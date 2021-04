LASK-Fans: „Wo ist die Siegermentalität hin“

Der LASK verlor zum Auftakt des Meisterplayoffs gegen die WSG Tirol mit 0:2 und verlor damit wertvolle Punkte auf die RB Salzburg und den...

Der LASK verlor zum Auftakt des Meisterplayoffs gegen die WSG Tirol mit 0:2 und verlor damit wertvolle Punkte auf die RB Salzburg und den SK Rapid, die ihre Auftaktspiele gewannen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Mir fehlen heute die Worte, nur so viel: Wenn man gegen gewisse Gegner in jedem Spiel erneut die gleichen Fehler macht und scheinbar einfach nicht aus vergangenen Duellen lernt; zudem zum wiederholten Male in der zweiten Halbzeit nicht einmal mehr irgendwelche Anstalten macht, den nötigen Einsatz und Siegeswillen zu zeigen, dann ist das einfach nur frustrierend.“

Soldi: „Die Mannschaft lässt alles vermissen, was sie die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Mir wird zu oft über die LASK-DNA gesprochen. Sie gehört auch umgesetzt! Am Schlimmsten finde ich jedoch, dass ich die Spiele komplett emotionslos anschaue – einfach total egal!“

GH78: „Ich würde mal sagen ein Klassiker. Ambitioniert gestartet. Nichts daraus gemacht. Die Spieler denken sich: Wir sind haushoch überlegen. Eine gewisse Überheblichkeit stellt sich ein. Die Warnsignale werden nicht erkannt. Ein Elfmeter wird verschossen. Dann klingelt’s kurz nach der Halbzeit. Die Köpfe gehen nach unten. Das Selbstbewusstsein ist schlagartig beim Teufel. Planlosigkeit macht sich breit. Dann klingelt’s noch einmal nach nicht einmal einer Stunde. Und bis auf Goiginger haben sich scheinbar alle mit der Niederlage abgefunden.“

LASK1965: „Heute ist es das erste Mal, dass auch ich Thalhammer etwas in Frage stelle. Seit dem 0:1 ist die Mannschaft komplett entmutigt. Keine Körpersprache, keine Idee und irgendwie ein wenig lustlos. Da muss dann einfach auch von der Bank mehr Feuer kommen. Ich freu mich zukünftig einfach auf keine Partie mehr. Dann ist auch die Enttäuschung nicht so groß. Schade, weil man wirklich richtig gut begonnen hat. So zielstrebig und konsequent habe ich unsere Jungs schon lange nicht mehr gesehen. Aber was nach dem Rückstand passierte, ist unter aller Sau.“

LASK08: „Es ist halt das Problem, was man in den Interviews so von sich gibt. Außer RB Salzburg sind alle schlagbar – ja, aber auch wir sind für alle schlagbar. Und nächste Partie gegen den WAC steht man mit dem Rücken zur Wand. Gegen Rapid und Salzburg machst so keinen Meter – Platz 4 und internationale Spiele sind bei unserem finanziellen Mammutprojekt fast ein Muss. Letztes Jahr haben wir im oberen Playoff gegen Hartberg mit einer Niederlage begonnen. Wie es weiterging, weiß eh noch jeder“

Chrisu6: „Verdammt nochmal – wo ist die Siegermentalität hin. Wenn wir damals hinten lagen, sind die Burschen wie Soldaten weitermarschiert. Wo ist das geblieben? Kaum liegen wir hinten, kannst das Spiel abhaken. Und auch ich stelle den Trainer erstmals in Frage.“

Strafraumkobra: „Der LASK im Jahr 2021 löst in mir so wenig Euphorie aus wie schon länger nicht mehr.“

King-Lask: „Wie kann man nach einer guten Halbzeit wieder so abbauen und defensiv solche Patzer machen? Und mit der derzeitigen Bank drehst du sowieso keine Spiele! Warum auch immer wir ohne Ersatzstürmer nach Innsbruck fahren.“

Der Athletiker: „Gehst mit dem Elfertor in die Kabine gewinnst es höchstwahrscheinlich. So ist es ab Halbzeit 2 schwer zu verstehen, dass man so abgefallen ist.“

LASK_92: „Ich halte mich in aller Regel mit Kritik am Trainer bekanntlich zurück, heute muss die Frage allerdings schon erlaubt sein, nachdem allen bewusst gewesen sein dürfte, was einen erwartet, wie kann es demnach sein, dass Wattens derart einfach zu einer Vielzahl an guten Gelegenheiten kommt. Blieb ja nun einmal nicht bei den Toren, hätten ja gut und gerne noch zwei erzielen können. Das erschließt sich mir ganz und gar nicht. Leider habe ich heute auch weitestgehend das Feuer und die bedingungslose Überzeugung vermisst, für gewöhnlich Grundtugenden, die man eigentlich bislang in den seltensten Fällen einmahnen bzw. kritisieren musste. Das war unzureichend, gerade nach der Länderspielpause hatte ich mir einen durch und durch von sich überzeugten und überzeugenden Auftritt erhofft. Ja, kann nicht mehr dazu sagen, als dass diese Hoffnung leider auf ganzer Linie enttäuscht wurde.“

cw95: „Ich nehme die Saison als Übergangssaison hin, hoffe auf die Europacup-Quali und danach muss nächste Saison das Werkl wieder besser laufen. Wenns bis Oktober/November keine sichtbaren Veränderungen ins Positive gibt, werde ich auch erstmals seit Ewigkeiten einen Trainer deutlich in Frage stellen. Dass das Spielsystem adaptiert werden muss(te) ist offensichtlich und dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht hat auch die Übergangssaison unter Glasner gezeigt. Warum man (nicht zum ersten Mal) allerdings auch Kampfgeist und unbedingten Siegeswillen teils vermissen lässt, wie wir ihn in der Vergangenheit so oft gesehen haben, ist mir (gerade nach einem tollen Beginn) ein Rätsel und hat offensichtlich ja auch nichts mit der Adaptierung des Spielsystems zu tun.“

