„One-Season-Wonders“ (7): Nacho (SV Ried)

In unserer neuesten Serie blicken wir bis zur Jahrtausendwende auf einige Spieler der österreichischen Bundesliga zurück, die eine Saison lang ihr volles Potential ausschöpften, ihre guten Leistungen aber nicht längerfristig bestätigen konnten. Hauptaugenmerk legen wir dabei auf die Torjäger. Das sind die „One-Season-Wonders“ des 21. Jahrhunderts in Österreichs höchster Spielklasse!

Nacho

2008/09 bei der SV Ried – 15 Saisontore (14 Liga, 1 Cup)

Knapp fünf Jahre lang war der Spanier Ignacio Rodiguez Ortiz, genannt Nacho, ein Tausendsassa im Trikot der SV Ried. Die Hälfte seiner 28 Bundesligatore erzielte er allerdings in nur einer Saison – und es sollte eine erfolgreiche für die Innviertler werden.

Wir schreiben die Saison 2008/09 – Nachos erste im Dress der Rieder. Bereits in seinen ersten Partien mischte der damals 25-jährige Spanier die Liga auf und nach seinen ersten vier Spielen hielt der gebürtige Nordspanier bei drei Saisontoren und einem Assist. Am Ende der Saison benötigte Nacho im Schnitt pro Scorerpunkt nur 140 Minuten. Ried wurde sensationeller Fünfter, sorgte für zahlreiche Sensationen und Nacho kam auf 14 Saisontore und damit auf gleich viele, wie sein Teamkollege Hamdi Salihi, der jedoch einen deutlich geringeren Aktionsradius abspulte.

Danach ging es mit Nacho allerdings stets bergab. In der Folgesaison war der Spanier noch weitgehend Stammspieler, danach wurde er aber immer mehr zum Einwechsler degradiert, wurde etwa 2011 beim erfolgreichen Cup-Finale gegen Austria Lustenau erst in den Schlussminuten eingewechselt. Nachdem er in seiner ersten Saison 15 Tore und 5 Assists beisteuerte, kam er in den vier darauffolgenden nur noch auf 17 weitere Treffer und 11 Assists, was etwa einem Schnitt von vier Toren und drei Assists pro Saison entspricht.

Dennoch war Nacho eine durchaus bzw. zumindest phasenweise prägende Figur der jüngeren Rieder Vereinsgeschichte. Nachdem die Leistungen aber über längere Zeit nicht mehr so richtig passten, verließ er das Innviertel im Sommer 2013 in Richtung Spanien, wo er sich in weiterer Folge in den Niederungen des Ligensystems verdingte. Zunächst kickte er für Noja und Alcoyano, wo er innerhalb eines Jahres mit 15 Saisontoren sehr erfolgreich war, danach zog es ihn für ein halbes Jahr nach Bolivien zu Universitario de Sucre, wo er keine Treffer erzielte.

Sestao River, Guijelo, Mensajero und Torrelavega waren seine weiteren Stationen, jeweils in Spaniens dritter Liga, ehe er im Sommer 2020 seine Karriere 37-jährig beendete. Mit 176 Spielen bestritt er deutlich die meisten in der längsten seiner zwei Auslandsstationen in Oberösterreich.

https://www.youtube.com/watch?v=vR4HFxrNXeo

2009 erzielte Nacho beim 3:0-Heimsieg gegen Rapid einen Doppelpack binnen 105 Sekunden. Die Tore sind im Video ab 42:00 und ab 43:40 zu sehen.