LASK-Fans: „Woche für Woche das gleiche Fazit…“

Der LASK verlor gestern trotz zahlreicher guter Torchancen gegen den SK Rapid mit 2:3 und liegt damit weiterhin am letzten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und der aktuellen Situation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ibinsneta: „Ich tue mir sehr schwer. In den beiden spielen dieser Woche hat mich die Mannschaft über weite Strecken wieder begeistert. Und das trotz der v.a. heute sehr angespannten Kadersituation. Besonders gut hat mir das Umschaltspiel nach vorne gefallen, da gab es ein paar sehr feine schnelle Aktionen zu sehen. Die Performance vor dem Tor ist halt nach wie vor ein Graus. In der Abwehr pfeifen wir personell aus dem letzten Loch, da sehe ich den Jungs den einen oder anderen Fehler zuviel nach. Um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, muss endlich mal eine passable Torausbeute her. Dann kommen wir da auch raus. wenn das über die ganze Saison so schlecht bleibt, wirds tatsächlich beinharter Abstiegskampf.“

Soldi: „Es fällt uns alles am Schädl: Ranftl, Trauner und Andrade in einer Transferperiode gehen zu lassen ist Wahnsinn. Ich sage es nur ungern, aber das Einzige was uns diese Saison retten kann ist die Punkteteilung.“

LASK1965: „Ich halte es für gefährlich sich Runde für Runde hinter guten Leistungen zu verstecken und das Wort Abstieg nie in den Mund zu nehmen. Auch Pezi geht da heute mit einer Leichtigkeit zum Interview und meint, dass der Erfolg schon kommen wird, wenn man so weiter macht. Nein, wenn man so weiter macht, steigt man ab. Es braucht sowohl vorne als auch hinten deutlich mehr Effizienz. Noch rettet uns die Punkteteilung und die Tatsache, dass genügend Runden zu spielen sind. Aber man darf und muss der Wahrheit jetzt einmal in die Augen sehen.“

lasso: „Auch wenn ich natürlich weiß, dass Punkte und Tore nötig sind die Scheißgasse zu verlassen habe ich aus den letzten beiden spielen einiges an Mut geschöpft. Mein emotionaler (negativ) Höhepunkt war das Spiel gegen Altach in dem weder Ergebnis noch Leistung eines LASK würdig waren. In den letzten 180 Minuten hat das Team wieder zu einem ansehnlichen Offensivspiel gefunden. Wird dieser Trend fortgesetzt glaube ich fest daran, dass diese schwierige Phase gemeistert wird.“

LASK_92: „Quintessenz des heutigen Auftritts: Ohne jegliches Selbstvertrauen kann man keinen Fußball spielen, zumindest keinen erfolgreichen. Schon richtig bitter, Karamoko und Goiginger aktuell beim Kampf mit sich selbst zuzuschauen. Wie wenig Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten kann man eigentlich haben? Trifft sicher nicht auf die beiden alleine zu, keine Frage, nur ist es da eben besonders augenscheinlich. Manch einer mag mich für verblendet erklären, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Karamoko ein absolut toller Stürmer sein KANN. Aktuell ist er es leider nicht und steht sich selbst im Weg. Bessere Abschlusssituationen als heute wird er kaum vorfinden… Positiv fand ich die defensive Stabilität, hatte befürchtet Rapid würde weitaus mehr hochkarätige Chancen vorfinden. Wenn das Spiel letztlich verloren geht, kann man sich darum bekanntlich nichts kaufen, war für mich aber ein Schritt in die richtige Richtung.“

Eldoret: „Uns fehlt einfach nur ein abgebrühter Stütmer-Typ. Mag vielleicht lächerlich klingen, aber so ein alter Hund wie z.B. Markus Pink würde uns in unserer jetzigen Situation sehr helfen.“

SaschaDerMetlitski: „Nach diesem Spielverlauf ist die Enttäuschung wieder einmal riesig. Fakt ist, ab sofort müssen wir gegen Gegner wie Wattens, Altach, Klagenfurt, Hartberg, Ried, Admira ganz einfach als Sieger vom Platz gehen, egal wie. Noch einen neuen Stürmer sehe ich dazu nicht erforderlich, die Unsrigen müssen das selbst wieder auf die Reihe bekommen, haben es ja alle schon bewiesen, dass es geht.“

Santuzzo: „Da beginnst einmal richtig gut auswärts in Hütteldorf gehst in Führung und musst eigentlich noch mindestens mindestens Tore nachlegen. Aber dann kommt es natürlich wieder so wie es kommen muss und man gibt das Spiel aus der Hand.“

Eldoret: „Schön, dass man auch die Rapid-Viertelstunde wieder zum Leben erwecken konnte.“

Chrisu6: „Mit so einer Leistung wieder nichts holen… was willst da noch sagen.“

Urfahraner: „Über weite Strecken wirklich gute Partie, heute interessiert es aber keine Sau bei dieser stümperhaften Chancenverwertung. Rapid meiner Meinung nach auch in desolatem Zustand. Ein Muller mehr und es wird finsterer und finsterer und das ist was bleibt von dieser Partie. Und ein Verletzter mehr. Der Tausch von Andrade zu Luckeneder wird leider auch zum erwartetem Bumerang. Positiv ist die Mannschaft kämpft und gibt alles, aber ist halt momentan zu wenig, man kann nur hoffen.“

AllesKlar: „Hab ja lange Zeit auch geredet, dass wir ja eigentlich nichts schlecht spielen und das Spielglück zurückkommen wird, aber jetzt ist es genug. Aufgeräumt gehört da. Die Offensivspieler dürfen sich nach jedem Training eine Stunde länger am Platz bleiben und Abschlüsse üben. Für jeden „lässig vergebenen“ gleich a Runde um den Platz.“

Strafraumkobra: „Woche für Woche das gleiche Fazit. So sehe ich keine Perspektive für Wieland.“

King-Lask: „Bin gespannt wie lange man sich noch einredet das alles passt und die Punkte schon irgendwann kommen werden! Von ganz gut gespielt kann man sich halt nichts kaufen, 10 Punkte sagen eigentlich eh alles aus.“

Traunseelaskler: „Wie bereits zuletzt erwähnt: Fehlende Abschlussqualität ist einfach ein KO-Kriterium, genauso wie fehlende defensive Kriterien. Da kann man in anderen Bereichen noch so gut sein – sind diese Qualitäten nicht vorhanden steigt man nun mal ab.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 2:3-Niederlage des LASK gegen den SK Rapid.

