Rapid-Fans: „Auch das Spiel gegen Red Bull startet mit 0:0“

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf RB Salzburg, wo es in letzter Zeit für die Hütteldorfer kaum etwas zu holen gab. Wir wollen...

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf RB Salzburg, wo es in letzter Zeit für die Hütteldorfer kaum etwas zu holen gab. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bw_sektionsbg: „Der immer wiederkehrende „Zahnarztbesuch“ in Salzburg. Hoffentlich diesmal nur eine Kontrolle und keine Wurzelbehandlung.“

zidane001: „Werden wir verlieren, wie immer. Wenn es 2:0 ausgeht wäre das schon ok.“

Glaukom2: „Aus meiner Sicht stehen die Chancen nicht ganz so schlecht etwas mitzunehmen. Wir sind jetzt doch schon einige Spiele ungeschlagen. Salzburg derzeit nicht in Bestverfassung mit doch mehreren Verletzten. Ich würde mir wünschen, dass sie gegen uns ihren „Meister“ finden.“

RomanHammer: „Irgendwann muss es ja mal klappen. Beim letzten Mal hatten sie auch ihre Probleme gehabt.“

Boidi: „Die letzten Spiele gegen die Bullen waren nicht so schlecht. Seitdem sind wir besser in Fahrt gekommen und so richtig rund läufts bei den Ochsen auch nicht. Vielleicht ist wiedermal ein Punkt drinnen.“

schleicha: „Mich interessieren RB-Spiele mittlerweile ähnlich viel wie Vorbereitungsspiele bzw. Freundschaftsspiele (mit Ausnahme Cup). Denn für eine Ligasaison sind diese Partien eigentlich komplett irrelevant und sportlich uninteressant. Erwarte mir da am ehesten einfach, dass man sich als Mannschaft gewisse Dinge erarbeitet in diesen „Freispielen“. Das Ergebnis hängt nur von RB ab, von daher kann man da ganz locker reingehen. Irgendwann werden wir sicher wieder mal punkten, ändert dann aber genauso wenig am Ausgang der restlichen Saison. Das heißt für mich zählt in erster Linie, dass sich nächste Woche niemand verletzt und man in den restlichen Nicht-RB Spielen voll da ist und entsprechend die nötigen Leistungen bzw. Ergebnisse erreicht.“

damich: „Alles ist möglich! Sturm und der WAC im Cup waren nah dran, wieso also sollten wir keine Chance haben? Natürlich wird es schwer, aber wieso sollte man schon vor dem Spiel die Flinte ins Korn werfen. Hoffentlich denken die Spieler nicht so wie viele hier!“

gruenes_blut: „Als Rapidler schenkt man keine Partie her, niemals. Weder vor noch während dem Spiel. Das ändert natürlich nichts daran, dass RBS als Favorit in diese Partie geht, wie immer in den letzten Jahren. Trotzdem startet dieses Spiel wie jedes andere bei 0:0 und sie müssen uns erstmal ein Tor mehr schießen als wir um zu gewinnen. Vielleicht haben wir ja diesmal den FF-Trainereffekt und Ferdl überrascht sie und wir nehmen etwas mit.“

Ugmo: „Ganz ehrlich, die RBS-Begegnungen schaue ich mir kaum noch an, und werde das am Sonntag wieder nicht tun. Erstens als stiller Protest, dass ein einziger, noch dazu extremst unsympathischer Typ eine gesamte Liga verzerren darf, ohne dass das irgendeinen Entscheidungsträger stört, und zweitens, weil wir ohnehin kaum eine Chance haben gegen sie. Höhepunkte wie eine Cup-Partie vor ein paar Jahren, bei der wir brav gekämpft und dennoch schon wieder verloren haben, sowie ein hoher Sieg vor mittlerweile 14 (!!) Jahren sprechen Bände. Das macht einfach keinen Spaß mehr, und nicht wegen Rapid. Sonst schaue ich mir jedes Spiel an, oft auch auswärts. Aber was RBS angeht, komme ich mir mittlerweile verarscht vor.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!