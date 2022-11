Rapid-Fans: „Auf einmal blühen einige Spieler wieder auf…“

Der SK Rapid gewann gestern das Heimspiel gegen den LASK mit 1:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere...

Der SK Rapid gewann gestern das Heimspiel gegen den LASK mit 1:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um das obere Playoff. Zoki Barisic ging beim Aufeinandertreffen mit Didi Kühbauer als Sieger vom Platz und auch seine Mannschaft zeigte sich gegenüber der meisten Partien in der Herbstsaison deutlich verbessert. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihres Teams sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hugo_Maradona: „Das hat um so viel mehr Spaß gemacht und das ganz unabhängig vom Sieg, der natürlich die Kirsche drauf war. Direkter, schneller, spielfreudiger. Bemerkenswert ist auch zu sehen, wie einige unserer Spieler plötzlich fast ein wenig aufblühen und besser funktionieren. Dazu noch ein großartig aufgelegter Block West.“

schleicha: „Geiler Sieg – in jeder Hinsicht. Spielerisch mehr als die ganze Saison und auch clever zu Ende gespielt am Schluss.“

TomTom90: „Der Dreier freut mich so richtig. Jetzt ist man wieder auf Kurs, jetzt noch gegen Hartberg nachlegen und es schaut in der Winterpause wieder gut aus. Was ein toller Trainer ausmachen kann. Umso mehr ärgert es mich, dass man solange bei Feldhofer gewartet hat. Da wäre noch viel mehr drinnen gewesen. Eine Runde für uns auch noch dazu, zwar elf Punkte Rückstand auf Sturm, aber die spielen nächste Woche gegen den LASK, also nehmen sich die zwei auch wieder Punkte weg. Mit Zoki ist zumindest Platz 3 drinnen, da leg ich mich fest…Irgendwie bin ich wenig überrascht, dass Knasmüllner unter Zoki wieder aufblüht. Es hat schon seinen Grund warum Spieler wie Knasi oder Grüll unter Feldhofer Probleme hatten. Schön wieder einen Trainer zu haben, der weiß wo seine Spieler Stärken haben und genauso spielen lässt.“

Zuckerhut: „Ganz, ganz wichtiger Sieg. Endlich gewinnen wir mal so ein knappes Spiel.“

Ballbesitzfussball: „Verdienter Sieg! Wir haben es mehr gewollt, das war ausschlagegebend. Wir sind auf einem guten Weg, es ist aber auch noch viel Arbeit. Die Richtung ist aber klar, auch kadertechnisch ist klar wohin die Reise geht.“

TwoPointFifty: „Ooooh, wie ist das schön. Koscelnik, Grüll und Burgi mit einer richtig guten Leistung. Auer nicht zu vergessen. Wichtiger Schritt fürs obere Play-Off.“

synetic: „Sehr geil. Zweite Halbzeit war allgemein eine spannende Hälfte.

Schwemmlandla3: „Ich möchte so kurz nach dem Spiel zwei Spieler, die oft gescholten wurden, ganz besonders hervorheben. Einerseits Knasmüllner: Was für eine starke Partie auf der Acht. Laufstark, geschicktes Stellungsspiel, Kopfballstark, passsicher. Sehr intelligent gespielt. Man hat die Probleme dann gemerkt als er draußen war. Und für mich der absolute Man of the match: Jonas Auer. Was war das für eine geile Partie von ihm bitte. Unfassbar wie der defensiv wie offensiv gespielt hat. Gratulation. Generell natürlich ein absolutes Pauschallob. Heute ist kein einziger abgefallen! Bravo Mannschaft, bravo Zoki und Team!“

ContractChiller: „Endlich mal zwei Halbzeiten mit einer ordentlichen Leistung. Eine kurze Druckphase der Linzer, ansonsten war das übers gesamte Spiel eine recht stabile Vorstellung. Querfeld/Moorman (der in der IV besser aufgehoben ist als auf außen) waren heute besser als die alten Hasen im Kader. Die Außenverteidiger mit Saisonbestleistung. Burgi und Grüll auch sehr ordentlich.“

LaDainian: „Ganz, ganz wichtige drei Punkte. Am Ende vielleicht etwas glücklich, aber danach fragt morgen keiner mehr.“

Wolti: „Zoki hat auch gut gewechselt, damit ist wieder Ruhe reingekommen.“

schleicha: „Genau das macht einen guten Trainer aus – wenn Spieler plötzlich Vertrauen gewinnen und immer besser werden. Auer und Koscelnik können „Durchschnitt“ sein – oder so spielen wie gestern. Beides mMn. keine Zufälle. Und auch ein Grüll oder Schick werden bei dieser Spielweise wieder deutlich mehr scoren.“

oestl: „Umsonst stürmt man nicht 7 Jahre in Deutschland und macht dort 86 Tore! Super Burgi!“

Billie: „Ganz besonders geil heute auch unser Außenverteidiger-Gespann. Koscelnik-Auer mit Leistung der Marke „europäische Weltklasse“.

#17: „Was ich besonders geil finde: der LASK kauft gefühlt 20 Verteidiger und bei uns halten Moormann, Querfeld und Hedl die Null.“

