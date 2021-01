LASK-Fans: „Fokussierter auftreten, Eigenfehler abstellen“

Der LASK trifft heute auswärts auf den WAC und will nach der überraschenden Niederlage gegen die WSG Tirol einiges wiedergutmachen. Wir haben uns im...

Der LASK trifft heute auswärts auf den WAC und will nach der überraschenden Niederlage gegen die WSG Tirol einiges wiedergutmachen. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was sich die Fans vom Auswärtsspiel gegen Feldhofers Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Eldoret: „Wir und auch der WAC sind nicht in Höchstform. Hoffe auf eine Leistungssteigerung gegenüber Sonntag und in der Dreierkette bitte Altbewährtes mit Wiesinger-Trauner-Filipovic. Gewagt, aber ich tippe auf einen 3:1 Auswärtssieg“

Traunseelaskler: „Würde lieber zuerst gegen Rapid spielen, denke die Außenseiterrolle, die wir in diesem Fall leicht an Hütteldorf vergeben hätten können, wäre uns gut gestanden um sie endlich wieder einmal zu schlagen. Nun geht es gegen einen WAC, der nicht so gut in Form ist, aber meiner Meinung nach stärker, als es die Tabelle sagt. Solche Gegner sind immer sehr gefährlich, ich habe aber dennoch im Gegensatz zum Wattens-Spiel ein ganz gutes Gefühl und gehe von einem knappen Auswärtssieg aus! Bei einem bin ich mir sicher: die Mannschaft wird wieder ganz anders auftreten und wir können somit wieder den LASK des Herbstes sehen!“

Strafraumkobra: „Fokussierter auftreten, Eigenfehler abstellen, Spielaufbau verbessern und das wird wieder was.“

Much1: „Ich wünsche mir einen disziplinierteren Auftritt mit der gewohnten Lauf- und Kampfbereitschaft. Das ging gegen die WSG Tirol in der ersten Hälfte ab, weshalb uns die Wattener mit ihrem mutigen Auftreten die Schneid abgekauft und unsere geschenke dankend angenommen haben. Bin aber guter Dinge, dass die Mannschaft die Zeichen erkennt und morgen eine Reaktion zeigt. In Wolfsberg waren wir die letzen Jahre durchwegs sehr erfolgreich, das soll auch so bleiben.“

Koenig: „Gegen Wattens resultierten alle Tore und Großchancen aus individuellen Fehlern, nicht durch mannnschaftstaktische Unzulänglichkeiten. Habe ein gutes Gefühl für Mittwoch, denke die Mannschaft wird heiß sein.“

LASK1965: „Auch wenn ich bisher recht gelassen war, so steigt die Nervosität in Hinblick auf die Partie am Abend. Eine Niederlage würde doch vorerst mal bedeuten, dass man sich nicht mehr nach ganz oben orientieren kann und man wohl auch mit einem Auge auf die unteren Ränge schielen muss. Auf der anderen Seite betonen ja die Verantwortlichen, dass es den Blick auf die Tabelle eigentlich nicht gibt. Womöglich sollte ich das auch so handhaben. Die Saison ist ja noch lang und vor der Punkteteilung sieht ja alles „doppelt so schlimm“ aus. Aber was schreib ich eigentlich, gewonnen wird, die Tabellenspitze bleibt weiterhin in Reichweite und a Ruah is.“

