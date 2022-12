Paukenschlag: Manfred Schmid ist nicht mehr Austria-Trainer!

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Der FK Austria Wien befindet sich im wirtschaftlichen und sportlichen Bereich in einer Umbruchphase und hat sich zu einer sportlichen Neuorientierung entschlossen, der es möglich machen soll, wieder dauerhaft eine Top-Adresse im österreichischen Fußball zu sein.

Wie bei jedem Fußballverein hängt der wirtschaftliche Erfolg wesentlich vom sportlichen Erfolg ab. Dazu haben wir die Herbstsaison sowie die Ergebnisse der Kampfmannschaft in Meisterschaft, Cup und UEFA Europa Conference League gemeinsam eingehend analysiert. Die Detailanalyse der Herbstsaison zeigt Handlungsbedarf in einigen Bereichen, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen.

In einem umfassenden und gemeinsamen Prozess haben die Verantwortlichen des FK Austria Wien eine Spielvision und ein Kulturleitbild entwickelt und integriert, die im Nachwuchs sowie allen Teams inklusive der Kampfmannschaft umgesetzt und gelebt werden.

Leider haben wir in mehreren Analysen Auffassungsunterschiede in wesentlichen sportlichen Fragen festgestellt. Vor diesem Hintergrund sind Gespräche mit Manfred Schmid um eine gemeinsame sportliche Zukunft sowie über eine Vertragsverlängerung heute, Montag, leider abschließend gescheitert. Daraufhin haben sich beide Parteien einvernehmlich darauf geeinigt, zukünftig getrennte Wege zu gehen.

Im Einvernehmen mit dem dafür zuständigen Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG hat man sich mit Manfred Schmid darauf verständigt, dass er mit heutigem Tag von seinen Pflichten als Trainer der Kampfmannschaft entbunden wird. Die FK Austria Wien AG hat die sportliche Leitung beauftragt, umgehend mit der Trainersuche zu beginnen.

Manfred Schmid:

„Die Führung der Austria hat sich entschlossen in Zukunft eine bestimmte Art von Fußball sehen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung, aber dafür bin ich nicht der richtige Trainer, weil ich nicht mit voller Überzeugung dahinterstehe. Da ich aber auch kein Trainer mit Ablaufdatum sein möchte, ist es für alle Seiten das Beste den Vertrag sofort aufzulösen. Ich möchte mich an dieser Stelle besonders bei meinen Spielern, bei den vielen Fans, bei allen Mitarbeitern und Verantwortlichen der Wiener Austria bedanken. Gemeinsam haben wir in diesen eineinhalb Jahren wunderschöne Erfolge gefeiert, die ich selbst kaum für möglich gehalten habe.“