LASK-Fans: „Darazs hat den Cheftrainerposten verdient“

Der LASK wird mit Thomas Darazs als Cheftrainer in die kommende Saison gehen. Nach starken Leistungen im oberen Playoff, wenn man die letzte Runde gegen Red Bull Salzburg ausklammert, verlautbarte der LASK, dass die Zusammenarbeit mit dem ursprünglich als Interimstrainer eingestellten Darazs bis 2026 verlängert wird. Was sagen die Fans zu dieser Entscheidung? Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

111ASK: „Ich freue mich, hoffentlich kann er das starke obere Playoff bestätigen.“

lasso: „Eine Entscheidung, die für alle Parteien Sinn ergibt. Der Verein begibt sich nicht wieder in Gefahr einen erfolgreichen Trainer zu ersetzten. Darazs bekommt im fortgeschrittenen Lebensjahr seine Chance als Cheftrainer und das Umfeld und Anhängerschaft steht zum größten Teil hinter dieser Besetzung. Persönlich hat mich Darazs mit seinem Ansatz vom Fußball relativ schnell ins Boot geholt. Trainer, die spielerische Element in den Vordergrund rücken, rennen bei mir grundsätzlich offene Türen ein. Kommunikativ ist Darazs eine Wohltat. Ich habe nur die Hoffnung, dass in Phasen in denen der Erfolg etwas ausbleibt Darazs nicht als Marionette der Vereinsführung gebrandmarkt wird. Seine ausführlichen Wortmeldungen könnten ihm bei Misserfolg relativ schnell negativ ausgelegt werden. Doch im Moment überwiegt die Vorfreude einen Mann als Cheftrainer gefunden zu haben, der einiges für die Zukunft verspricht.“

Strafraumkobra: „Hat er sich nach den teils furiosen Auftritten verdient und auch von der Spielanlage scheint er besser zum aktuellen Kader zu passen als Sageder. Er kommt als solider Charakter daher und somit kann man gespannt in die Zukunft schauen. Einzig der Einfluss von Wieland sollte nicht zu groß werden.“

casual1908: „Logische Entscheidung und nach dem positiven oberen Playoff verdient – willkommen beim LASK, Coach!“

Der Athletiker: „Schlussendlich ist’s oberflächlich gesehen wieder eine gröbere Abkehr vom propagierten Pressing aus der Vorsaison.“

GH78: „Für das Auge war der Fußball unter Darazs keineswegs weniger intensiv. Aber die Spielkultur war auf einem anderen Niveau. Und es spricht klar für Darazs, dass er in dieser schwierigen Situation und angespannten Personallage als Trainer und Führungskraft einen solchen Turnaround bewerkstelligen konnte. Das schafft Vertrauen – in der Mannschaft und im Umfeld.“

Bohemian Flexer: „Hat er sich verdient. Wird eine Saison mit jede Menge Spielen, ein paar Ergänzungen für den Kader noch verpflichten, hart in der Vorbereitung schuften und Abfahrt – oberes Playoff und dann Platz 3 muss das Ziel sein!“

Urfahraner: „Finde es eine sehr gute Entscheidung. Jeder Trainer. ob Schopp oder irgendwer wäre dasselbe Risiko. Unter Darazs hat man zumindest gesehen, es kann funktionieren, und wichtiger, wir treten als eine Einheit und Team auf. Obendrein wahrscheinlich die allerbilligste Lösung, die möglich ist.“

tomy_vercety: … Mit dem Trainerwechsel (Anm. Darazs statt Sageder unter der Saison) hat man den Druck aus der Mannschaft genommen. Die Erwartungshaltung war so weit unten wie noch nie, die Angst die Saisonziele nicht mehr zu erreichen waren weg, weil es sowieso schon eine verkorkste Saison war – obwohl man Dritter war. Plötzlich trifft unser Stürmer wieder und steigert seinen Marktwert um 10 Millionen – die Positionsänderung von Flecker und Taoui als Zulj-Ersatz und Adaptierungen in der Spielweise waren von außen beobachtet die auffälligsten Änderungen zu Sageder. Ich hoffe das Trainer Team Darazs und Ritscher performen, auch wenn sich die Erwartungshaltung wieder steigert – ich würde es uns wünschen.“

ASK_Fan: „Ich muss gestehen, dass ich etwas mehr zu Schopp tendiert hätte als neuen Trainer, bin aber mit Darazs auch zufrieden. Ein Experiment wie bei Sageder ist es meines Erachtens nicht, da er die Mannschaft kennt und die Mannschaft ihn. Er hat auch gezeigt, dass er die PS auf die Straße bringen kann, auch auf der psychologischen Ebene scheint er mir kompetent. Freue mich auf eine geile Saison mit ihm als Trainer!“

