Rapid-Fans: „Dem SK Sturm keine Umschaltmomente anbieten…“

Der SK Rapid trifft nach dem Cup-Aufstieg beim Wolfsberger AC auf den SK Sturm Graz. Die Hütteldorfer gehen als Außenseiter in das Spiel gegen die Blackies, zumal der aktuelle Tabellenzweite im Cup am vergangenen Freitag Red Bull Salzburg aus dem Bewerb kickte. Wir wollen uns ansehen ob die Rapid-Fans dennoch an einen Sieg ihrer Mannschaft glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

gw1100: „Man muss den Kampf annehmen und die körperliche Überlegenheit gegen Sturm ausnutzen. Knasi, Greil, Petrovic, Oswald sind mir da zu filigran, zu schlaksig. 60 Minuten mit voller Kraft dagegenhalten und für die Schlussphase die spielerischen Akzente (Kühn, Greil, Petrovic) reinbringen und den Sieg heimtragen. Trotz des Frühjahrsauftakt (biedere Leistung unsererseits und extrem starke Leistung von Sturm) bin ich doch irgendwie optimistisch, dass wir uns dort gut verkaufen werden und den einen oder anderen Punkte mit heimnehmen werden.“

miffy23: „Also wenn ich die beiden Cupspiele heranziehe, waren das zwei unterschiedliche Ligen in denen gespielt wurde. Gegen Sturm sehe ich derzeit kaum Licht.“

Patrax Jesus: „Wenn Knasi und Kerschbaum gegen Sturm genauso spielen wie gegen den WAC, wird´s sehr, sehr schwierig werden. Speziell in Drucksituationen gegen den WAC ist mir immer wieder aufgefallen, dass in der Mitte die Anspielstationen fehlen, was in weiterer Folge für Entlastung sorgen würde. Auf der anderen Seite spielt Sturm natürlich offensiver als der WAC, was wiederum andere Räume bringen könnte. bin schon sehr gespannt.“

ppg: „Das wird ein sehr schweres Spiel, Sturm war im Cup in allen Belangen besser als wir im Parallelspiel (außer bei den Hebern). Die Viererkette sollten jedenfalls Kasius – Querfeld- Moormann – Auer lauten, und Pejic brauchen wir auch. Bin gespannt ob Kühn wieder fit ist und ob Strunz einen Startplatz bekommt. Burgsteller ist gesetzt.“

Simmeringerr2: „Ich habe schon lange nicht so viele Fehlpässe gesehen wie gegen den WAC. Wenn man das abstellen kann, hoffe ich doch auf ein ausgeglichenes Match. Dieses Mal aber bitte aufs Spielerische konzentrieren anstatt auf Zerstörung. Qualitativ von den Spielern schätze ich Sturm höher ein. Dazu noch der Heimvorteil. Ich freu mich auf ein spannendes Match und dass Zoki seine Stammformation findet. Auer, Querfeld und der Neue sollten dennoch gesetzt sein.“

Greenspan: „Die Grazer kommen mit sehr viel Selbstvertrauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort Punkte holen.“

Lucifer: „Sturm ist momentan die Mannschaft der Saison in Anbetracht der generellen Möglichkeiten, eingespielt und auf jeder Position individuell gut bis sehr gut aufgestellt… unschlagbar sind sie deswegen bei weitem nicht, aber…., wichtig ist das man ihre Stärken nicht bespielt, sprich ihnen kaum Umschaltmomente gibt, was wiederum bedeutet das man im Spielaufbau kaum Fehler begehen sollte. Sie haben im Vergleich zu uns ein absolut intaktes Zentrum, welches Kopf und Taktgeber der Mannschaft sind, das Spiel läuft im generellen über die Mitte auf die schnellen Außen oder sofern die Abwehr des Gegners höher steht mit unangenehmen Bällen in die Schnittstellen. Was wir unbedingt unterlassen sollten ist ihnen die Mitte überlassen und unsere AV so einzustellen, dass deren Außen nicht so einfach zur Geltung kommen, auch im Wissen das unsere Innenverteidig und nicht die schnellste ist. Wir müssen auch danach trachten nicht zu sehr ins ballbesitzorientierte Spiel zu verfallen, das wäre ein gefundenes Fressen für die Spielauslegung der Grazer, vor allem momentan da bei uns weder die Ballsicherheit noch die Passsicherheit passen und wir zudem zwischen Angriffslinie und Mitte zu großen Abstand produzieren. Ich bin dennoch guter Dinge das wir die Partie bis zum Ende hin offenhalten können… man muss positiv an die Sache herangehen und das sage ich als ewiger Pessimist.“

El_aurare: „Bei unseren derzeitigen Optionen muss Kasius fast schon gesetzt sein, selbst wenn er erst kurz bei der Mannschaft ist – aber zumindest steht er voll im Saft und dass reicht momentan leider schon bei uns auf dieser Position. Im Mittelfeld siehts einfach wie immer traurig aus – eigentlich egal wer hier spielt wird der Gegner uns hier meist überlegen sein.“

Flo14:„ Kasius hat bereits gegen den WAC gute Ansätze gezeigt und steht offensichtlich voll im Saft. Ich wüsste nicht, warum man weiterhin ein Experiment rechts hinten eingehen sollte. Oswald hat aus Stadionsicht gegen den WAC öfters mal Probleme im Stellungspiel und vor allem im Defensivverhalten gehabt. Querfeld ist eine Klasse stärker als Sollbauer, darum soll er spielen. Wimmer oder Moormann ist knapp, im Zweifel für den Jüngeren und Eigenbauspieler. Auer links hinten wiederum eindeutig, da er ein wesentlich besserer AV als Moormann ist (der ja gelernter IV ist und auch dort spielen soll). Im defensiven Mittelfeld würde ich auswärts gegen Sturm auf Kampfkraft und Erfahrung setzen. Offensiv wäre Kühn eine Überlegung, könnte aber noch nicht so weit sein. Knasmüllner möchte ich nicht das ca. 92te Mal untertauchen sehen. Wir können uns gegen Sturm nicht erlauben, mit zehn Mann zu spielen. Darum Zimmermann. Burgstaller selbstredend als wirbelnde Sturmspitze.“

