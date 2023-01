PSV Eindhoven streckt die Fühler nach LASK-Star Nakamura aus

Die starken Leistungen des Japaners Keito Nakamura beim LASK haben größere Klubs auf den Plan gerufen. Nun soll die PSV Eindhoven am torgefährlichen Linksaußen...

Die starken Leistungen des Japaners Keito Nakamura beim LASK haben größere Klubs auf den Plan gerufen. Nun soll die PSV Eindhoven am torgefährlichen Linksaußen interessiert sein.

Nakamura wechselte vor fast genau zwei Jahren nach Linz und spielte anfänglich in der zweiten Mannschaft des LASK. In 14 Partien traf er fünfmal, stieg dadurch schnell in den Kader der Kampfmannschaft auf, in dem er nun seit Sommer 2021 festes Mitglied ist. Damals wurde Nakamura auch fix aus seinem Vertrag bei Gamba Osaka herausgekauft. Zuvor war der heute 22-Jährige nur ausgeliehen. Den LASK kostete dies angeblich nur 50.000 Euro.

Speziell in der laufenden Saison zeigt Nakamura konstant ausgezeichnete Leistungen. In 18 Spielen traf er elfmal, sechs weitere Tore bereitete er vor, in der Bundesliga steuerte er zudem zwei Assist-Assists bei.

Bereits vor seinem Wechsel zum LASK spielte in den Niederlanden. Die Saison 2019/20 verbrachte er bei Twente Enschede. Nach Ablauf seiner Twente-Leihe wurde er auch noch nach Belgien zu VV St. Truiden verliehen. Bei Twente hinterließ er, damals 19-jährig, mit sechs Toren in 18 Spielen bereits eine Duftmarke.

Die niederländische Zeitung „Eindhovens Dagblad“ berichtet nun über ein PSV-Interesse am LASK-Spieler. Der Spieler soll dem Medium nach „einige Millionen“ kosten. Mehrere andere niederländische Medien übernahmen das Gerücht bereits. Beim LASK besitzt Nakamura noch einen langfristigen Vertrag bis 2025.

Die PSV Eindhoven verkaufte zuletzt ihren Star-Linksaußen Cody Gakpo um 42 Millionen Euro an den FC Liverpool und ist kurzfristig auf der Suche nach einem Ersatz. So steht beispielsweise auch eine Rückholaktion von Donyell Malen von Borussia Dortmund im Raum.