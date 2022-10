Rapid-Fans: „Behäbig, statisch und uninspiriert…“

Der SK Rapid verlor am Samstagabend mit 0:1 gegen Austria Klagenfurt und zeigte dabei eine äußerst enttäuschende Leistung. Wir wollen uns ansehen was die...

Der SK Rapid verlor am Samstagabend mit 0:1 gegen Austria Klagenfurt und zeigte dabei eine äußerst enttäuschende Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem Spiel gegen Peter Pacults Truppe sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

IKomsija: „Ich kann mich gar nicht mehr ärgern, mittlerweile ist es mir komplett egal… spielt das komplette Stadion leer, Respekt an alle die sich das noch immer Woche für Woche vor Ort antun.“

Hütteldorfer94: „Was für ein Trauerspiel. Mit dieser Mannschaft gewinnen wir keinen Blumentopf.“

LaDainian: „Eine Halbzeit keinen Ball sehen, von der Auswärtsmannschaft hergespielt werden und dann gegen eine Menschenmauer keine Ideen finden. Gratulation, die Klagenfurter aggressiv, spritzig und intelligenter. Die wussten sie müssen sich nach der Halbzeit nur mehr reinstellen und es würde reichen…Probleme beim Ball annehmen, null Speed, null Ideen. Bis wir in den Tritt kommen haben die Klagenfurter alle Räume geschlossen. Highlight für mich der Klagenfurter, bedrängt von drei Rapidlern und er hat null Probleme, kann sogar noch in die Offensive gehen.“

Zuckerhut: „Oberes Playoff kann man abschreiben. Bei dem Restprogramm hätten wir heute gewinnen müssen.“

Da Oide Bimbo: „Die Rapid-Formel kennen mittlerweile alle Gegner: 10 Minuten lästig anrennen und auf einen Fehler unserer Abwehr warten, dann einmauern und locker heimspielen. Man kann sich darauf verlassen, dass Rapid sich kaum Chancen erspielt und die wenigen dann versemmelt. Der Kaderumbau muss im Winter beginnen, am besten mit einem neuem Sportdirektor und neuem Trainer.“

Longitudinal: „Jetzt muss auch der Letzte erkennen, dass dieser Kader keinerlei Qualität besitzt, dieses ewige Schönreden kann ich nicht mehr hören. Aber im unteren Playoff wird alles besser…“

Wuschi: „Vier aggressive Klagenfurter im Mittelfeld sind genug um unserem „Spielaufbau“ die Dynamik eines 38-Tonners mit Achsbruch und drei Patschen zu geben. Eigentlich alles nimmer zum Glauben…“

hooluna: „Entsetzt, fassungslos, irritiert, zerstört, leer, müde, hoffnungslos, gezeichnet, Rapid-Fan. Gemma RAPID!“

Ballbesitzfussball: „In der zweiten Halbzeit hat in Sachen Raumaufteilung, Positionsspiel, Ballzirkulation einiges gestimmt was in den letzten Monaten nicht zu sehen war. Es wurden auch einige Chance herausgespielt, ebenfalls etwas was seit Monaten nicht zu sehen war. Die Überzeugung vorne fehlt, es war aber eben auch schon mehr Sicherheit im Spielaufbau und eben auch einige gefällige Kombinationen zu sehen in der 2. Halbzeit.“

dingo: „Offenbarungseid ist noch untertrieben. Die ersten 20 Minuten waren wohl die schlechtesten, an die ich mich erinnern kann. Und auch danach viel zu behäbig, statisch und einfach uninspiriert. Da reicht ein Klagenfurt mit einem klaren Konzept ohne herausragende Spieler.“

weizi72: „Kader ist einfach zu schlecht. Da kann der beste Trainer der Welt kommen. Neun Heimspiele mit EC und nur zwei Siege gegen Baku und Ried. Mehr muss man nicht sagen.“

Phisch1981: „Eine sehr, sehr enttäuschende Leistung. Ich habe Angst, weil der Kader gibt wohl einfach nicht mehr her. Mit der Truppe geht es jetzt tatsächlich gegen den Abstieg.“

ImmerWiederRapidWien: „Das erinnert mich an die ersten Spiele unterm Barisic in der Saison 2014. Da gab’s auch eine Partie gegen Altach, wo wir daheim 0:1 verloren haben. Das wird schon noch.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!