Neben anderen Klubs: Rapid hat 19-jähriges Stuttgart-Talent auf dem Zettel

Erneut macht ein Gerücht die Runde, dass Rapid an einem jungen, deutschen Kreativspieler interessiert sein könnte. Der 19-jährige Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart soll am Zettel der Hütteldorfer stehen.

Die Einkaufsliste bzw. die „Schattenmannschaft“ der Grün-Weißen für den Sommer ist durchaus lang. Der Abgang von sieben Spielern ist bereits fix, der von drei bis vier weiteren möglich. Zudem stieg die zweite Mannschaft Rapids in die 2. Liga auf, wodurch auch die Verhandlungsposition für junge Talente verbessert werden konnte.

Stuttgart-Debüt unter Michael Wimmer

Auch wenn Rapid aktuell fürs Mittelfeldzentrum über Sattlberger, Grgic, Kerschbaum, Oswald und Seidl, dazu noch Backup Kaygin verfügt, ist es kein Geheimnis, dass Markus Katzer einer weiteren Verstärkung für die Zentrale nicht abgeneigt wäre. Laurin Ulrich könnte als durchaus polyvalenter Spieler eine gute Option darstellen, die man leihweise „ausprobieren“ könnte – auch weil der U19-Nationalspieler bei den aufstrebenden Stuttgartern, überraschend Bundesliga-Vizemeister und damit Champions-League-Starter, in der kommenden Saison keine Chance haben dürfte.

Im Jahr 2022 gab der zentral-offensive Mittelfeldspieler sein Debüt für die Kampfmannschaft des VfB Stuttgart – damals erst 17-jährig. Zu dieser Zeit streckte auch der große FC Bayern München seine Fühler nach Ulrich aus. Bevor Ulrich sein Debüt für die Kampfmannschaft gab, spielte er noch kein einziges Mal für die Amateure in der Regionalliga. Der damalige Stuttgart-Interimstrainer Michael Wimmer, mittlerweile bei der Wiener Austria geschasst, holte ihn direkt aus der U19 nach oben.

Interesse aus Deutschland, der Schweiz und Hütteldorf

Die Saison 2023/24 verbrachte Ulrich dann aber fix in der zweiten Mannschaft der Stuttgarter in der Regionalliga Südwest. Den Saisonstart verpasste er noch wegen einer Operation, im Oktober kam er zu seinen ersten Einsätzen, ab November zählte er zum Stamm. In 23 Partien brachte es Ulrich auf drei Tore und zehn Assists, zudem spielte er zweimal für Deutschlands U19-Nationalelf, für die er insgesamt fünfmal auf dem Platz stand.

Wie die Stuttgarter Nachrichten nun in ihrem Newsticker berichten, gibt es Interesse aus dem In- und Ausland für eine Leihe des Stuttgarter Talents. Bundesligaklubs und deutsche Zweitligisten sollen den 19-Jährigen ebenso auf dem Zettel haben, wie Lausanne-Sport und Rapid.

Unklare Frage nach der möglichen Rolle in Wien

Wie genau er ins Konzept Rapids passen könnte, ist allerdings unklar. Dass Ulrich für einen Platz in der zweiten Mannschaft nach Österreich wechseln würde, ist unwahrscheinlich. Beim VfB Stuttgart II spielte er ausschließlich als Achter oder Zehner, würde bei Rapid demnach am ehesten als Grgic/Sattlberger-Backup passen oder aber der Ersatzmann für Matthias Seidl sein. Da Louis Schaub bei Rapid ante portas stehen dürfte, wäre diese Position aber grundsätzlich auch doppelt besetzt.

Eine Verpflichtung von Ulrich wäre zudem aller Voraussicht nach das Aus für den als Reservist bzw. Zweitmannschaftskicker zu teuren Dennis Kaygin und auch die Rolle von Roman Kerschbaum wäre zumindest fragwürdig. Zudem würde wohl nur eine Leihe in Frage kommen und es würde verwundern, wenn Stuttgart für einen Juniorennationalspieler eine für Rapid leistbare Kaufoption aufruft. Hinzu kommt das Interesse anderer Klubs. Falls Rapid Ulrich also verpflichten möchte, dann bräuchten die Hütteldorfer schon einen ganz klaren Plan für den deutschen Mittelfeldyoungster. Das von den Stuttgarter Nachrichten gestreute Gerücht ist also eines, dem kein großes Umsetzungspotential gegeben werden sollte – auch wenn man betrachtet, wie viele andere Kandidaten auf Rapids Short List stehen…