Rapid-Fans: „Das Derby kommt zur richtigen Zeit“

Das Wiener Derby steht an und wir wollen von beiden Fanlagern wissen, was sie sich bei diesem prestigeträchtigen Spiel von ihrer Mannschaft erwarten. Wir fangen mit den Fans der Heimmannschaft an. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr übrigens eine Vorschau und Prognose zum Derby!



b3n0$: „Seit Eröffnung des Allianz-Stadions im Sommer 2016 lautet die Derbybilanz 5-10-4 fast ausgeglichen (0-6-3 daheim, 5-4-1 auswärts), wobei wir im Allianz-Stadion bekanntlich keinen vollen Erfolg zu Buche stehen haben und die Austria seit ihrer Meistersaison vor über neun Jahren auch nur magere zwei von 16 Heim-Derbies gewonnen hat, das Kesselderby vor vier Jahren war sogar ihr letzter Sieg gegen uns überhaupt. Legen wir den unsäglichen Heimfluch ab, hätte uns die Austria in Sachen Derby in jüngerer Vergangenheit absolut nichts mehr entgegenzubringen.“

since-1899: „Das Heim-Derby kommt genau zur richtigen Zeit. Ein Derbysieg kann immer vieles wieder gut machen, der 1. Derbysieg im Weststadion nach sieglosen sieglosen Spielen erst recht. Trainer Feldhofer und die Mannschaft haben hier eine riesige Chance vor sich. Sollten wir nach dem 1:1 in Salzburg und dem 5:0-Kantersieg in Innsbruck nun die Austria schlagen, dann muss das der Turnaround gewesen sein. – Ich gebe zu, ich hätte das nach dem WAC-Desaster zu Hause nicht mehr für möglich gehalten, dass sich diese Möglichkeit überhaupt noch ergibt. Dass die Austria drei Tage zuvor in Spanien gegen Villareal spielt, während uns wir eine Woche in Ruhe vorbereiten können, ist jedenfalls auch kein Nachteil.“

Grambamboli: „Es wird Zeit für den ersten Derbysieger im „neuen“ Stadion!“

schleicha: „Es wäre schön würde Rapid endlich wieder mal ein Derby gewinnen. In Sachen Spielkultur ist die Austria aber doch noch deutlich vor uns – aber bei ihrer Spielweise ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches dabei. Sprich, ich sehe es so, dass es an Rapid liegen wird ob das Spiel gewonnen, verloren oder remisiert wird. Mit einem Auftritt wie jene gegen Vaduz, den WAC, usw. werden wir nicht punkten, das ist klar. Orientiert sich die Mannschaft an den besseren Minuten die sie schon gezeigt hat, denke ich aber, dass wir da durchaus gewinnen werden. Mein Tipp 2:1.“

Zuckerhut: „Unentschieden wie immer.“

FloRyan: „Sonntag unbedingt viel Druck auf Kreiker machen, der sticht in der schwachen Defensive von denen sogar noch negativ raus.“

Lucifer: „Wir müssen uns vor allem auf uns selbst konzentrieren, die Austria wird versuchen aus unserer misslichen Lage Kapital zu schlagen, wichtig ist, dass man mit der richtigen Einstellung in die Partie geht und sich nicht abkochen lässt… Die Austria ist spielerisch sicher weiter und gefestigter als wir, aber nicht unschlagbar!“

b3n0$: „Es wäre wirklich an der Zeit, sie endlich mit einer gewaltigen Packung aus dem Weststadion rauszuschießen. Allein mir fehlt der Glaube daran, dass wir das wirklich schaffen…“

gw1100: „Austria spielt (teilweise) erfrischenden Fußball, sie haben sich gegen Villarreal nicht reingestellt, sondern haben sofort mitgespielt, da gibts auch kein Meckern, Raunzen, Jammern. Es ist eigentlich genau das, was ich mir von Rapid erwarte – erfrischend mitspielen, und wenn´s dann eine aufs Kapperl gibt, ist es halt mal so. Die Ergebnisse haben nichts daran geändert, dass ich die Austria als klaren Favoriten in dem Derby sehe.“

zackzack43: „Dass in der Situation, in der Rapid steckt, die Bude so voll ist, grenzt an ein kleines Wunder und man sieht: Zwei gute Resultate (RBS, WSG) jedoch keineswegs so tolle Spiele und wir sind gegen die Violas ausverkauft. Zeigt auch wieder mal: Rapid ist anders.“

Kitz3006: „Es ist ein Derby. Ich tippe mal auf 1:1. Alles andere würde mich wundern.“

bw_sektionsbg: „Bei mir kribbelt es diesmal auf jeden Fall erheblich mehr als sonst vor einem Derby.“

