Ich möchte das unterstreichen, was Thalhammer auf Nachfrage von Leblhuber in der Pressekonferenz bestätigt hat: Die österreichischen Schiedsrichter sind durchwegs schlecht. Der ÖFB sollte sich in der Ausbildung etwas überlegen. Beim Spieler-Nachwuchs und bei der Trainerausbildung hat‘s auch Früchte getragen.“

Bohemian Flexer: „Dieses Spiel zeigte den LASK im Jahr 2021 in Perfektion.“

Lasso: „Ja das Schiri-Gespann kann heute gepflegt kacken gehen aber verdammt wir haben sechs Punkte nach sieben OPO-Runden. Das ist in der Regel nicht der Stoff aus dem europacupträume sind. Die Frage warum es nach zweimaliger Führung überhaupt zu solchen Aktionen im Strafraum kommt sollte nicht unter den Tisch gekehrt werden. Bin heute richtig bedient. Gefühlt das härteste Spiel in dieser Saison und das obwohl eigentlich gar nicht verloren wurde.“

schlaftablette: „Unfassbar eigentlich. Aber bezeichnend für die aktuelle Situation. Letztes Jahr hätten wir die Partie locker mit 3:0 gewonnen. Jetzt klebt uns die Scheiße förmlich am Schuh und nichts geht dir mehr auf.“

Chrisu6: „Der Schiedsrichter wäre in einer der unteren Ligen nicht heil vom Acker gekommen. Bin komplett sprachlos. Und das in einem sehr wichtigen Spiel – drei Punkte auf dem Tablett gelegen. Und jetzt nur ein Punkt.“

Bohemian Flexer: „Bitter, dass Wiesinger in beiden Partien gegen die WSG gefehlt hat, wenn man an die Performance von Andrade denkt und gestern dann eben der Totalausfall von Filipovic. Wieso er Ranftl nicht als rechten Innenverteidiger aufstellt weiß wohl auch nur Thalhammer.“

Blindman: „Zur Unleistung des Schiedsrichters ist eh schon wohl alles gesagt, ich rätsle nach wie vor bzgl. der ersten beiden Wechsel – was Thalhammer sich dabei dachte, wäre auch interessant. Die haben unser Spiel eigentlich nicht besser gemacht, eher sogar zerrissen ist mir vorgekommen.“

LFW´96: „Bei aller berechtigter Kritik am Schiri, aber wie kann man eine Minute nach dem 3:2 in so eine Eins-gegen-Eins-Situation laufen, die zum Elfer führt?“

Strafraumkobra: „Filipovic-Eigentor, Hochkaräter von Eggestein und vom superlässigen Griger vergeben. Auch wenn Oaschan mehr als genug zum gestrigen Spiel beigetragen hat, hätte das Team dennoch gewinnen können.“

