Leiht Red Bull Salzburg das umkämpfteste Talent Österreichs aus?

Er ist der jüngste eingesetzte Spieler in der Geschichte des FC Bayern München und der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Dennoch steht aktuell kaum jemand so zwischen den Stühlen wie Paul Wanner.

Der 17-Jährige wurde in Dornbirn geboren, hält die deutsch-österreichische Doppelstaatsbürgerschaft. Der „Kampf der Verbände“ um das Megatalent des FC Bayern München ist bereits entbrannt. An einem ÖFB-Lehrgang nahm Wanner bereits teil, aber in der kommenden Länderspielpause wird er doch wieder für Deutschlands U18 spielen. Eine Entscheidung ob Wanner für Österreich oder Deutschland auflaufen wird, ist demnach noch nicht gefallen. Die Deutschen dürften derzeit die Nase vorn haben, auch wenn sich Ralf Rangnick – kurioserweise – um die Dienste des Teenagers für Österreich bemüht.

Ebenfalls um Wanner bemühen dürfte sich laut „Sky“-Informationen Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen seien an einer Leihe des Youngsters interessiert. Der Vertrag des Talente in München läuft noch bis 2027 und in seinem Fall wirkt es ausnahmsweise unwahrscheinlich, dass sich die Salzburger seine Dienste über eine Leihe hinaus sichern können.

Aktuell spielt Wanner praktisch für drei Mannschaften. Am häufigsten spielt er aktuell für die U19-Mannschaft des FC Bayern München, für die er es inklusive UEFA Youth League in 28 Spielen auf fünf Tore und neun Assists brachte. Zuletzt kickte Wanner aber auch immer wieder für die zweite Mannschaft der Bayern, die aktuell in der bayrischen Regionalliga spielt. Für diese bestritt er bis dato fünf Spiele. Speziell im Frühjahr soll er aber fester bei Bayern II eingeplant sein.

Öfter als für die zweite Mannschaft kam Wanner allerdings für die Kampfmannschaft des deutschen Serienmeisters zum Einsatz. Sein Debüt gab er bereits am 7. Jänner 2022, kurz nach seinem 16. Geburtstag. Insgesamt wurde er mittlerweile achtmal eingewechselt und spielte auf allen Positionen der offensiven Dreierreihe hinter der Sturmspitze, aber in der Champions League gegen Viktoria Pilsen auch kurzzeitig als Linksverteidiger. Die Flexibilität des 17-Jährigen ist sicher einer seiner großen Trümpfe, aber nun soll auch ein wenig Beständigkeit in seine Einsatzzeiten auf höherem Niveau kommen.

