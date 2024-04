LASK-Trainer Sageder: „Wollen auch aus Graz etwas mitnehmen“

Nach dem 1:0-Heimerfolg am Osterwochenende über Austria Klagenfurt setzt der LASK die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga in der Steiermark fort. Zum dritten Mal...

Nach dem 1:0-Heimerfolg am Osterwochenende über Austria Klagenfurt setzt der LASK die Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga in der Steiermark fort. Zum dritten Mal in dieser Saison duellieren sich die Athletiker am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky Sport Austria) mit dem SK Sturm Graz.

Das so wichtige Erfolgserlebnis gegen Klagenfurt soll nun Kräfte für die bevorstehenden Aufgaben freisetzen. Dementsprechend treten die Linzer die Reise in die steirische Landeshauptstadt guten Mutes und mit gesteigertem Selbstvertrauen an. Dort wollen die Oberösterreicher auch im dritten Match der Bundesliga-Meistergruppe ungeschlagen und im Idealfall wie schon beim SK Rapid und gegen Klagenfurt ohne Gegentor bleiben. Bis dato hielten sich Tobias Lawal und seine Vorderleute in den vergangenen sechs Runden vier Mal und in der gesamten Saison zwölf Mal makellos.

Die zweitplatzierten Grazer liegen aktuell einen Rang und fünf Punkte vor den Athletikern. Diese fügten wiederum dem SK Sturm im November eine von drei Saisonniederlagen zu, anschließend blieben die Steirer bis zum 0:1 zuletzt gegen Salzburg zehn Runden in Folge ungeschlagen. Der LASK nahm in den jüngsten fünf Auftritten in der Fremde jeweils Zählbares mit und kassierte in diesem Zeitraum lediglich einen Gegentreffer.

Bundesliga-Bilanz nahezu ausgeglichen

Die Gesamtbilanz gegen den SK Sturm in der höchsten Spielklasse weist mit 54 LASK-Erfolgen, 32 Unentschieden und 56 Siegen der Steirer ein nahezu ausgeglichenes Zahlenverhältnis auf. In Graz behielten zwar die Hausherren in den vergangenen zwei Liga-Begegnungen jeweils die Oberhand, von den letzten zehn Auswärtsduellen konnten die Athletiker jedoch bei einem Remis sechs für sich entscheiden.

Auf Seiten des LASK könnte Moses Usor seinen 50. Pflichtspieleinsatz im Trikot der Schwarz-Weißen absolvieren. Auf der Gegenseite muss Jon Gorenc Stankovic aufgrund seiner Roten Karte im Bundesliga-Duell mit Salzburg passen.



Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Beim Sieg gegen Klagenfurt hat die Mannschaft eine richtig gute Mentalität an den Tag gelegt. Nun wollen wir uns inhaltlich weiter steigern, um auch aus Graz etwas mitzunehmen. Uns erwartet dort ein anderes Spiel als letzte Woche, wir müssen uns wie immer gegen Sturm auf viele Zweikämpfe, intensive Duelle, viele zweite Bälle und Umschaltsituationen einstellen. Wer diese besser für sich nutzen kann, hat gute Chancen, das Spiel in seine Richtung zu lenken.“

Team-News:

Es fehlen: Renner, Ljubic, Mustapha

Pressemeldung LASK