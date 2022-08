Luca Kronberger auf Leihbasis nach Ried

Der SK Puntigamer Sturm Graz verleiht Offensivspieler Luca Kronberger innerhalb der Admiral Bundesliga an die SV Ried. Der 20-jährige U21-Teamspieler wechselte im Jänner von...

Der SK Puntigamer Sturm Graz verleiht Offensivspieler Luca Kronberger innerhalb der Admiral Bundesliga an die SV Ried. Der 20-jährige U21-Teamspieler wechselte im Jänner von der Admira an die Mur und absolvierte im Frühjahr acht Bundesliga-Einsätze für die Schwarz-Weißen. Kronberger wird mit sofortiger Wirkung und bis zum Ende der Saison an die SV Ried verliehen, nach Ablauf der Leihe wird er nach Graz zurückkehren.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: