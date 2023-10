Austria-Fans: „Rapid spielt derzeit deutlich besser…“

Die Wiener Austria empfängt heute im Wiener Derby den SK Rapid. Beide Teams dürfen mit ihrer Tabellenplatzierung alles andere als zufrieden sein und nur...

Die Wiener Austria empfängt heute im Wiener Derby den SK Rapid. Beide Teams dürfen mit ihrer Tabellenplatzierung alles andere als zufrieden sein und nur drei Punkte würden den beiden Mannschaften so richtig helfen. Nachdem wir uns die Meinungen der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was sich die Austria-Fans von ihrer Mannschaft in diesem prestigeträchtigen Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paulaustria: „Wird ganz, ganz schwierig. Ein Unentschieden würde mich sehr freuen und dann blieben wir wenigstens ungeschlagen seit Ewigkeiten, eine Niederlage ist wohl wahrscheinlicher. Sportlich wäre eine Niederlage wohl auch nicht so schlimm, da das untere Playoff sowieso gebucht ist, aber ich will gar nicht wissen wie sich die Grünen dann aufführen. Ein Sieg so unwahrscheinlich er auch sein mag wäre unglaublich wichtig und könnte uns aus der Negativspirale holen, auch wenn es uns in der Tabelle allerhöchstens ins untere Niemandsland befördert.“

Papa_Breitfuss: „Ich werde trotz besseren Wissens da sein, eine (fast) fixe Niederlage eingerechnet. Jedoch ist es wie beim Lotto: wenn man nicht spielt, wird man auch nicht gewinnen. Und wenn ich nicht an ein violettes Wunder glauben würde, bräuchte ich aktuell kein Spiel mehr besuchen.“

QPRangers: „Auch wenn es schwerfällt zu sagen, Rapid spielt derzeit deutlich besser, stärker und physischer als wir…das wird unlustig im Derby in der derzeitigen Konstellation. Nicht, dass sie die besseren Kicker haben, aber sie spielen viel präsenter und dynamischer. Wir schleichen nur mieselsüchtig und hilflos umanander.“

Da_Chris: „Wird ein interessantes Derby werden. So wie wir derzeit auftreten würde ich ein X unterschreiben. Vielleicht denken die Herren ja mal um und wir spielen ein anderes System.“

violet heat: „Von der Papierform her sind wir nicht unbedingt der große Favorit. Aber eine bessere Möglichkeit sich zu rehabilitieren, wird es diesen Herbst nicht gehen.“

Rickson: „Martins, Meisl und Handl gegen Grüll, Seidl und Kühn wird die reinste Freude für die Vorstädter.“

lxkas1911: „Keine Vorfreude, keine Emotionen. Kann mir nicht vorstellen hier irgendwas zu holen.“

Blackcactus: „Kann mir nicht vorstellen, wie wir das Spiel gewinnen können. Normalerweise bin ich optimistisch, aber derzeit rennt es einfach so gar nicht gut. Wenigstens wird sich Rapid nicht einigeln, und hat dann nicht die Qualität wie Sturm, Red Bull und LASK.“

pramm1ff: „Derbies starten mehr als jede andere Partie bei null und wir haben in den letzten Jahren immer und immer wieder genau dann ein Derby gewonnen, wenn wir völlig am Boden waren.“

Viereee: „In einem Spiel kann alles passieren, vielleicht wird die Abwehr diesmal sensationell spielen, es ist uns zu wünschen – wetten würde ich aber nicht darauf. Allerdings gehe ich von einer etwas zurückhaltenden Herangehensweise aus, was einen Vorteil bei der Kompaktheit bringen kann, und wenn Gruber, Polster, Fitz, Muki vorne Platz haben, kann das schon etwas werden.“

AWLinz84: „Hoffnung stirbt zuletzt wobei unter den derzeitigen Voraussetzungen wird es wohl eine Niederlage werden. Die Verunsicherung war letzte Runde schon spürbar, keine Ahnung wie man die so schnell aus den Köpfen der Spieler rausbekommen will.“

Pezi: „Die aktuelle Verfassung lässt nicht viel Optimismus walten und dennoch haben schon oft grottige Vorstellungen der Austria in einem Derby ihre Wendung erfahren und es ging wieder (etwas) bergauf. Warum soll es diesmal anders kommen… Ich würde ein 4-2-3-1 jetzt sehr begrüßen. 6 defensive Spieler für die nötige Stabilität und offensiv z.B. Polster aufstellen mit der Vorgabe volles Tempo so lange wie möglich zu gehen; und wenn es nur 35-45 Minuten sind. Eventuell einmal ganz verrückt auf rechts mit der klaren Vorgabe zum Abschluss zu kommen. Ob es Sinn macht, keine Ahnung. Jedoch wäre es pure Verwirrung auch einmal beim Gegner. Im Laufe der Partie dann wieder auf links rüber.“

