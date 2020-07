LASK-Fans: „Saison abhaken, Blick nach vorne“

Der LASK verlor das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2019/20 gegen RB Salzburg mit 0:3 und steht damit in der Endabrechnung nur noch auf Platz...

Der LASK verlor das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2019/20 gegen RB Salzburg mit 0:3 und steht damit in der Endabrechnung nur noch auf Platz 4. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Abschluss der Saison und zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

LASK1965: „Die Saison war schon vor diesem Spiel ruiniert und dennoch habe ich heute erstmals seit Längerem wieder richtig mitgefiebert. Die Leistung wieder alles andere als schlecht und doch fehlt momentan einfach die Lockerheit im Spiel um die wenigen Chancen nützen zu können. Von mir gibt es dennoch mal ein pauschales „Danke“ für diese unfassbar kuriose Saison, die Leistungen bis zum Covid-Dreck waren besser als ich es mir jemals erträumen konnte. So viele Highlights in nur so kurzer Zeit, dafür gebührt jedem Einzelnen mein Respekt. Danke auch an unsere Fanszene, die viele Spiele außergewöhnlich werden hat lassen. Die Europa-League Abende, das Away-Spiel in Salzburg, die Eskalation nach dem Raguz-Tor in Wien und vieles mehr. Die Erinnerungen daran werden nachhaltiger sein als die Erinnerungen an den Fauxpass unserer Verantwortlichen.“

LASK_92: „Nur damit es festgehalten ist, Andrade heute wirklich mit einer bärenstarken, staubtrockenen Partie, die Lust auf mehr macht…“



linza1: „Gab schon schlimmere Momente in den letzten Jahren. Aufgrund der Geisterspiele trifft mich das so gut wie gar nicht. Jetzt mal Pause genießen und dann volle Konzentration auf wen wir auch immer in Q3 ziehen.“

pk97: „Diese Saison haben wir uns selbst versaut, mit frischem Wind im neuen Jahr (in Form von neuen Spielern und „resettetem“ Kopf) wird mit uns auf jeden Fall wieder zu rechnen sein.“

GH78: „Das Glück war im Meister-Playoff sicherlich nicht auf unserer Seite – egal ob wir jetzt über Aluminiumtreffer oder falsche Schiedsrichter-Entscheidungen reden – und davon hat es jeweils genügend gegeben. Was mich mehr interessiert ist in wie weit sich Corona-Gate tatsächlich auf die Leistung der Mannschaft ausgewirkt hat. Die Mannschaft hat sich keinesfalls hängengelassen. So viel kann man jedenfalls sagen. Auch gestern wurde aufopferungsvoll gekämpft. Und es ist sicherlich richtig, dass Corona-Gate ein lästiges und belastendes Thema war. Der LASK hatte vor Corona einen irrsinnigen Lauf während es nach Corona irrsinnig schlecht gelaufen ist. Ich glaube man sollte ganz genau hinsehen warum es am Platz (!) einmal so und einmal so war. Dann wird man auch die Hebel finden wo man ansetzen muss. Wenn man das alles nur auf das Corona-Gate und seine Folgen reduziert dann ließe man diese Chance liegen. Und das könnte sogar sehr trügerisch und gefährlich sein. Ich habe Vertrauen in die Stärke des LASK und seiner sportlichen Führung. Und ich bin davon überzeugt, dass wir diese Stärke in der kommenden Saison wieder sehen werden. Aber die Vorbereitung wird für alle Begeiligten sehr intensiv sein. Und dann muss man sich mit Siegen erst wieder das neue Selbstbewusstsein erarbeiten.“

Der Athletiker: „Gegen RB Salzburg müssen einfach die paar Situationen sitzen. Sie sind auch heute nicht reingegangen. Schlussendlich ein passender Abschluss des oberen Playoffs. Freu mich schon auf die neue Saison.“

Studiosus: „So schließt sich der Kreis – 2013 verwehrt uns ein Ramalho wenige Monate vor seinem Champions-League-Debüt bei Leverkusen den Aufstieg in die zweite Liga, heute eben den Einzug in die Europa League. Ja mei – zumindest ist die Saison endlich aus.“

