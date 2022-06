Per Ausstiegsklausel: Rapid streckt seine Fühler nach Ante Bajic aus

Wie mittlerweile mehrere Medien, unter anderem der KURIER, berichten, steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung von Rieds Ante Bajic. Der Oberösterreicher, der im...

Wie mittlerweile mehrere Medien, unter anderem der KURIER, berichten, steht der SK Rapid vor einer Verpflichtung von Rieds Ante Bajic. Der Oberösterreicher, der im Nachwuchs 7 ½ Jahre im bayrischen Burghausen verbrachte, hat eine „überschaubare Ausstiegsklausel“ in seinem Vertrag, der noch bis 2024 läuft.

Der 26-jährige Bajic machte in der vergangenen Saison noch einmal einen merklichen Sprung nach vorne. In 26 Bundesligaspielen erzielte der flinke Dribbler neun Tore, bereitete drei vor, leitete drei weitere ein. Hinzu kamen ein Tor und vier Assists in vier Cup-Partien. Seine vierte Saison in Ried war zweifelsfrei seine beste.

Auch positionstechnisch ist Bajic für Rapid äußerst interessant. Etatmäßig ist der 183cm große Offensivspieler ein Rechtsaußen, aber Bajic kann auch im Sturmzentrum bzw. als hängende Spitze eingesetzt werden. In Ried spielte er zumeist auf einer etwas tieferen Position, praktisch als klassischer rechter Mittelfeldspieler. Dies kommt auch der allgemein sehr gefragten Position des rechten Flügelverteidigers nahe. Rapid würde mit Bajic also einen äußerst polyvalenten Spieler verpflichten, der in unterschiedliche Systeme eingefügt werden kann.

Bajic’ Profikarriere startete über Umwege. Der Rechtsfuß durchlief keine Akademie, spielte lange im Nachwuchs von Wacker Burghausen, wechselte schließlich 18-jährig in die Regionalliga Mitte zu Union Gurten. In 4 ½ Jahren in Gurten erzielte Bajic zwölf Tore in 88 Ligaspielen, wurde danach von Ried in die 2. Liga – damals noch „Erste Liga“ – geholt. Bereits in seiner Premierensaison kam er auf neun Zweitligatore und sechs Assists in nur 1.200 Spielminuten. Die Gelegenheit für den recht späten Sprung in den Profifußball packte Bajic also beim Schopf.

Die Jahre 2019 und 2020 waren für den feinen Techniker dann schwierig. Bajic laborierte lange Zeit an hartnäckigen Schulterverletzungen, fehlte den Riedern deshalb in insgesamt 32 Spielen. 2019/20 stand er nur 400 Minuten lang auf dem Platz. Erst im Spätherbst 2020 konnte er wieder Fuß fassen und einen Spielrhythmus aufbauen. Mittlerweile ist er aus der Startelf der Rieder kaum wegzudenken.

Im Rennen um den 26-Jährigen ist Rapid allerdings nicht alleine. Auch die SpVgg Greuther Fürth soll Gefallen an Bajic gefunden haben. Zudem wird auch der Jahn Regensburg immer wieder als möglicher neuer Verein genannt.

Die Rieder stehen wieder einmal vor einem kleinen Umbruch: Bisher wurden bereits Luca Meisl, Murat Satin, Daniel Offenbacher, Marcel Canadi, Michael Lercher und Jonas Wendlinger verabschiedet. Ob die Leihe von Nene Dorgeles verlängert werden kann, ist noch nicht fix. Zudem stehen die Leistungsträger Samuel Sahin-Radlinger und Stefan Nutz auf dem Zettel größerer Klubs.