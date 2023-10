Rapid-Fans: „Diese Unserie muss enden“

Das Wiener Derby steht an und wir wollen uns ansehen was sich die beiden Fanlager von diesem Spiel erwarten. Wir starten mit den Kommentaren...

Das Wiener Derby steht an und wir wollen uns ansehen was sich die beiden Fanlager von diesem Spiel erwarten. Wir starten mit den Kommentaren der Rapid-Fans, die sich schon lange nach einem Derby-Sieg sehnen. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.

LiamG: „Schwer einzuschätzen alles. Rein von unserer momentanen Form (das Cup-Spiel mal abgesehen) würde ich uns schon als Favoriten sehen. Das hätte ich aber auch schon in ein paar anderen Derbies gedacht. Gut für uns kann sein, dass die Austria den Dreier noch eine Spur mehr braucht als wir. Somit werden die wohl eher nicht nur hinten stehen und uns öffnen sich Räume, die wir mit Grüll, Seidl und Kühn nutzen könnten. Ins Tor muss der Ball halt noch irgendwie – am besten mehrmals. Was ich am wenigsten brauche ist eine frühe Führung der Austria. Bin dennoch guter Dinge, dass uns am Sonntag der Knopf aufgeht und dass das ein Sieg für uns wird. Möglicherweise sogar auch mal ein hoher.“

SandkastenRambo: „Rechne mit dem klassischen Derbyverlauf der kürzeren Vergangenheit. Austria voll motiviert und haut alles rein. Unsere mal wieder völlig perplex und kennen sich gar nicht aus was gerade passiert. Dann früher Gegentreffer oder frühe Rote Karte gegen uns und das Spiel ist gelaufen. Austria-Spieler, die sich in den letzten Wochen beim Schuhe binden schwer getan haben, spielen die Partie der Saison und Früchtl hält jeden Ball.“

Silva: „Das Cup-Spiel war zwar sicher kein Grund um mehr Zuversicht fürs Derby zu haben. Aber ich überzeugt, dass wir mit anderen Spielern am Platz auch eine andere Figur abgeben werden. Da waren einfach viel zu viele Spieler am Platz, die schon länger gezeigt haben, dass Rapid wohl eine Nummer zu groß für sie ist.“

Da Oide Bimbo: „Bis zum Cup-Match hätte ich gemeint, wir sind leichter Favorit. Jetzt, danach, sage ich, es ist alles offen, vom easy win bis zur völligen Blamage, wie halt immer im Derby. Entscheidend wird die Frage sein, wessen Ersatzspieler weniger abfallen. Und da machen mich einige Personalia doch wieder hoffnungsfroh. Schick UND Kasanwirjo als Back-up oder umgekehrt, ist sehr positiv. In der Innenverteidigung ein Trio mit Leo, Maxi und Kongolo zu haben, entspannt mich ebenfalls. Grgic erfängt sich langsam, er hat mir gestern in der Verlängerung schon ganz gut gefallen. Zusammen mit Oswald und Sattlberger ist das im defensiven Mittelfeld mit zwei aus den Dreien gut besetzt. Dazu kommt ja auch irgendwann Kerschbaum dazu, dann haben wir da starke zwei aus vier. Hinter der Einser-Offensive mit Grüll, Seidl, Kühn sollte nichts mehr passieren, da ist die zweite Linie praktisch nicht vorhanden, Bajic irgendwas, Gale noch ein unbeschriebenes Blatt, höchstens Oswald ist annähernd gleichwertig. Tja, und im Sturm…man hofft immer, dass Fally endlich der Knoten platzt, 2 Tore gegen Gurten waren schon ganz gut, aber da war praktisch keine Gegenwehr mehr. Allerdings wenn im Derby Burgi schon auf der Bank säße und Kraft für 15 Minuten hätte, das wäre schon ein starkes Signal, das scheint aber noch nicht realistisch. Ich würde schleunigst Zivkovic eine Chance in der Kampfmannschaft geben. Und sei es nur für giftige zehn Minuten.“

Severus: „Hoffe Zoki kann den Spielern diesmal richtiges Derby-Gefühl mitgeben und richtig vermitteln, was es bedeutet ein Derby zu spielen. Manchmal hatte man ja das Gefühl unsere Spieler wissen gar nicht was da los ist, während die Veilchen top motiviert aufgetreten sind.“

Schwemmlandla3: „Die Sache ist relativ einfach. Es gibt null Grund nach dem Sturm-Spiel irgendetwas an der damaligen Startaufstellung zu verändern. Diese Elf sollte beginnen. Einzige Ausnahme ist die Position des rechten Außenverteidigers. Wenn Schick schon weit genug ist, sollte er wieder in die Startelf rücken. Alles andere sollte stehen.“

Sterz: „Nach dem Spiel gestern Ist Rapid nicht unbedingt der Favorit. Außerdem schreibt das Derby seine eigenen Gesetze. Leicht wird es nicht werden. Trotzdem glaube ich, dass Rapid dieses Mal als Sieger vom Platz gehen wird. Höchste Eisenbahn, dass diese Unserie (letzter Sieg war am 01.09.2019!!! mit 3:1 auswärts) nach 11 sieglosen Meisterschaftsspielen in Serie gebrochen wird.“

Boidi: „Das Derby muss einfach wieder gewonnen werden! Zumal die Austria echt scheiße drauf ist defensiv, dass muss man einfach ausnutzen. Ja, Derby hat eigene Gesetze und so aber der Sieg ist ein Muss!! Auch aufgrund unserer Punkteausbeute. Netter Nebeneffekt, dass wir die Veilchen in die totale Krise schießen könnten.“

schleicha: „Absoluter Pflichtsieg. Auf „gut gespielt“ kann man pfeifen – den Schmäh hatten wir jetzt x-mal. Von mir aus soll es die größte Orschleistung sein, wenn wir dann mit einem Sieg heimfahren. Das ist alles was in der Partie zählt.“

Caspar01: „Erwarten tu ich mir keinen Sieg. Zu oft wurde daraus nichts. Wir konnten schon gegen schwächere Austria Mannschaften die letzten Jahre nicht gewinnen. Hoffnung natürlich ein Sieg. Erwarten tu i mal ein X.“

Hütteldorfer94: „Ich fürchte, wir werden da am Sonntag mal wieder einen eigentlich „toten“ Gegner zum Leben erwecken. Nach den Ereignissen in Ried liegen die passenden Ausreden für eine Derby-Niederlage schließlich schon bereit.“

HarryDunne: „Die Voraussetzungen schreien mal wieder nach einem 1:1 nach schwer verdaulicher sportlicher Kost beider Mannschaften. Nachdem unsere aber in letzter Zeit regelmäßig gegen die Violetten einnässen geh ich mal vom Schlimmsten aus.“

Robbe81: „Rapid hat wahrlich 2 Gesichter … sobald zu viele aus der B Mannschaft spielen, wird’s bitter … aber spielen annähernd die ersten 11, schaut die Welt wieder anders aus. Oswald hat sich massiv gesteigert und wäre auch für mich eine Option für das Derby. Sattlberger ist sowieso gesetzt und das zurecht.“

P200E: „Easy win, wenn die das Gurten-Match in der Video Analyse haben werden sie uns gnadenlos unterschätzen.“

