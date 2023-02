LASK-Fans: „Wäre toll, wenn Wiesinger sein Comeback geben könnte“

Im Fanlager des LASK wird vor dem Spiel natürlich hauptsächlich über die Eröffnung des neuen Stadions diskutiert. Aber auch sportliche Themen kommen vor dem...

JochenGierlinger: „Nach zuletzt zwei schwachen Spielen kann man hoffentlich im neuen Stadion an die Leistungen im Cup anschließen. Renner hoffentlich wieder fit. Würde mir auch Michorl in der Startformation wünschen. Als längstdienender LASKler hat er es sich jedenfalls verdient ins neue Stadion einzulaufen. Zudem war er in Ried der Einzige mit korrekter Einstellung. Keine Ahnung was da vorgefallen ist aber seine Degradierung finde ich nicht so positiv – dazu ist seine Qualität zu hoch.“

LASK_92: „Natürlich rückt das Sportliche, ob des gesamten Drumherums vermeintlich in den Hintergrund. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Nichtsdestotrotz erhoffe und, offen gesagt, erwarte ich mir eine deutliche Reaktion auf die kaum zu erklärende und mich immer noch etwas unrund machende Darbietung in Ried. Ob das gelingt, wird sich weisen. Würde mir wünschen, dass die schwarz-weißen Götter, angetrieben von einem absolut frenetischen und freidrehenden Publikum, den Gegner richtiggehend auffressen. Wird kaum passieren, aufgrund von Kühbauers Faible für Spielkontrolle bei Führung, traue ich mich nicht wirklich, mich dieser Illusion überhaupt hinzugeben. Würde mich zudem freuen, wenn Ljubicic endlich wieder einmal trifft. Bei mir würden darüber hinaus sowohl Michorl als auch Usor beginnen.“

casual1908: „Wünsche mir Michorl und Jovicic vor der Abwehr, Horvath im offensivem Mittelfeld und Zulj ganz vorne. Nakamura und Goiginger auf den Außen.“

Koenig: „Da am Freitag vor allem Offensivqualitäten gefragt sind, bin ich für Flecker als Rechtsverteidiger. Schlechter als Stojkovic gegen Ried kann er es nicht machen und Potzmann ist mir offensiv zu limitiert. Dazu hinten mit Renner, Kecskes und Ziereis. Zentrales Mittelfeld mit Jovicic, Michorl und Horvath.“

lasso: „Wiesinger ist das erste Mal nicht mehr bei den Fehlenden gelistet. Eventuell geht sich ja sogar ein Kaderplatz aus. Für mein Empfinden könnte Wiesinger sogar gleich in der Startformation stehen. Bei allem Respekt vor Kecskes aber seinen Part bekommt ein nicht völlig fitter Wiesinger sehr wahrscheinlich auch zusammen.“

Lask-Jussi: „Wäre eine super Geschichte in der neuen,alten Heimat, wenn Wiesinger wieder für uns am Feld steht.“

LASK_92: „Ein Wiesinger-Comeback in der Startelf erscheint mir utopisch, ganz neutral kann aber auch angemerkt werden, dass ich von einem Ungarn im besten Fußballeralter (27), der zuvor in Russland durchaus auf seine Einsatzzeiten gekommen war, wesentlich mehr erwartet hätte, als davon bislang zu sehen war. Die Rolle des Ergänzungsspielers wird ihn zwar persönlich ebenso wenig zusagen, aber auch den Verein wird und kann das nicht zufriedenstellen. Hoffe, dass man da am langen Ende nicht ein ähnlich lautendes Fazit wie bei Sako und Twardzik ziehen wird müssen. Sollte Wiesinger tatsächlich fit genug für einen Einsatz sein, so ist das hundertprozentig zu begrüßen. Ein Umstand, über den ich mich, zusätzlich zur Stadioneröffnung, immens freuen würde.“

