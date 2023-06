Rapid-Fans: „Aus eigener Kraft Platz 4 sichern“

Der SK Rapid trifft heute auf Austria Klagenfurt und die Hütteldorfer benötigen zumindest ein Unentschieden, um aus eigener Kraft den vierten Platz zu erreichen....

Der SK Rapid trifft heute auf Austria Klagenfurt und die Hütteldorfer benötigen zumindest ein Unentschieden, um aus eigener Kraft den vierten Platz zu erreichen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bw_sektionsbg: „Auf einen Sieg und eine erfolgreiche EC-Quali. Leistung wie gegen Sturm ab Minute 35 dann sollte es klappen. Gehe davon aus, dass die Rapidler zahlreich vor Ort vertreten sein werden. Das Match hat doch Final-Vibes. Hoffe auf gutes Wetter damit wir vorab noch einen gemütlichen Tag im Strandbad verbringen können.“

hyks: „Saison in Klagenfurt mit einem Sieg beenden. Klagenfurt kann ja nichts mehr erreichen, aber genau das macht sie so unberechenbar. Ohne Druck und daheim wollen sie sich wahrscheinlich empfehlen für die nächste Saison. Wenn wir konzentriert und vollen Fokus spielen, schätze ich uns doch stärker ein. Auch wenn ein X reichen sollte, vergessen wir nicht, dass Salzburg bei der Austria wahrscheinlich keine 100% geben wird. Also alles daran setzen, die 3 Punkte zu holen, dann ist man auf der sicheren Seite. Keine glanzvolle Saison, aber im Endeffekt vor den Violetten. Damit bin ich zufrieden. Nächste Saison verstärken und auf den 3. Platz schielen. Das muss das Ziel sein für nächste Saison.“

bw_sektionsbg: „Unpopuläre Meinung: holen wir aus eigener Kraft Platz 4 (= keine Niederlage in Klagenfurt) bin ich soweit mal versöhnt und bin mit der Saison zwar nicht zufrieden aber jetzt auch nicht übertrieben sauer. Vaduz hatte letztendlich was Gutes und über den Rest lege ich für mich den Mantel des Schweigens. Mit der einen oder anderen Verstärkung wird es kommende Saison vielleicht möglich sein mit Sturm und dem LASK mitzuhalten.“

moerli: „Bitte aus eigener Kraft den Vierten Platz festigen (was schwer genug wird, wenn wir mal wieder schwer ins Spiel starten und in Rückstand geraten). Will nicht nach Favoriten schauen wie es dort steht, denn dass die Austria dieses Spiel gewinnen kann, ist ja nicht unmöglich. Wenn wir das wieder verhauen, so wie gegen den WAC voriges Jahr, wäre das für die Planung ein Horror, hoffe doch, dass wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, machen wir das werden wir nicht verlieren.“

gw1100: „Hätte nie gedacht, Oswald jemals in die Startaufstellung zu geben. Aber das Spiel gegen Sturm hat mir imponiert, vielleicht kann er dort weitermachen. Ansonsten zählen für mich in diesem Spiel nur 2 Dinge:

a) Klagenfurt heimschicken und Platz 4 sichern

b) Burgstaller muss sich die Torschützenkrone sichern.“

MiTrov: „Die Partie darf man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Dortmund und Heidenheim lassen grüßen. Den vierten Platz noch verspielen, wäre eine unfassbare Enttäuschung.“

Fox Mulder: „Dieses Spiel wird ein Charaktertest für die Mannschaft. Wenn wir die gleiche kämpferische und läuferische Leistung an den Tag legen, wie gegen Sturm, werden wir punkten.“

Batigol_7: „Für Klagenfurt geht es auch um nix und wir können, ohne auf den Anstand der Bullen hoffen zu müssen, den 4. Platz eintüten – spielen die Klagenfurter nur mit einer paar Prozent weniger intensiv, dann müssen wir dort eigentlich auch gewinnen und davon geh ich auch aus.“

Manuel20: „Nachdem es für Klagenfurt um nichts mehr geht und Rapid sogar ein X reicht, muss das einfach Platz 4 werden. Aber das hat man bei Dortmund auch geglaubt.“

Greenspan: „Für die Klagenfurter gehts um nichts mehr – da darf nix passieren.“

TheMichii: „Einfach nicht verlieren, dann wäre mir alles egal. Am liebsten ein versöhnlicher Abschluss mit einem Tor von Burgi und Druijf. Die Salzburger werden denen maximal ein Unentschieden geben.“

