Manfred Schmid: „Derby wird Energie freisetzen“

Am Sonntag um 17:00 Uhr steht das Auswärtsderby an, die Veilchen gastieren in Hütteldorf. Der Austria-Sektor ist seit Anfang der Woche erstmals seit der...

Am Sonntag um 17:00 Uhr steht das Auswärtsderby an, die Veilchen gastieren in Hütteldorf. Der Austria-Sektor ist seit Anfang der Woche erstmals seit der Eröffnung des Allianz-Stadions ausverkauft, wo die Veilchen nach sechs Jahren immer noch ungeschlagen sind. Das Match wird live auf Sky Sport Austria und ORF 1 übertragen, auch die Viola Sportsbar hat ab 15:00 Uhr geöffnet.

Am Freitag-Vormittag absolvierten die Veilchen in Valencia noch ein Regenerationstraining, ehe die Mannschaft & der Staff die Rückreise nach Wien antraten und um ca. 16:00 Uhr in Wien-Schwechat landen. Am Samstag-Vormittag wird Manfred Schmid seine Mannschaft dann zum Abschlusstraining für das Wiener Derby bei der Generali-Arena versammeln.

„Ich bin heute in der Früh schon mit meinem Trainerteam zusammengesessen, um das Villarreal-Spiel zu analysieren. Wir haben mutig mitgespielt, am Ende war es einfach ein Klassenunterschied. Klar ist, dass wir im Moment zu viele Gegentore erhalten und als Mannschaft defensiv besser agieren müssen. Bis Sonntag geht es jetzt darum, bestmöglich zu regenerieren. Das Derby kommt gerade recht, um wieder aufzustehen. Das Derby wird Energie freisetzen“, sagt Trainer Manfred Schmid.

In Erinnerung bleiben wird von der Auswärtsreise in Valencia jedenfalls die sensationelle Unterstützung der 650 Austria-Fans, die im Estadio Ciutat de València über 90 Minuten für eine einzigartige Stimmung sorgten: „Ich glaube, ich habe im Stadion fast nur unsere Fans gehört. Ich kann mich nur bedanken, die Unterstützung unserer Fans ist einfach unglaublich. Vielen Dank dafür“, betont Trainer Manfred Schmid.

Freundschaftlicher Schaltausch

Im Fan-Lager war das Aufeinandertreffen in Valencia von gegenseitigem Respekt & großer Gastfreundlichkeit der Spanier geprägt. Freundschaftliche Szenen waren schon während der Partie zu sehen, als die Austria-Fans die „Welle“ im Stadion mitmachten und anschließend mit den Villarreal-Fans Schals tauschten. Daraufhin sangen die spanischen Anhänger „Austria Wien“ und applaudierten der Austria-Mannschaft. Mit freundschaftlichen Handshakes verabschiedeten sich die beiden Fan-Lager voneinander. Auf Social Media trudelten am Donnerstag-Abend & Freitag-Morgen bei der Austria unzählige positive Rückmeldungen von Spaniern zum Auftreten der Austria-Fans ein.

Das positive & respektvolle Auftreten der Fans hat auch bei Manfred Schmid Eindruck hinterlassen: „Unsere Fans sind einfach fantastisch. Das, was wir gestern erlebt haben, war sehr positiv, da kann man nur gratulieren – das ist schön für den Fußball, so soll es sein.“

Hoher Stellenwert des Wiener Derbys

Auch der Sonntag ist im Kalender aller Austrianer dick Violett markiert, steht doch mit dem Wiener Derby in Hütteldorf das nächste große Highlight auf dem Programm: „Das Derby hat einen sehr hohen Stellenwert, es wird ein richtig geiles Spiel vor ausverkauftem Haus. Ich freue mich richtig darauf, wir werden alles unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen und damit unsere Serie an ungeschlagenen Spielen in ihrem Stadion fortzusetzen“, betont Schmid.

Personal-News

Andreas Gruber fiel am Donnerstag in Valencia kurzfristig krankheitsbedingt aus, nachdem er sich bereits seit Wochenbeginn kränklich fühlte, er hofft aber auf einen Derby-Einsatz. Matan Baltaxa wird am Freitag-Abend bei den Young Violets sein Debüt in Violett geben. Marvin Martins (Adduktorenbeschwerden) trainierte in den letzten Tagen individuell in Wien und ist auch für Sonntag fraglich. Nikola Dovedan ist in der Gruppenphase der Conference League nicht spielberechtigt, für das Derby aber einsatzbereit.