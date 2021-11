Manfred Schmid: „Wollen Klagenfurt überholen“

Austria Wien gastiert am Sonntag um 14:30 Uhr bei Austria Klagenfurt und kann den Tabellenvierten mit einem Sieg im direkten Duell in der Tabelle...

Austria Wien gastiert am Sonntag um 14:30 Uhr bei Austria Klagenfurt und kann den Tabellenvierten mit einem Sieg im direkten Duell in der Tabelle überholen: „Wir müssen hundertprozentig konzentriert sein und unsere Leistung abrufen, um in Klagenfurt zu bestehen – die nötige Qualität haben wir“, sagt Trainer Manfred Schmid.

Mit Patrick Pentz (ÖFB-Nationalteam), Vesel Demaku, Matthias Braunöder, Muharem Huskovic, Leonardo Ivkic (alle ÖFB-U21), Eric Martel (DFB-U21), Filip Antovski (Nordmazedonien-U21), Ziad El Sheiwi (ÖFB-U18) waren in den letzten eineinhalb Wochen nicht weniger als acht Austrianer aus dem Profi-Kader bei ihren Nationalteams.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir so viele Nationalspieler in unseren Reihen haben. Das ist eine Auszeichnung für die Arbeit des gesamten Teams bei Austria Wien und natürlich vor allem eine Auszeichnung für jeden einzelnen Spieler selbst“, betont Manfred Schmid, der den restlichen Kader mit den Young Violets Csaba Mester und Matteo Meisl aufstockte und einen körperlichen Schwerpunkt setzte:

„Wir nutzen die Länderspielpause immer, um noch einmal einen körperlichen Schub nach vorne zu machen. Die Trainings in der kleinen Gruppe waren sehr intensiv. Wir haben speziell am Abschluss und an unserem Spiel im letzten Drittel gearbeitet“, erzählt der Austria-Trainer.

Acht Spiele sind im Grunddurchgang noch zu bestreiten, vier davon vor der Winterpause. Die Austria spielt in diesem Jahr noch gegen Austria Klagenfurt (So., 21.11., 14:30 Uhr, a), Sturm Graz (So., 28.11., 14:30 Uhr, h), Rapid (So., 5.12., 17:00 Uhr) und LASK (So., 12.12., 17:00 Uhr). Den Veilchen fehlen im Moment als Achter nur zwei Punkte auf Platz vier:

„Wir wissen, dass wir uns am Sonntag eine gute Ausgangsposition schaffen können. Klagenfurt hat zuletzt Top-Performances abgeliefert. Ich denke, dass sie defensiv gut organisiert sein werden. In der Offensive haben sie sehr schnelle Spieler und sind stark im Umschaltspiel“, erklärt Schmid.

Die Leistung im letzten Bundesliga-Spiel vor der Länderspielpause beim 0:1 gegen FC Red Bull Salzburg gab der jungen Austria-Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen:

„Ich habe noch nie so viel Lob für eine Niederlage erhalten. Für uns war die Aufarbeitung relativ einfach: Anhand des Salzburg-Spiels konnten wir den Jungs zeigen, zu welchen Leistungen sie im Stande sind, obwohl wir viele Dinge noch nicht so gemacht haben, wie wir es uns vorstellen. Nun liegt es an uns Trainern und Spielern, uns weiter zu verbessern. Das ist unser Ziel“, sagt Manfred Schmid.

Personal-News

Marvin Martins ist nach seinen Adduktoren-Problemen am Weg zurück und sollte nächste Woche voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Ansonsten gibt es im Moment keine Ausfälle.

Pressemeldung Austria Wien