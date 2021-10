Rapid-Fans: „Das Sky-Spitzenspiel ist ein Kellerduell“

Der SK Rapid empfängt heute im Rahmen der 13. Runde der österreichischen Bundesliga den LASK und die beiden Mannschaften haben einige Gemeinsamkeiten im Vorfeld...

Der SK Rapid empfängt heute im Rahmen der 13. Runde der österreichischen Bundesliga den LASK und die beiden Mannschaften haben einige Gemeinsamkeiten im Vorfeld dieser Begegnung. Einerseits müssen beide Teams dringend drei Punkte einfahren, um aus den Niederungen der Tabelle emporzusteigen, andererseits fehlen beiden Vereinen zahlreiche Stammspieler, wobei die meisten Ausfälle in den Abwehrreihen zu finden sind. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans vor dem Spiel gegen den LASK sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Glaukom2: „Wird eine interessante Partie am Sonntag (Winterzeit – Uhr um eine Stunde zurückstellen nicht vergessen). Wir haben einen Haufen Verletzte, der LASK ebenso. Ich bin gespannt wer von unseren Rekonvaleszenten am Sonntag wieder mit von der Partie ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine trefferreiche Partie wird. Flutlichtspiel. Um die 10.000 im Stadion. Das Wetter passt auch. Hoffentlich wird´s keine Gruselpartie.“

beatboy: „Beide Mannschaften sind grob ersatzgeschwächt – das sogenannte Spitzenspiel von Sky ist ein Kellerduell – hätte man so vor der Saison auch nicht glauben können – das kann kein tolles Spiel werden. LASK wird eher nicht das Spiel machen wollen…. damit werden wir uns sehr schwertun, die offensive Planlosigkeit hat man auch im Cup wieder gesehen.“

Greenspan: „Defensiv sind die Linzer sehr anfällig – da liegt unsere Chance – würde nicht zu offensiv starten. Denke doch, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“

valery: „Der LASK ist unser Lieblingsgegner, wir werden auch diesmal wieder gewinnen.“

chris843: „Die große Frage die sich mir stellt…. wer wird alles fit? Wimmer und Hofmann oder zumindest einer davon wäre wirklich wichtig. Gegen den LASK wird es die Umschaltmomente brauchen, daher Fountas ganz vorne (ja ich weiß, es wird so nicht kommen) und dahinter mit Schick, Ballo und Grüll die Offensivreihe. Ich würde mir ja Knasi wünschen, aber der scheint, trotz der Verlängerung, aktuell außen vor zu sein. Und bitte nicht mit Form oder damit kommen, dass er unsichtbar ist. Das war er immer und hat dann in zwei Minuten die entscheidenden Scorer gemacht. Alleine seine Statistiken widersprechen da jeglichem Vorwurf, dass er ineffektiv wäre. Würde er noch mehr auf die Reihe bekommen, hätten wir so einen Spieler nicht bei uns.“

grubi87: „Beim LASK fallen gefühlt zehn Spieler aus und das fällt mir bei den Namen gar nicht auf die sie immer noch haben. Eigentlich Wahnsinn, dass dieser Kader auch so weit hinten in der Tabelle steht.“

