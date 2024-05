Offiziell: Rapid verpflichtet Louis Schaub

Der SK Rapid kann nun offiziell eine sehr erfreuliche Transfermeldung bestätigen: Der 29-jährige Offensivspieler Louis Schaub, der vor knapp sechs Jahren nach mehr als...

Der SK Rapid kann nun offiziell eine sehr erfreuliche Transfermeldung bestätigen: Der 29-jährige Offensivspieler Louis Schaub, der vor knapp sechs Jahren nach mehr als 200 Pflichtspielen für die Rapid-Profis zum 1. FC Köln wechselte, wird künftig wieder Grün-Weiß tragen!

Die formelle Einigung aller beteiligten Parteien inklusive des letzten Klubs des 29-fachen ÖFB Teamspielers, Hannover 96, ist nun erfolgt und die sportmedizinischen Tests absolviert. Louis Schaub erhält beim SK Rapid einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28! Geschäftsführer Sport Markus Katzer freut sich über die für viele überraschende Neuverpflichtung:

„Ich kenne und schätze Louis Schaub seit vielen Jahren und habe sogar noch mit ihm gemeinsam gespielt. Seine fußballerischen Qualitäten stehen außer Zweifel, zudem ist er durch seine jahrelange Erfahrung im Ausland sehr gereift und soll bei uns ein echter Führungsspieler auf und abseits des Platzes werden. Auch wenn die Chancen anfangs nicht allzu groß erschienen sind, wollten wir unbedingt versuchen, Louis wieder zu uns zu holen. Umso mehr freue ich mich, dass dies gelungen ist und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen für die professionellen und partnerschaftlichen Verhandlungen bedanken. Ich bin überzeugt, dass Louis Schaub unsere Qualität weiter heben wird und freue mich so wie unser Trainerteam enorm auf die künftige Zusammenarbeit.“

Louis Schaub kam bereits als Teenager von der Admira-Jugend aus der Südstadt in die grün-weiße Akademie und debütierte als 17-jähriges Talent im August 2012 bei einem 3:0-Heimsieg gegen Sturm Graz in der Bundesliga bei den Rapid-Profis. In weiterer Folge avancierte er in Hütteldorf zum „EURO-Louis“, bis zu seinem Wechsel nach Deutschland brachte er es in 30 Europacupeinsätzen auf beeindruckende 16 Treffer, womit er in der ewigen grün-weißen EC-Torschützenliste hinter Steffen Hofmann (25) und Hans Krankl (18) auf Rang 3 liegt. Insgesamt bestritt er für den SK Rapid 204 Pflichtspiele, in denen er 45 Treffer erzielen und 30 weitere vorbereiten konnte!

Nach seinem Wechsel im Sommer 2018 schaffte er mit dem 1. FC Köln den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga, ab Sommer 2020 war er leihweise zuerst beim Hamburger SV und dann beim FC Luzern engagiert, ehe er eine weitere Saison in Köln bestritt. Im Sommer 2022 wechselte er dann fix zu Hannover 96 und absolvierte dort 56 Pflichtspiele, in denen er neun Tore erzielen und weitere neun Treffer direkt vorbereiten konnte. 2016 debütierte er in der österreichischen Nationalmannschaft, für Rot-Weiß-Rot kam er in 29 Länderspielen zum Einsatz (unter anderem einmal bei der UEFA EURO 2016) und erzielte dabei acht Treffer!

Louis Schaub sagt zu seiner Rückkehr nach Hütteldorf:

„Nach sechs Jahren im Ausland freue ich mich sehr, künftig wieder daheim spielen zu können. Rapid war immer mein absoluter Herzensklub und umso schöner ist es, dass ich nun meine Karriere für Grün-Weiß fortsetzen darf. Ich habe in allen Gesprächen gespürt, dass mich die Verantwortungsträger unbedingt holen wollen, und möchte mich für den großen Vertrauensvorschuss bedanken. Ich kann es kaum erwarten, wieder in Hütteldorf vor den lautstarken Fans aufzulaufen und freue mich ganz besonders auf die Atmosphäre im Allianz Stadion. Ich kann den Rapid-Fans versprechen, dass ich von der ersten Trainingseinheit an alles reinhauen werde, um meinen Beitrag leisten zu können, dass wir möglichst erfolgreichen Fußball spielen.“

Louis Schaub wird nun seinen wohlverdienten Urlaub genießen und dann mit Start in die Vorbereitung (der genaue Fahrplan folgt in den nächsten Tagen) seine großteils neuen Mannschaftskollegen kennenlernen.

( Pressemeldung SK Rapid )