Medien: Türkischer Meister will Rapids Yusuf Demir

Erst im Winter kehrte Rapids Goldjunge Yusuf Demir aus Barcelona nach Hütteldorf heim. Seitdem konnte der 18-Jährige aber nie an seine starken Leistungen vor seinem leihweisen Wechsel nach Katalonien anknüpfen. Nun klopft der türkische Meister um die Dienste des Offensivspielers an.

Neun Spiele bestritt Yusuf Demir für seine „große Liebe“ Barcelona, die ihn dann aus vertraglichen bzw. „bürokratischen“ Gründen nicht mehr aufstellte und damit den Vollzug der Kaufoption um zehn Millionen Euro verhinderte. Demir kehrte nach Wien zurück, verlängerte bei Rapid um ein weiteres Jahr bis 2024. Die Euphorie unter den Fans war entsprechend groß.

Aber das unverschuldet gescheiterte Barcelona-Intermezzo ließ Demir geknickt zurück. Das Supertalent versprüht lange nicht mehr den Esprit aus seiner ersten Bundesligasaison, wirkt träge und unentschlossen. Seinem großen Talent tut dies natürlich keinen Abbruch, aber Demir muss erst wieder langsam in die Spur finden, bevor er bei seinem Heimatklub zum Leistungsträger reifen kann.

Möglicherweise kickt der Linksfuß, der mit Vorliebe von der rechten Seite kommt, aber schon nächste Saison woanders. Der neue türkische Meister Trabzonspor, bekannt für seine fanatischen Fans, die den ersten Meistertitel seit 38 Jahren zuletzt frenetisch feierten, klopft offenbar um die Dienste des türkisch-stämmigen Wieners an.

Türkische Medien berichteten bereits über das Trabzon-Interesse an Demir und da dessen Familie aus der Stadt stammt, klingen die Gerüchte auch nicht weit hergeholt. Beim frischgebackenen Meister spielen 16 Legionäre und elf aktuelle A-Teamspieler, unter anderem Gervinho, Andreas Cornelius, Marek Hamsik, Yunus Malli, Stefano Denswil und der türkische Teamtorhüter Ugurcan Cakir.

In der laufenden Saison gaben die Türken fast 15 Millionen Euro für neue Spieler aus, so etwa fünf Millionen für den Dänen Cornelius (zuvor Parma) oder 4,3 Millionen Euro für den Bosnier Edin Visca. Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte war der Ghanaer Majeed Waris, der in der Saison 2014/15 um fast sieben Millionen Euro von Spartak Moskau kam. Ein Rekord, den Trabzonspor bei einer Demir-Verpflichtung wohl überbieten wird müssen.